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精神鑑定一個醫師就夠？ 蘇揆遭批「狀況外」

聯合報 / 記者賴于榛蔡晉宇卜敏正／連線報導
行政院長蘇貞昌（中）昨對鐵路警察遭刺死案獲判無罪，表態支持檢方上訴，卻避談行政機關責任。 記者曾吉松／攝影
行政院長蘇貞昌（中）昨對鐵路警察遭刺死案獲判無罪，表態支持檢方上訴，卻避談行政機關責任。 記者曾吉松／攝影

嘉義地院以犯案時無辯識能力為由判刺死鐵路警察的鄭姓被告無罪，行政院長蘇貞昌昨表示支持檢方上訴，並質疑重大刑案精神鑑定是否一個醫師就夠，此一說法引發監察委員王幼玲和時代力量立委王婉諭反指，蘇揆似乎不進入狀況，甚至是推卸責任。

蘇貞昌表示，這麼重大刑案是否一個醫師的精神鑑定就夠了，犯罪者如果因故意或是過失沒有治療，是否有責任？是否也要作為量刑參考？

蘇說，司法是社會最後一道防線，掌權的司法官要為社會守住最後一道防線，就像是防疫不容有破口，如果「趴趴走可以強制隔離」，此案如果因有病而判無罪，也要判強制治療，否則社會憂心、譁然也是必然。

負責本案鑑定報告統整的台中榮總嘉義分院身心科主任醫師沈正哲強調，鑑定報告是由包括社工、心理師、一名主治醫師、一名住院醫師的醫療團隊共同完成，絕非「只有一個醫師」就完成鑑定，他只是負責統整說明。

小燈泡媽媽、立委王婉諭指出，近日非常多行政官員公開喊話批評判決、直接針對個案評論，彷彿行政部門都可以置身事外，這樣的舉動無疑是在卸責。

王婉諭指出，精神疾病者所需的衛政、勞政、社政各種資源整合不足，以鐵路弒警案為例，被告明明就有長期就醫紀錄，但社會安全網無法承接住這些人，讓同樣的憾事不斷發生，行政部門對此難辭其咎，應盡速做全面性檢討，不要只是在媒體上不負責任地喊話，實際上卻毫無作為，讓司法、精神醫療體系承受巨大壓力，甚至造成更多社會對立，也將風險再度讓社會大眾承擔。

王幼玲表示，蘇貞昌可能不知道法院對於精神鑑定的預算不足，不是每一個提出需要的個案都做，怎麼還可能「貨比三家」。她並希望司法院長許宗力要去了解，可以讓法官運用在精神鑑定、心理衡鑑的經費，到底夠不夠。

殺人 警察

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