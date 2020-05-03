籌設司法精神病院 蔡清祥陳時中有共識

殺警案凶嫌獲判無罪，籌設「司法精神病院」議題再起。法務部長蔡清祥今天說，這一二天有致電衛福部長陳時中溝通，取得共識，地點人力等由衛福部規劃，安全維護由法務部處理。

鐵路警察李承翰遭刺死案，凶嫌一審無罪，引起各界譁然，也希望政府能補破網，包括強化社會安全網，或檢討相關法制面有無疏漏之處。

蔡清祥接受中央社記者電訪指出，修法部分，檢察司檢察官這幾天連假都加班，研究精神疾病犯嫌依刑法第87條規定的監護處分（強制就醫）5年以下，似乎不合時宜，頃向修法延長到治癒為止，使社會不會再有危險。

蔡清祥指出，實際社會面探討，精神疾病者在案發前應由社會安全網追蹤治療，如果不幸案發，案件進入司法程序，經由偵查、審判及執行而接受矯正署給予治療，執行完畢後他將回歸社會並銜接社會安全網，這個過程法務部及衛福部都有責任，應去解決，不該讓精神疾病犯嫌自由在外趴趴走。

籌設司法精神病院部分，蔡清祥說，這一二天有致電陳時中溝通，取得具體共識，地點、人力等先由衛福部規劃，從現有醫療院所或規劃新空間都有可能，因司法精神病院須要高度戒護，因此安全維護會由法務部幫忙處理。

蔡清祥表示，之前行政院有要求法務部與衛福部研究籌設司法精神病院，但雙方基層各有考量而沒有共識，這次他以社會安全為重，對內化解基層考量，交由檢察司研擬相關籌設，後續會與衛福部續行討論。

曾到英國考察的台灣高等法院法官邱忠義日前提及，英國的司法精神病院不限政府機關，也有民間的司法精神病院，建商如果在市區「蛋黃區」建屋，就須配合在郊區的低度戒備精神病院附近興建社區，讓病院患者能融入社區，避免社會排斥。

蔡清祥對此表示，英國狀況只能參考，台灣國情不同，籌設精神病院部分，可能會像建垃圾場一般，成為嫌惡設施。