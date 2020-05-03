藍委提修法 精神疾病犯重案 強制就醫擬十年

殺警案被告一審被判無罪及強制就醫五年，引發討論，國民黨立委葉毓蘭和萬美玲都提案修正刑法相關條文，延長強制就醫的時間或增加鑑定的程序，葉毓蘭說，「我覺得我有義務幫承翰做點事」。

萬美玲表示，她將提案修正刑法第八十七條，明定患有精神疾病的罪犯，如犯本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑的重罪，其監護期間應至少為十年以上。葉毓蘭提出的修法版本，則是在強制就醫結束前，應做精神鑑定，確定治癒才能出院。

主管刑法的法務部官員表示，是否要因個案修法，會視狀況交刑法研修小組討論。葉毓蘭另提案修刑法第一三五條，對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，罰金由現行九千元提高到十萬元；並增訂刑法第二七二之一、二八○之一條，對執法公務員、執勤醫事及救護人員，施以殺人罪、傷害罪、重傷害罪，加重其刑至二分之一。

萬美玲昨天表示，可以理解現行刑法對於患有精神疾病的犯嫌給予相對保障，但法律應以保護多數人為原則，犯下重罪的犯嫌只要被認定有精神疾病，法院判無罪後，強制治療期限最長只有五年根本不夠，現階段的社會安全網，對這樣的犯嫌回到社會後，會不會再有下一個受害者，多有質疑，現行刑法有修正必要。

萬美玲說，最令人擔心的是模仿效應，希望藉修法讓精神疾病不再成為重刑罪犯保護傘，讓想藉有精神疾病作為脫罪或減刑的不肖罪犯，不敢心存僥倖。