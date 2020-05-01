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「差了一萬八千里」 鐵警媽：聽到判決腳都軟了
「聽到判決腳都軟了」，鐵路警察李承翰母親張秀珍說，聽到被告判無罪的當下，全身無力，先前就知道判死刑的機會不高，但他們要求不多，只希望判無期徒刑，讓他不要再出來害人，但這種判決要如何保護社會？法官完全沒顧慮家屬心情和社會觀感，若法官是當事人家屬，還會這樣判嗎？
李承翰父母昨天聽到判決的當下，一度不能言語，面對媒體詢問只說：「差了一萬八千里」，但返家之後，李母心酸地看著兒子同學做的紀念相冊，忍不住落淚，述說案發後三百多天的心路歷程。
「每個人都叫我放下，但哪有這麼容易？」李母說，每天都很不好過，每晚望著門口，但兒子已不會再回來，常常難以入眠，睡前一定要看看兒子的照片，但看了又很難過，更加睡不著，大家都要她不要再看照片，但她實在很難放下。
李母說，當初判決前，就已知可能無法判死刑，但至少會判處無期徒刑，不會再出來危害社會，但這種判決很讓她心痛，代表殺人只要裝瘋就無罪，未來怎麼讓警察執法安心，以後誰敢當警察？「政府要社會安定，殺人一定要嚴判」。
李父說，精神鑑定醫師曾在法庭上說「你就算再申請鑑定，也是請我」，因為他是權威，聽到這句話讓人很受不了；李母則說，當天丈夫回來一語不發，獨坐在沙發，也不敢問他當時狀況。
李父說，法院傳喚鄭男老闆、朋友、家人和接觸的人作證，都說鄭很正常，最後一次開庭時，鄭還說「希望能假釋，因為老闆沒給工錢，要去討錢」，代表思考還清晰，怎麼會因病判無罪。
李母說，唯一的安慰，這段時間兒子的同學們不時來陪伴，都叫她媽媽，還用網路作紀念相冊給她，有人帶剛出生的孩子來看她，因為他們都知道，「承翰未來結婚生子的希望都沒了…。」
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