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嘉義殺警案判無罪 警眷po文傾訴憂心：希望先生平安

聯合新聞網 / 綜合報導
鐵路警察李承翰遭刺死，凶嫌判無罪，引發警察激憤；圖為鐵路警察全面改兩人一組執勤，一同巡視列車，確保安全。 記者黃義書／攝影
鐵路警察李承翰遭刺死，凶嫌判無罪，引發警察激憤；圖為鐵路警察全面改兩人一組執勤，一同巡視列車，確保安全。 記者黃義書／攝影

鐵路警李承翰遭刺死案4月30日宣判，被告鄭姓男子被宣判無罪，並強制就醫5年，50萬元交保，引起社會大眾不滿。有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表達自己身為警察家眷，每每看到丈夫外出擔憂的心情。

陳姓女網友昨日在爆廢公社發文，她的父親與先生都是警察。十幾年前爸爸在颱風夜為了疏散山上的民眾，冒著狂風暴雨開車上山，山上沒有路燈，父親只能摸黑閃避路樹，突然車子一陣滑差點滑下路邊的懸崖。

幸虧車子被大樹擋住，父親保住一命，但這個經驗確認女網友無法忘記媽媽當時焦急的心情，也讓媽媽在得知原po要嫁給警察時極度反對，甚至威脅「敢嫁警察，就打斷妳的腿。」為的就是不希望女兒要和自己一樣，天天忐忑不安。

陳姓網友在臉書發文分享身為警眷，看到先生在外工作時的擔憂情緒。圖擷自爆廢公社
陳姓網友在臉書發文分享身為警眷，看到先生在外工作時的擔憂情緒。圖擷自爆廢公社

原po說自己最後沒聽媽媽的話依然嫁給警察，現在看著先生和歹徒搏鬥時留下的傷痕，一方面覺得先生保護人民很英勇，另一方面卻「隱隱約約痛著」。她表示，萬一有一天不幸碰到像李姓員警那樣不幸的事，「我不知道能不能因為歹徒有精神疾病就諒解，我不知道能不能繼續相信台灣的法律。」她只希望在外工作的先生能安全回家，而法律也能讓她繼續相信。

看完的網友們在下方留言打氣：「身為警察的家人真的辛苦了」、「向軍、警、消防、醫護人員，以及其家屬致上敬意！」、「希望警察，可以有更好的工作環境及保障！」、「警察跟消防員一樣都是高風險的工作，只能說從事這職業真的是在積功德」

殺人 警察

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