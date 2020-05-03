殺警交保新裁定無強制力 檢抗告聲請送醫

鐵路警李承翰遭鄭男刺殺，嘉義地方法院以鄭患思覺失調症判無罪，五十萬元交保，後來增加限制住居等八條件，但嘉義地檢署以新裁定缺乏強制機制，昨二度抗告，並聲請對鄭送醫監護；台南高分院已受理分案。

嘉義地檢署抗告書指出，嘉義地院前晚重新作的交保裁定，命鄭遵守限制住居、交保後要到醫院精神科就診、應依醫囑按時服藥、不得故意犯罪等八大事項，均無強制執行力，且欠缺即時監督機制，如何得知被告獲具保後，確實自行前往醫療院所、精神科就診？是否依醫囑服藥、接受治療？且無法直接強制被告就醫，甚至是否能立即尋獲、再度執行羈押都不確定。

此外，台南高分院前天撤銷原交保裁定中，已指出應依精神衛生法強制就醫，但新裁定竟令他自行就醫，違背發回意旨。抗告書也指出，合議庭認定鄭符合刑法第十九條「無責任能力」而判決無罪，但鄭是「有罪而無責」，與一般犯罪嫌疑不足「無罪」不同，況且鄭罹患精神障礙等疾病，又犯下重大犯行、一審判決後，豈可任其交保獲釋，造成人民恐慌、危害治安。

【記者魏忻忻／台北報導】近來包括台中牙醫師遇害、嘉義鐵路警察遇害案等判決以精神鑑定為證據，但判決結果受到評價，連鑑定醫師都遭網友肉搜，台灣司法精神醫學會與台灣精神醫學會昨提出四大聲明，強調司法精神鑑定報告只是判決考慮的眾多證據之一，並非唯一依據。