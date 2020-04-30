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發現金163萬人受惠 1968 APP趕上架

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

「目前行政院發出的現金已達275億，約有163萬人受惠！」行政院30日召開紓困記者會，政務委員龔明鑫概括目前的紓困進度，紓困貸款已核准3,619億，合計4.3萬多戶。記者詢問五一連假將上路的1968 APP是否沒問題，交通部次長黃玉霖表示，29日已寫好新的運算式，30日測試、5月1日上路。

發現金給163萬人

龔明鑫概括目前為止的紓困進度，紓困金額最高的是經濟部，其次是衛福部、勞動部和交通部。「發出的現金」已達275.77億，約有163萬人受惠，包含防疫補償的1.17萬人、中低收入戶73.56萬人、自營業者79.9萬人、遊覽車和計程車司機8.98萬人。

對於艱困企業，龔明鑫指出，已補助共1,909間企業，總計12億，紓困貸款則是3,619億，合計4萬3,468戶。龔明鑫表示，經濟部的千億保紓困貸款方案已達千億規模，只要有需求將會繼續開辦。

談到30日開辦的勞工紓困貸款，勞動部次長林明裕推估，30日將超過5萬人申貸，未來視情況加開額度，目前已有21家承貸銀行，5月4日將增加13家。黃玉霖也表示，航空業將近500億的聯貸案，最快5月1日可拿到放款。

1968今測試明上架

黃玉霖表示，過去幾天1968 APP之所以會出現不合理的警示，是因為計算的是增加人流的比例，對此交通部29日已寫好新的運算式，以過去假期平均值作為基數推算出安全流量，30日測試，有信心在連假時呈現正確人流。有記者指出，1968 APP的熱點數量一直變動，黃玉霖回應，目前為232個熱點，是否新增需要和指揮中心討論。

本報記者提問，接獲民眾反映企業紓困貸款卡在信保基金「核保」的階段，行政院是否增添人力？龔明鑫回應，在銀行打完申請企業的分數之後，立即寄電子檔給信保基金，信保基金通常在當天或隔天便核保。記者追問，行政院是否考慮統計民眾實際拿到貸款的比率？龔明鑫表示不需要，信保基金剔除的案件非常少，約99%都予以核保。

有記者提問，台灣已連續5天零確診、18天無本土案例，何時可進入「振興階段」？龔明鑫說，這必須仰賴指揮中心的專業判斷，而行政院已做好準備。

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1968 新冠肺炎

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現在最夯的App，非「高速公路1968」莫屬。原本是顯示交通路況的App，因為訊息準確而深受用路人信賴，但最近「畫蛇添足」，加入了「熱點人潮預警功能」，不但引來台南市長黃偉哲連日砲轟，連綠營立委都看不下去。

政院人士：1968本周調校期 將滾動式檢討

交通部一九六八熱點人潮預警ＡＰＰ惹負評，更被質疑是因為行政院副院長陳其邁近日的「建議」，導致交通部與廠商趕工才會挨轟。政院人士表示，其實陳其邁與指揮中心早在清明連假後就討論如何運用科技協助防疫，並非近日才建議，且本周本來就是調校期，要處理點位調校、敏感度門檻等等狀況，同步會參考各界批評持續調整，要讓ＡＰＰ的參考意義最大化。

1968熱點擬增為300多個 林佳龍：燈號參考用

為分流五一連假人潮，交通部「一九六八」Ａｐｐ升級功能，透過中華電信大數據分析，擬提供一九五個熱區、二二〇熱點的人潮即時紅、黃和綠燈號資訊，未料多位地方首長連日對熱點選擇很有意見，燈號準確度也惹議。交通部說，指揮中心已擬將熱點增至逾三百個，且將修改運算式，同步考量人流和容量。

1968再增熱點 黃偉哲怕失準：別亂槍打鳥

五一連假交通部推出一九六八ＡＰＰ被質疑準確性不足，交通部長林佳龍昨表示擬再加八十多個熱點、共約三百多個，連日砲轟中央的台南市長黃偉哲昨表示尊重，但希望能更精準，否則再亂槍打鳥大家都剉咧等；他也希望全台平均，尤其是人潮比較密集的北部，「中央叫台南『高興』，應多設幾個點在台北，讓台北也『高興』一下」。

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台南市長黃偉哲槓上交通部一九六八熱點人潮預警Ａｐｐ，不滿二一六個熱點中，台南市被匡列廿七個，且人潮燈號失準，引來高雄市等中南部縣市聲援。本報追查發現，這齣「一九六八之亂」，是因行政院副院長陳其邁本月十一日受訪時，直接宣布這項「新政策」，當時交通部、高公局一無所悉，相關單位隨後只能趕著「拼裝上陣」。

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