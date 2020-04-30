快訊

打卡5熱點暗藏殺機 怎樣避疫當網美又保命？

圖輯／零確診得來不易 回顧台灣防疫一百天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精神問題殺警判無罪 醫痛批：想做壞事的都先開證明？

聯合新聞網 / 綜合報導
鄭姓男子去年七月在火車上刺死鐵路警察李承翰，嘉義地方法院今天宣判，鄭嫌無罪丶應入相當處所強制就醫5年。圖/本報系資料照片
鄭姓男子去年七月在火車上刺死鐵路警察李承翰，嘉義地方法院今天宣判，鄭嫌無罪丶應入相當處所強制就醫5年。圖/本報系資料照片

鐵路警察李承翰去年七月在台鐵上，遭一名鄭姓男子持刀捅傷腹部，最後送醫搶救仍宣告不治，今（30）日一審判決出爐，鄭姓男子因「精神問題」獲判無罪，引發社會譁然。對此，醫生王樹偉在臉書氣憤直呼「所有想做壞事的人都先開個證明再說？」

鐵路警察遭刺死案，法官認定鄭男於行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，嚴重影響其認知及理解能力，依刑法第19條第1項規定，行為時因精神障礙致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，判決無罪，不過應入相當處所強制就醫5年，並裁定鄭男可以保證金50萬元交保。

面對判決結果，醫生王樹偉心痛表示，「24歲的青春年華，我無法想像家人們會有多心碎，無罪…判決是無罪…」，接著提到，鄭男患有思覺失調症卻服藥不規則，病識感又不佳，「犯下如此滔天大罪，難道沒有責任嗎？我不懂法律，法官下的判決或許是合乎法律，只是身為一般民眾，這判決實在讓人氣憤啊！」

王樹偉大嘆，「50萬新台幣換得了犯人的自由，這不會造成更大的社會恐慌嗎？嫌犯被放出來之後，他還是有思覺失調，難道他就有了病識感會規則服藥？過陣子是不是精神科門診爆滿，所有想做壞事的人都先開個證明再說？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「真的很錯愕那法官怎麼了？」、「所以以後想殺人，就先去身心科拿藥是嗎？」、「無法理解！」、「這真的很可惡，實在太離譜了」、「又是恐龍法官」、「台灣司法已死」。

殺人 警察

延伸閱讀

逛全聯驚見「隱藏版商品」有折扣 網暴動喊從沒見過

領到絕美雙色口罩？打開發現「騙很大」 網笑：驚喜包概念

住警器該買偵熱or偵煙？內行人曝「這樣裝」最安全

她穿內衣驚見標籤有「珍珠」 真相曝光網嚇傻：雞皮疙瘩掉滿地

相關新聞

法官說明同是「思覺失調症」小燈泡案與殺鐵路警案差異

鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警李承翰致死案，嘉義地方法院今天宣判鄭嫌無罪，應強制就醫5年，令50萬交保，法官在審判書中，說明「...

影／殺鐵警判無罪審判長 曾判陳瑞欽死刑、王焜弘無期

鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警李承翰致死案，嘉義地方法院今天宣判鄭嫌無罪丶應入相當處所強制就醫5年，並裁定被告可以保證金50萬...

【重磅快評】天地不容法官容 慎防殺警無罪的社會效應

去年7月鐵路警察李承翰執勤時遭鄭姓男子刺死，今天嘉義地方法院一審以鄭男罹患精神疾病而宣判無罪，並裁定以50萬元交保，各界...

【總編開箱】刺死鐵路警判無罪 是法官還是法律的問題？

到底是法官的問題？還是法律的問題？鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警李承翰致死案，獲判無罪後，各界一片譁然之餘，也應重新思考這些問題。

殺警鄭男家人籌不出保金還押 法扶律師要聲請降保釋金

殺警案鄭姓男子有思覺失調症，嘉義法院今判無罪，強制就醫5年、令50萬元交保，家人籌不出保釋金，下午4點半法警戒護還押看守...

精神問題殺警判無罪 醫痛批：想做壞事的都先開證明？

鐵路警察李承翰去年七月在台鐵上，遭一名鄭姓男子持刀捅傷腹部，最後送醫搶救仍宣告不治，今（30日）一審判決出爐，鄭姓男子因「精神問題」獲判無罪，引發社會譁然。對此，醫生王樹偉在臉書氣憤直呼「所有想做壞事的人都先開個證明再說？」

鐵警李承翰遭刺死兇嫌無罪 侯友宜：家屬情何以堪

鐵路警察李承翰執勤遭鄭姓凶嫌刺死，嘉義地院以鄭有精神障礙今判無罪，新北市長侯友宜說，當保護民眾的警察殉職無法獲得公道，將...

影／殺警兇嫌「無罪」50萬交保 蔡清祥:天地不容將上訴

鄭姓男子2019年7月搭火車逃票，與列車長發生衝突，並持刀刺死前來處理糾紛的鐵路警察李承翰，今天(30日)嘉義地方法院一...

影／殺警判無罪 葉毓蘭：台灣司法背離民意、警察炸鍋

鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警李承翰致死案，嘉義地方法院今天宣判被告無罪，消息一出，各界熱議不斷，前警大教授、立委葉毓蘭今天在...

影／殺鐵路警判無罪鄭嫌 籌不出50萬保金還押看守所

鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警李承翰致死案，嘉義地方法院今天宣判鄭無罪丶應入相當處所強制就醫5年，並裁定被告可以保證金50萬元...

殺警判無罪 民眾黨：支持上訴

鐵路警察局警員李承翰執勤遭刺身亡，今天涉案的鄭姓男子獲判無罪。對此，台灣民眾黨表示，這次判決引發社會討論，民眾黨支持檢察...

鐵警李承翰遭刺死凶嫌無罪 鄭文燦：判決違反社會認知

鐵路警察李承翰執勤遭鄭姓凶嫌刺死，嘉義地院以鄭有精神障礙今判無罪，桃園市長鄭文燦今下午主持防疫會議表示，判決似乎違反社會...

熱門新聞

搭火車逃票刺死鐵路警李承翰 兇嫌一審判無罪、強制就醫5年

台南青年路平交道事故 機車騎士命喪區間車下

269旅軍官輕生「手心緊握人名」 陸軍證實：3軍官停職調查

北市下重手！五電影院及好樂迪景美店遭勒令停業

男子刺死鐵警李承翰判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

林森錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男搶救未見好轉 家屬忍痛同意拔管

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。