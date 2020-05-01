殺鐵路警察一審無罪 家屬不平、各界譁然

鐵路警察李承翰去年七月三日處理鄭姓男子逃票糾紛，遭鄭男持刀刺死，嘉義地院昨以鄭患思覺失調症，行為時無辨識能力，判鄭無罪，但命強制就醫五年，並令五十萬元交保；因家屬籌不出保金，暫還押看守所。嘉義地檢署昨天已提上訴。

李承翰父親批太離譜

殺警案判無罪引起各界譁然，李承翰的父親昨聽判後說：「太離譜」；警政署長陳家欽表示「非常憤怒、無法接受」；法務部長蔡清祥表示，不會讓犯罪者以精神障礙為藉口逃避刑責，內政部長徐國勇除表達遺憾也建請檢察官上訴。

司法院臉書則引判決理由解釋判無罪理由，並稱刑罰對於精神障礙者僅是處罰，無法預防未來不再犯錯。

行凶時思覺失調發作

判決指出，鄭姓男子自十九年前到奇美醫院精神科門診，約十年前被診斷罹患思覺失調症，二年前看診後失聯，醫院曾說明，鄭罹患此疾病，必須終身服藥控制，停藥將導致病情惡化；可見鄭患有思覺失調症，有精神障礙。

案發前二日，鄭男思覺失調症發作，妄想遭朋友設計，和女兒一起謀害他詐領保險金，案發當天想搭火車北上陳情，火車行經嘉義車站時，因補票問題被列車長要求下車，因而妄想有人要害他、語無倫次，精神狀況極度不穩，嚴重影響認知及理解能力，隨即持刀刺殺前來處理的鐵路警察李承翰。

五十萬交保監護五年

鄭被羈押後，醫師診斷認為他情緒激躁不安、自言自語、思考不合邏輯、答非所問，有被害妄想症也缺乏病識感；台中榮總嘉義分院組成醫療鑑定團隊，證明鄭患有思覺失調症，且行凶處於發病狀態，合議庭依刑法第十九條作無罪判決，並依刑法第八十七條規定，令鄭入相當處所施行監護五年。

鄭昨聽判並無太多情緒變化，僅表示想交保、但要找錢，願以十萬交保，律師也表示鄭家庭狀況不好，建議給較低金額具保，但法官說「殺一人怎可能十萬交保？」最後裁定以五十萬元交保。

嘉義地檢署已提上訴

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，鄭雖罹患思覺失調症，但辨識能力及控制能力均未完全喪失，被告無罪有違法之處；且鄭交保太危險，可能造成人民恐慌、危害社會治安，除上訴外也會對交保提抗告。