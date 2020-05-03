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直言集／洞要補 別以為指責就能卸責

聯合報 / 記者蕭白雪唐秀麗
鐵路殺警案兇嫌一審宣判無罪，引發社會各界討論。圖／聯合報系資料照片
鐵路殺警案兇嫌一審宣判無罪，引發社會各界討論。圖／聯合報系資料照片

殺警案的鄭姓男子因被認定犯案時因被害妄想、無辨識能力而判無罪，法官、鑑定醫師遭各方指責，本案凸顯的社會安全網漏洞不是新問題，當總統、院長、部長甚至民代紛紛表態、指責時，似乎忘了自己是最該負責補漏的人。

小燈泡案發生時，總統蔡英文曾親筆在卡片上寫下：「小燈泡，阿姨不會讓你白白犧牲。這個社會破了很多洞，我會用盡全力補起來」。

這幾年，精神疾病發病犯案、甚至因無法掌控情緒而隨機殺死路人案件一再發生，每發生一次，不只被害家屬傷痛，其他受害者家屬更免不了掀起舊傷痕；司法判決結果或許不符民眾期待，但各界一再要求補社會安全網之漏，行政院所屬的法務部、衛福部、內政部及司法院到底作了什麼？司法院被害人保護新制度，真的是被害人所需要的嗎？

法院判決是否恰當本可受公評，但對社會矚目案件的處理、說明，法院應更謹慎、迅速，一旦輕忽、甚至造成空窗期，就莫怪外界總以恐龍視之。

更可議的是，官員、民代如今紛紛對判決表示難以接受，卻無人面對、檢討自己的失職，不就是因為政府體系不動如山，才讓悲劇一再重演；鄭姓男子精神疾病並非始於犯案前夕，不就是因制度上的缺漏讓他有犯案機會；如今各界擔憂凶手無罪交保後，成為社會中的危險變數，是誰讓這種危險持續存在？該解決問題的人，卻只顧出聲指責他人，難怪漏洞永遠補不起來。

一審判決是否有誤，既已上訴，合議庭法官或鑑定醫師的判斷能否經受檢驗，自有司法救濟管道處理，但不要忘記如果不是行政、立法部門失職、讓社會安全網漏洞百出，憾事豈會一再發生，手握國家龐大資源者，別以為指責就能卸責。

殺人 警察

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