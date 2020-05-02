防社會安全防護網破口 嘉檢主張監護宣告

鐵路警察李承翰遭刺死案，涉案鄭男獲判無罪。嘉義地檢署連日2度提抗告，執行保安處分監護宣告，目的在於鄭男具保後不會成為社會安全防護網的破口。

嘉義地方法院4月30日宣判鄭男無罪，並令入相當處所施以監護5年，並按刑事訴訟法第316條規定，諭知新台幣50萬元交保後停止羈押，外界一片譁然。嘉檢火速提出抗告，台南高分院昨天撤銷發回，嘉義地院重新裁示鄭男以50萬元交保，並附加就診等7項「應遵守事項」。

檢方仍覺附加的7項條件不夠周延，今天再提抗告。檢方認為，鄭男經鑑定罹患思覺失調症，更犯下殺人罪，已有立即送醫院執行監護處分必要。

嘉義地方法院表示，已將昨晚新的裁示書和檢方今早的抗告書送台南高分院審理。台南高分院發言人吳勇輝告訴中央社記者，高分院收到嘉義地院裁定及嘉義地檢的抗告後，立刻分案擇期審理。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊指出，一審判決後，被害方、鄭嫌和檢方可在20天內提出上訴，嘉檢因此雙軌進行，在判決當天即提出上訴，務必要將鄭男隨案移審台南高分院。蔡英俊解釋，案件二審後，高分院不受一審判決可以拘束鄭嫌，屆時台南高分院可重新裁定是否繼續羈押。

嘉檢抗告書引台南高分院撤銷發回意旨，認為被告如經具保，可能造成人民恐慌、危害社會治安，應採取必要措施，以確保被告不至於對社會安寧造成危害，並導致社會大眾恐慌。

抗告書指出，被告行為本質上是「有罪而無責」，與一般犯罪嫌疑不足「無罪」不同，且符合刑法第19條屬罹患精神障礙或其他心智缺陷，犯下重大犯行而經一審判決後，豈可任其交保獲釋而回歸人群，造成人民恐慌、危害社會治安？

抗告理由引法條指出，刑事訴訟法第316條未區分被告被宣告無罪原因，而一律視為撤銷羈押，令被告有機會得以具保、責付或限制住居，應屬立法上疏漏。為謀補救立法疏漏，由檢方先依刑法第87條第1項規定，執行保安處分監護宣告。鄭男為低收入戶家庭，由於家人遲遲籌不出錢，目前僅能留置嘉義看守所。