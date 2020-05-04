司改會：執政者應改善制度 勿介入個案

民間司法改革基金會今晚對殺警案判決發表聲明，認為總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、法務部長蔡清祥對本案發表意見深感不當，執政者責任在改善相關制度，避免不幸事件再度發生。

嘉義地方法院就殺警案判決無罪之後，蔡總統回應「支持檢方依法上訴之決定」；蘇貞昌表示失望錯愕，對於犯罪量刑應該要思考；蔡清祥則說，殺警行為天地不容，國人無法原諒，嘉義地檢署將提起上訴，不會讓以精神障礙為藉口、理由的犯罪者，逃避刑事責任。

司改會指出，總統、行政院長及法務部長不得對進行中的司法個案表示意見，否則有干涉審判之嫌，此三人都受有完整的法律教育，對於審判獨立與檢察外部獨立知之甚詳，卻在民粹與輿論的影響下，陷入干涉司法的錯誤。

司改會反問3人「看過殺警案的卷證資料嗎、有參與審判的過程嗎、為何表示對於無罪判決失望錯愕。」司改會表示，3人位居高位，但對檢察體系並無指揮監督之權，為何表示支持上訴，間接否定一審判決。

司改會再問，一審法官面對3名執政高官的指責，感受的壓力有多大，「如果你是二審法官，是否會覺得審判空間被壓縮，審理之後，萬一心證與一審法官相同，又該如何判決。」

司改會也問司法院長許宗力，身為司法行政最高首長，對於個案固然也不可介入，但是法官遭受行政高官不當干涉，嚴重影響審判空間，豈能莫不作聲。

司改會認為，本件殺警案呈現不少制度性的問題，執政者的責任就在於改善相關制度，避免將來不幸的事件發生，對於已發生的個案，能有比較妥適的規範，可以善處。

司改會提出「精神衛生法規的檢討與落實，以避免將來不幸的事件發生」、「加強基層警察面對精神病患的教育訓練」、「檢討精神的鑑定、建立司法科學委員會與標準作業流程」、「對於判無罪的精神障礙者，可否治癒而無危害公共安全之虞」、「犯罪被害人保護有很大改善空間」等建議及意見，供政府參考。