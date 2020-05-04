殺鐵警案蔡總統支持上訴 律師批：對司法是種傷害

嘉義殺鐵警案一審判決鄭姓兇嫌無罪，嘉義地檢署不服結果，火速提起上訴及抗告。總統蔡英文也對此事表態，表示支持檢方依法上訴，然而此舉便引發議論。律師林智群2日便在臉書上發文表示蔡英文的表態「對司法是種傷害」。

一審判決出爐後，包括警政署長陳嘉欽、內政部長徐國勇等都對判決結果不符，總統府發言人丁允恭也表示，總統支持檢方上訴的決定。然此舉卻讓律師林智群認為，總統不應針對單一司法個案表示意見，不論是支持或反對都不適合。

林智群表示，當總統表示支持上訴，就代表他不滿意一審判決，這不僅對一審法官及醫師是「一種否定，甚至打擊」，更將讓二審法官難為。若二審法官改判有罪，會被說是總統指示，但若維持原判決，也不能保證沒有受到干擾，他直言：「不管怎樣，這對司法都是一種傷害」。

對此網友的看法相當兩極，一部分人支持林智群的說法，認為總統不該在此事上發表意見，「同意，相信專業很重要」、「説得很好，這樣的行為已經嚴重影響司法改革」、「支持這話還是不適合由總統說出，會被說話」。

而另一部份人則認為，總統也有發表意見的權利，「 總統也是人，法律之前人人平等，她當然也有表達看法的權利」、「在臺灣，每一個人都能表示意見，包括總統」；也有人表示總統有其難為之處，「做人真的很難！不表態有人逼妳表態！表態了又有人說妳立場不對」、「我覺得總統不表態，可能被罵不關心警察，表態尊重判決，可能被罵冷血」。