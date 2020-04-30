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殺警無罪 李承翰母親不服：勿讓兒子犧牲沒價值

中央社 / 嘉義市30日電
李承翰母親表示，社會要安定就是要嚴判，就會消除隨便殺人的社會亂象，當警察很辛苦，殺死警察判無罪，以後誰敢當警察。聯合報系資料照／記者李承穎攝影
李承翰母親表示，社會要安定就是要嚴判，就會消除隨便殺人的社會亂象，當警察很辛苦，殺死警察判無罪，以後誰敢當警察。聯合報系資料照／記者李承穎攝影

鐵路警察局高雄分局長陳順和今天到嘉義市，慰問殉職員警李承翰父母。李承翰父母不服判決，相當悲痛，李媽媽說，別讓兒子的犧牲沒價值，殺死警察判無罪，以後誰敢當警察。

去年7月3日鐵路警察李承翰為保護旅客，遭持刀鄭姓乘客刺死，今天一審法官判鄭男無罪，李承翰父母無法接受這樣的判決。下午，鐵路警局高雄分局長陳順和代表警方前往嘉義市的李承翰家中，慰問李家父母。

對於殺死當警察兒子的犯嫌竟判無罪，李承翰父母相當悲痛。李承翰母親說，別讓兒子的犧牲沒價值，判無罪誰能接受，這不只他們做父母的不服，親戚朋友、鄰居都不服。

李媽媽表示，社會要安定就是要嚴判，就會消除隨便殺人的社會亂象，當警察很辛苦，殺死警察判無罪，以後誰敢當警察。

李媽媽說，兒子過世後的日子很難過，晚上與先生坐在客廳看電視時，就會想到兒子下班後，車會停家後面，從後門進來，與他們「開講、泡茶」。

李媽媽說，大家都勸他們別想了，但早上起床看兒子的物品、看到兒子愛吃的東西，就會悲從中來，承翰最喜歡吃香魚、虱目魚了。

李媽媽強調，兒子只給她托夢一次，夢完後就比較寬心，因為夢中承翰對她說，他身體的傷痛都好了。

陳順和探視後接受媒體聯訪表示，他與家屬一樣悲痛、痛心、無奈，支持檢察官上訴，警方會協助家屬聘請律師，捍衛警察執法的尊嚴，以及執法的安全，否則以後警察在執勤時，恐會遭受許多的威脅。

陳順和說，小燈泡案凶嫌判無期徒刑，李承翰被殺死竟然判無罪，會引起社會的恐慌。

對於此案，新北市長侯友宜今天接受媒體訪問時表示，案件經過檢方調查，被告雖有思覺失調，但對於自己所為尚有辨識、控制能力，法院以刑法19條第1項，以被告行為時有精神障礙而不能辨識行為違法之程度一情判無罪，此見解與人民法感情相違背。

侯友宜指出，不只是李承翰，近日也有思覺失調者殺死牙醫師、殺傷護理師，也因為法官認定嫌犯當時處於辨識能力低，而減低其刑的判決結果。

侯友宜表示，當保護民眾的警察殉職無法獲得公道，將嚴重打擊第一線同仁的士氣和執行勤務時的決心，更讓家屬情何以堪。

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