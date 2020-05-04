快訊

藥局賣口罩將退場 阿公阿嬤：習慣了別改啦

【國民黨重生路2】朱立倫一手好牌 為何打到變「邊緣倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

殺鐵警案蔡總統支持上訴 律師批：對司法是種傷害

聯合新聞網 / 綜合報導
殺警案一審判無罪，總統表態支持檢方依法上訴，對此律師林智群認為總統不該表態。圖／本報資料照片
殺警案一審判無罪，總統表態支持檢方依法上訴，對此律師林智群認為總統不該表態。圖／本報資料照片

嘉義殺鐵警案一審判決鄭姓兇嫌無罪，嘉義地檢署不服結果，火速提起上訴及抗告。總統蔡英文也對此事表態，表示支持檢方依法上訴，然而此舉便引發議論。律師林智群2日便在臉書上發文表示蔡英文的表態「對司法是種傷害」。

一審判決出爐後，包括警政署長陳嘉欽、內政部長徐國勇等都對判決結果不符，總統府發言人丁允恭也表示，總統支持檢方上訴的決定。然此舉卻讓律師林智群認為，總統不應針對單一司法個案表示意見，不論是支持或反對都不適合。

林智群表示，當總統表示支持上訴，就代表他不滿意一審判決，這不僅對一審法官及醫師是「一種否定，甚至打擊」，更將讓二審法官難為。若二審法官改判有罪，會被說是總統指示，但若維持原判決，也不能保證沒有受到干擾，他直言：「不管怎樣，這對司法都是一種傷害」。

對此網友的看法相當兩極，一部分人支持林智群的說法，認為總統不該在此事上發表意見，「同意，相信專業很重要」、「説得很好，這樣的行為已經嚴重影響司法改革」、「支持這話還是不適合由總統說出，會被說話」。

而另一部份人則認為，總統也有發表意見的權利，「 總統也是人，法律之前人人平等，她當然也有表達看法的權利」、「在臺灣，每一個人都能表示意見，包括總統」；也有人表示總統有其難為之處，「做人真的很難！不表態有人逼妳表態！表態了又有人說妳立場不對」、「我覺得總統不表態，可能被罵不關心警察，表態尊重判決，可能被罵冷血」。

殺人 警察

延伸閱讀

嘉義殺警案判無罪 警眷po文傾訴憂心：希望先生平安

下班遇車流被公車頻按喇叭還撞上 女駕駛怒：我是可以飛嗎？

老透天厝、公寓多數沒加裝火災警報器？ 他曝2觀念難撼動

阻礙火場救援！房東點出「台灣鐵窗文化」背後反映真相

相關新聞

殺鐵警案嘉義地院二次更裁 提高交保金至100萬

嘉義殺鐵警致死案，嘉義地院依思覺失調症判鄭男無罪，裁定50萬元交保，鄭家屬沒錢具保還押看守所，嘉義地檢署不服裁定，2次提...

殺鐵警案蔡總統支持上訴 律師批：對司法是種傷害

嘉義鐵路殺警案一審判決鄭姓兇嫌無罪，嘉義地檢署不服結果，火速提起上訴及抗告。總統蔡英文也對此事表態，表示支持檢方依法上訴，然而此舉便引發議論。律師林智群2日便在臉書上發文表示蔡英文的表態「對司法是種傷害」。

影／殺鐵警被告若交保 嘉檢將立即強制送醫監護

嘉義殺鐵警致死案，嘉義地院依思覺失調症判鄭姓被告無罪，裁定50萬元交保，鄭家屬沒錢具保還押看守所，嘉義地院上午二次重裁交...

殺警案無罪交保 高分院再發回指原裁定違法

鐵路警察李承翰命案，嘉義地院判處被告鄭姓男子無罪，裁定五十萬元交保，檢方抗告後，台南高分院發回，嘉義地院新增八限制條件，但檢方仍認為缺乏強制及即時監控鄭的機制，再提抗告。台南高分院昨天再度發回，嘉義地院今天上午閱卷後審理。

殺警獲判無罪 民間司改會：執政者應改善制度不是干涉

鐵路警察李承翰遭刺傷身亡，嘉義地院判處鄭姓凶嫌無罪，令入相當處所施以監護5年，引發社會熱議。民間司法改革基金會今夜發聲明...

鄭男殺死警察無罪交保 台南高分院今裁定發回嘉義地院

嘉義殺死鐵路警案，鄭姓男子以思覺失調症經嘉義地院判處無罪，裁定50萬元交保，鄭家屬沒錢具保還押看守所，嘉義地檢署不服裁定...

影／殺警判無罪 侯友宜:修法強制就醫延長至30年

雖然中央流行疫情指揮中心1日宣布，即日起開放長照機構實名制預約探視，不過，新北市長侯友宜3日在防疫會議表示，新北市不會比...

思覺失調症殺警無罪 強制就醫條件研擬修法

鐵路警察李承翰遭刺死，被告因罹患思覺失調症獲判無罪，各界譁然。行政院政務委員林萬億表示，這不能歸咎於社會安全網破洞，該案...

柯文哲聲援殺警案法官醫師 民眾黨挺上訴：不會不同調

鐵路警察局員警李承翰執勤遭刺身亡，涉案男子卻判無罪。民眾黨主席、北市長柯文哲在臉書提到，法官、鑑定醫生被出征，他反對獵女...

影／殺警案最多只能強制就醫5年 侯友宜：應提高到30年

一名思覺失調症的男子去年持刀殺死鐵路警察李承翰，法官日前因其精神疾病判處無罪、強制就醫5年，引發外界批評聲浪；對此新北市...

殺警罪嫌獲判無罪惹議 立院司委會周三報告社會安全網

殺警案引發爭議鐵路警察遭刺死案，凶嫌一審獲判無罪，引發輿論譁然，也使得社會安全網漏洞問題浮上檯面。立院司法委員會週三將變...

不滿殺警嫌無罪 發文「思覺失調可以xx小蘿莉？」遭逮

鐵路警察李承翰遭殺害後，兇嫌上個月30日因為患有思覺失調症，遭打院判處無罪；沒多久網路論壇Ptt八卦版就出現網友發文標題...

熱門新聞

女兒5口遺體移高醫往生室 前院長崩潰未接觸韓國瑜

名醫女兒一家5死 最後電話打給雙親：煙太大下不去

名醫一家5人死因曝光 女兒關鍵電話救睡夢中父母

高雄長庚醫師賴韋安命喪火窟 親友同事痛哭難捨

沙灘活春宮又來了！這次連帳棚都不必

南橫限速30公里開出千張罰單 遊客怨：天黑還回不了家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。