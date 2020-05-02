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下一步…1968熱點警示 擬納道路告示系統

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎羅真／台北報導
五一連假，國道五號暨周邊南港連絡道昨天堵車嚴重。記者曾吉松／攝影
五一連假，國道五號暨周邊南港連絡道昨天堵車嚴重。記者曾吉松／攝影

昨天是五一連假第的一天，交通部「一九六八App」匡列我國家風景管理處及遊樂園景點，但是部分未被匡列的景點人潮湧現，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨天表示，「一九六八App」提供的景點資訊將持續調整。

陳宗彥昨天表示，五一連假這幾天的訂房狀況，除了太魯閣、武陵等高山景點，其他都維持可以接受的狀況，而高山住房率高是因為房間數少，而目前飯店對於入住人數增多，也會採取相關措施，例如把餐點改成套餐及分時段用餐等。

指揮官陳時中表示，不反對住宿提高，但要注意分流，尤其要注意個人衛生與健康的維護，要戴口罩及維持勤洗手，只要做好就不會有問題。他也說，未來許多管制措施也會朝向實名制，最大的意義是幫助提升管理效率。

另外，有關一九六八App景點的熱點是否會增減，陳宗彥表示，景點有一直在調查及變化，資訊組也有持續蒐集相關資訊，有些也會檢討增加。他也強調，相關資訊都提供民眾參考，後續也會持續調整，現在正在與交通部商議，未來是否可以串連道路上方的告示系統，隨時提醒。

1968 新冠肺炎

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