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殺鐵路警判無罪 宅神傻眼：覺得頭暈想吐

聯合新聞網 / 綜合報導
鐵路警察現在值勤兩人一組，確保自身安全。記者黃義書／攝影
鐵路警察現在值勤兩人一組，確保自身安全。記者黃義書／攝影

鐵路警察李承翰去年7月遭鄭姓嫌犯持刀刺傷，儘管送醫搶救仍宣告不治，今（30日）一審判決出爐，法官認定鄭嫌患有精神疾病獲判無罪。一審判決結果不僅令李承翰家屬崩潰，警政署長陳家欽更怒喊「完全無法接受」揚言上訴。而宅神朱學恒得知消息後，也在臉書上氣得大罵法官荒謬，直喊一審判決讓他「頭暈想吐」

鐵路警察李承翰遭刺死一案，法官依照台中榮民總醫院嘉義分院身心科醫師沈正哲的精神鑑定結果，認定鄭嫌犯案時，處於思覺失調症急性發病狀態，嚴重影響其認知及理解能力，判定無罪，但應入相當處所強制就醫5年，並可以50萬元保證金交保。

一審判決結果不僅令被害者家屬崩潰，李母痛喊「勿讓兒子犧牲沒價值」，不少基層警察也表示「心寒」，甚至失望諷刺「殺人的都自稱有病，警察錯就錯在沒精神疾病」。對此，警政署長陳家欽則怒喊「完全無法接受」揚言上訴，但他也安撫基層員警不要喪志，「現在更要好好展現維護治安的能量」。

朱學恒聞訊後也在臉書連續發文開砲，他先嘆道「頭暈想吐」，接著再對法官判決鄭嫌可用50萬元交保怒嗆「50萬交保放出來玩，不要說警察不能接受，連我和我家的貓都不能接受，我出50萬請法官收他回你家好嗎？」；對於一審判決朱學恒更難掩失望，他表示相較殺人無罪還能交保，新冠病毒顯得沒那麼恐怖，文末更諷道「接下來不敢上街到底是因為怕被砍，還是怕被感染呢？」

宅神連番重砲狂轟鐵路殺警案一審判無罪，貼文引起廣大網友迴響「根本就是教人要犯罪前，看精神科就等於買張安全下車的票」、「這裡是台灣，兇手也是有人權的，反正過陣子大家就忘了」、「出門在外要靠自保，靠法律是沒用的」、「說好的司法改革呢？」

雖然網友們回應一面倒不滿一審判決，但仍有人出面緩頰，有網友提出精神疾病犯罪是否該重新思考及討論，他表示精神疾病患者就醫治療後，醫療院所如何配合主管機關長期追蹤治療、輔導患者才是重點，同時也是社會必須學習的課題，否則這類悲劇只會一再上演。

鐵路警察李承翰去年七月在火車上奮力壓制鄭姓乘客，遭鄭姓乘客刺死，嘉義地方法院今天宣判，被告無罪丶應入相當處所強制就醫5年。 資料照片／翻攝自YouTube
鐵路警察李承翰去年七月在火車上奮力壓制鄭姓乘客，遭鄭姓乘客刺死，嘉義地方法院今天宣判，被告無罪丶應入相當處所強制就醫5年。 資料照片／翻攝自YouTube

殺人 警察 殺警 朱學恒 思覺失調症

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