精神問題殺警判無罪 醫痛批：想做壞事的都先開證明？

鐵路警察李承翰去年七月在台鐵上，遭一名鄭姓男子持刀捅傷腹部，最後送醫搶救仍宣告不治，今（30）日一審判決出爐，鄭姓男子因「精神問題」獲判無罪，引發社會譁然。對此，醫生王樹偉在臉書氣憤直呼「所有想做壞事的人都先開個證明再說？」

鐵路警察遭刺死案，法官認定鄭男於行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，嚴重影響其認知及理解能力，依刑法第19條第1項規定，行為時因精神障礙致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，判決無罪，不過應入相當處所強制就醫5年，並裁定鄭男可以保證金50萬元交保。

面對判決結果，醫生王樹偉心痛表示，「24歲的青春年華，我無法想像家人們會有多心碎，無罪…判決是無罪…」，接著提到，鄭男患有思覺失調症卻服藥不規則，病識感又不佳，「犯下如此滔天大罪，難道沒有責任嗎？我不懂法律，法官下的判決或許是合乎法律，只是身為一般民眾，這判決實在讓人氣憤啊！」

王樹偉大嘆，「50萬新台幣換得了犯人的自由，這不會造成更大的社會恐慌嗎？嫌犯被放出來之後，他還是有思覺失調，難道他就有了病識感會規則服藥？過陣子是不是精神科門診爆滿，所有想做壞事的人都先開個證明再說？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「真的很錯愕那法官怎麼了？」、「所以以後想殺人，就先去身心科拿藥是嗎？」、「無法理解！」、「這真的很可惡，實在太離譜了」、「又是恐龍法官」、「台灣司法已死」。