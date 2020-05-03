聽新聞
test
0:00 / 0:00

殺警交保新裁定無強制力 檢抗告聲請送醫

聯合報 / 記者卜敏正邵心杰／連線報導
鐵路警李承翰遭鄭男刺殺，嘉義地方法院以鄭患思覺失調症判無罪，五十萬元交保，後來增加限制住居等八條件，嘉義地檢署二度抗告。圖／聯合報系資料照片
鐵路警李承翰遭鄭男刺殺，嘉義地方法院以鄭患思覺失調症判無罪，五十萬元交保，後來增加限制住居等八條件，嘉義地檢署二度抗告。圖／聯合報系資料照片

鐵路警李承翰遭鄭男刺殺，嘉義地方法院以鄭患思覺失調症判無罪，五十萬元交保，後來增加限制住居等八條件，但嘉義地檢署以新裁定缺乏強制機制，昨二度抗告，並聲請對鄭送醫監護；台南高分院已受理分案。

嘉義地檢署抗告書指出，嘉義地院前晚重新作的交保裁定，命鄭遵守限制住居、交保後要到醫院精神科就診、應依醫囑按時服藥、不得故意犯罪等八大事項，均無強制執行力，且欠缺即時監督機制，如何得知被告獲具保後，確實自行前往醫療院所、精神科就診？是否依醫囑服藥、接受治療？且無法直接強制被告就醫，甚至是否能立即尋獲、再度執行羈押都不確定。

此外，台南高分院前天撤銷原交保裁定中，已指出應依精神衛生法強制就醫，但新裁定竟令他自行就醫，違背發回意旨。抗告書也指出，合議庭認定鄭符合刑法第十九條「無責任能力」而判決無罪，但鄭是「有罪而無責」，與一般犯罪嫌疑不足「無罪」不同，況且鄭罹患精神障礙等疾病，又犯下重大犯行、一審判決後，豈可任其交保獲釋，造成人民恐慌、危害治安。

【記者魏忻忻／台北報導】近來包括台中牙醫師遇害、嘉義鐵路警察遇害案等判決以精神鑑定為證據，但判決結果受到評價，連鑑定醫師都遭網友肉搜，台灣司法精神醫學會與台灣精神醫學會昨提出四大聲明，強調司法精神鑑定報告只是判決考慮的眾多證據之一，並非唯一依據。

殺人 警察

延伸閱讀

殺警案無罪50萬交保更裁檢方再抗告 台南高分院受理

嘉義殺警案無罪50萬交保 律師直言「被放大檢視了」

防社會安全防護網破口 嘉檢主張監護宣告

殺警案地院重裁交保附8條件 檢抗告：缺強制及即時機制

相關新聞

【即時短評】法律空窗期 顢頇司法 如何叫人民信服

殺警案檢方再提抗告案，但嘉義地院今早第一時間卻告知媒體，「因是假日高院法官無法受理，下周一再送」，但這是社會重大矚目案件...

精神鑑定一個醫師就夠？ 蘇揆遭批「狀況外」

嘉義地院以犯案時無辯識能力為由判刺死鐵路警察的鄭姓被告無罪，行政院長蘇貞昌昨表示支持檢方上訴，並質疑重大刑案精神鑑定是否一個醫師就夠，此一說法引發監察委員王幼玲和時代力量立委王婉諭反指，蘇揆似乎不進入狀況，甚至是推卸責任。

陳時中：刑案精神鑑定 將成立專家委員會

殺警案爭議愈演愈烈，重大刑案的精神鑑定成話題，衛福部長陳時中昨天表示，制度確實有需要改進之處，未來刑事案件精神鑑定將成立專家委員會，決議緊急安置，社會壓力不會集中在一人身上，社會接受度也可望提高。

殺警交保新裁定無強制力 檢抗告聲請送醫

鐵路警李承翰遭鄭男刺殺，嘉義地方法院以鄭患思覺失調症判無罪，五十萬元交保，後來增加限制住居等八條件，但嘉義地檢署以新裁定缺乏強制機制，昨二度抗告，並聲請對鄭送醫監護；台南高分院已受理分案。

藍委提修法 精神疾病犯重案 強制就醫擬十年

殺警案被告一審被判無罪及強制就醫五年，引發討論，國民黨立委葉毓蘭和萬美玲都提案修正刑法相關條文，延長強制就醫的時間或增加鑑定的程序，葉毓蘭說，「我覺得我有義務幫承翰做點事」。

直言集／洞要補 別以為指責就能卸責

殺警案的鄭姓男子因被認定犯案時因被害妄想、無辨識能力而判無罪，法官、鑑定醫師遭各方指責，本案凸顯的社會安全網漏洞不是新問題，當總統、院長、部長甚至民代紛紛表態、指責時，似乎忘了自己是最該負責補漏的人。

殺警案無罪50萬交保更裁檢方再抗告 台南高分院受理

嘉義殺警案鄭姓男子以思覺失調症經嘉義地院判處無罪，裁定50萬元交保，但家屬沒錢具保而還押看守所，嘉義地檢署不服抗告，經台...

殺警案爭議 醫學會聲明判決鑑定不該取決輿論聲量

殺警案犯嫌無罪判定，引發社會譁然，無論是法官、鑑定醫師皆遭網友出征，台灣司法精神醫學會與台灣精神醫學會今聯合發出四點聲明...

嘉義殺警案無罪50萬交保 律師直言「被放大檢視了」

嘉義殺警案鄭姓男子以思覺失調症經嘉義地院判處無罪，裁定50萬元交保，但家屬沒錢具保而還押看守所，嘉義地檢署昨天不服抗告，...

蘇揆對司法個案指點 監委、立委都看不下去

行政院長蘇貞昌今天表示，重大刑案是否一個醫師的鑑定就夠了。對此，包括監察委員王幼玲、時代力量立委王婉諭都表達不同看法，認...

影／鑑定醫師被出征 陳時中：擬設委員會避免壓力一人扛

刺警案鄭姓嫌犯因患有思覺失調症，4月30日一審判決無罪，引起社會譁然，許多不服判決結果的民眾，竟「出征」替被告精神鑑定身...

當警察遇到精神病犯 館長分析三種下場都很悲哀

殺警案一審獲判無罪，引發社會譁然，「館長」陳之漢今天在臉書怒罵「愚蠢的法律、噁心的政客」。他的貼文還分析，當一名警察遇到...

熱門新聞

蘇揆對司法個案指點 監委、立委都看不下去

中壢火車站3天2變態 戴假髮扮女裝偷拍、強押喊要做愛

4砂石車、2轎車連環撞轎車被撞扁 屏東里港5男3女送醫

布農族男子持獵槍深夜阿里山打獵 誤擊舅舅頭部

八德警昨深夜抓改裝車 攔查30車近半噪音超標開罰

天降巨輪！台62線拖板車鐵鍊斷掉 鋼卷撞爛護欄毀道路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。