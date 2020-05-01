檢不滿殺警被告可交保提抗告 結果最快1日出爐

鐵路警察李承翰遭刺死案，嘉義地方法院昨天判鄭姓被告無罪，並諭知新台幣50萬元交保；法院今天將檢方不服交保裁定的抗告書轉交台南高分院審理，結果最快今天出爐。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，法官昨天准予鄭姓被告交保50萬元裁定，檢方昨天就提起抗告；被告行為時，雖罹患思覺失調症，但他的辨識能力及控制能力均未完全喪失，若交保後重新步入社會人群，將會造成人民恐慌、危害社會治安。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔指出，檢方不服交保裁定的抗告書上午就派專車送往台南高分院審理，經分案、閱卷及3名法官合議後，發回法院重新裁定或駁回檢方的抗告的結果最快今天就會出爐。

洪裕翔表示，院方昨天也收到檢方的上訴理由書，等收到鄭姓被告的上訴書，才會一併將被告及卷宗移至台南高分院審理；鄭姓被告家屬昨天因籌不到錢，被告還押嘉義看守所。

鄭姓被告昨天被判無罪，引起廣大網友相當憤怒，紛紛打電話到嘉義地方法院表達不滿，法院員工接電話接到手軟。也有零星網友表達今天要到法院抗議，警察局昨天就掌握抗議訊息，上午就派人到法院戒備，截至上午10時，法院前廣場並無網友聚集。

54歲的鄭姓被告去年7月搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死。嘉義地檢署去年8月依殺人罪嫌提起公訴，嘉義地方法院昨天認為被告罹有思覺失調症，昨天宣判無罪並令入相當處所施以監護5年。