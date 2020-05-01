殺警案鄭男籌不出錢還押看守所 沈默寡言聽收音機解悶

鄭姓男子殺死鐵路警察昨天獲判無罪，施以監護5年，以50萬交保，但家屬籌不出錢，還押嘉義看守所。所方人員表示，鄭男按時服用精神科藥物，表現正常，但沉默寡言，喜歡聽收音機解悶。

鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警察李承翰腹部致死案，嘉義地方法院昨天宣判無罪，並令入相當處所，施以監護5年，合議庭考量鄭男罹有思覺失調症，長期服藥不規則，病識感不佳，諭知新台幣50萬元交保後停止羈押。但家屬籌不出錢，還押嘉義看守所。

法務部矯正署嘉義看守所秘書陳龍杰表示，去年7月鄭男剛到看守所，情緒很激動，除了讓他住獨居房，還請台中榮民醫院嘉義分院的精神科醫師為他看診，每天早、中、睡前固定服藥，狀況就穩定下來。

陳龍杰說，鄭男情緒穩定後，就移房與其他3名室友同住，雖然一開始室友有些怕怕的，但鄭男沉默寡言，不與別人互動，久了室友就見怪不怪了。

陳龍杰表示，看守所允許收容人購買小型的收音機與電視，收聽或收視時必須戴耳機，鄭男買了一台收音機，在舍房時大多在聽收音機解悶。

陳龍杰指出，鄭男的哥哥和姊姊今年曾3度前來探視他，去年他剛進入看守所時，他的妻子和女兒也來探視過1次，家人探視時，鄭男的表現都正常，靜靜地沒有情緒反應。