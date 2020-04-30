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精障殺人判無罪 法界：衛政單位應補位

中央社 / 台北30日電

鄭姓男子刺死鐵路警察因精障獲判無罪，監護5年。法界認為，鄭男若真的喪失辨識力、控制力，法官依法只能這樣判，重點在於衛政單位應建立嚴密機制承接危險人物，不能放任炸彈趴趴走。

鄭姓男子（54歲）去年7月3日搭乘火車，涉嫌持新買的刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地檢署依殺人罪嫌起訴。

嘉義地院依精神鑑定報告等證據，認定鄭男行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，因精神障礙而不能辨識行為違法，無法依據對於周遭的辨識而行為，符合刑法第19條第1項規定，依法應為無罪判決，並令入相當處所施以監護5年。

北部一名檢察官表示，若被告行為時真的無辨識力、控制力，法官依法只能選擇無罪；結果令許多人不滿，但現行法律就是如此，無奈但只能尊重；不過本案尚未確定，或許上級審會有不同看法。

他還說，精神醫學是有別於法律的專業，法官多會尊重並參酌其他事證進行認定，當鑑定報告指向被告行為時已喪失辨識力、控制力，法官很難視而不見，通常也很難反駁。

這名檢察官認為，即使鄭姓男子最後無罪確定，監護上限也只有5年，司法單位無法永遠囚禁他；此時，地方縣市政府的衛政單位應馬上補位，依相關規定施以治療或安置，減少再犯風險。

擔任檢察官時曾偵辦北投女童割喉案的律師翁偉倫認為，本案關鍵在於精神鑑定確不確實，若鑑定認為被告喪失控制力、辨識力，法官也只能這樣處理，尤其事涉精神鑑定，司法介入空間不大，但檢察官若偵查中就能將被告送交精神鑑定，至少能減少誤判空間，爭取訴訟主導權。

北部一名法官則指出，以精神障礙作為抗辯在英國極為罕見，因為一旦抗辯成功，被告被長期監禁在精神醫院的可能性極大。

這名法官說，反觀台灣，被告一旦因為精神障礙而被輕判或無罪，仍能在社區自由出沒，沒有完整的精神醫院體系可以接手；台灣與英國的制度運作，已形成一個強烈的「安全防衛嚴密控管VS.危險因子放任自由」的對比。

他認為，對照英國精神醫院治療體系，依程度分為高度、中度、低度戒備或開放式醫院，這種完整安全網絡的相互串連機制，足供台灣反思及借鏡，立法院及衛福部真的要好好想一想。

他說，基本的概念就是因精神障礙而無罪的危險人物，必須轉至機構內治療，怎麼樣都不應該放一顆炸彈出來，本案被告居然可以交保在外，確實是制度一大漏洞。

殺人 警察

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