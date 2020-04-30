發現金163萬人受惠 1968 APP趕上架

「目前行政院發出的現金已達275億，約有163萬人受惠！」行政院30日召開紓困記者會，政務委員龔明鑫概括目前的紓困進度，紓困貸款已核准3,619億，合計4.3萬多戶。記者詢問五一連假將上路的1968 APP是否沒問題，交通部次長黃玉霖表示，29日已寫好新的運算式，30日測試、5月1日上路。

發現金給163萬人

龔明鑫概括目前為止的紓困進度，紓困金額最高的是經濟部，其次是衛福部、勞動部和交通部。「發出的現金」已達275.77億，約有163萬人受惠，包含防疫補償的1.17萬人、中低收入戶73.56萬人、自營業者79.9萬人、遊覽車和計程車司機8.98萬人。

對於艱困企業，龔明鑫指出，已補助共1,909間企業，總計12億，紓困貸款則是3,619億，合計4萬3,468戶。龔明鑫表示，經濟部的千億保紓困貸款方案已達千億規模，只要有需求將會繼續開辦。

談到30日開辦的勞工紓困貸款，勞動部次長林明裕推估，30日將超過5萬人申貸，未來視情況加開額度，目前已有21家承貸銀行，5月4日將增加13家。黃玉霖也表示，航空業將近500億的聯貸案，最快5月1日可拿到放款。

1968今測試明上架

黃玉霖表示，過去幾天1968 APP之所以會出現不合理的警示，是因為計算的是增加人流的比例，對此交通部29日已寫好新的運算式，以過去假期平均值作為基數推算出安全流量，30日測試，有信心在連假時呈現正確人流。有記者指出，1968 APP的熱點數量一直變動，黃玉霖回應，目前為232個熱點，是否新增需要和指揮中心討論。

本報記者提問，接獲民眾反映企業紓困貸款卡在信保基金「核保」的階段，行政院是否增添人力？龔明鑫回應，在銀行打完申請企業的分數之後，立即寄電子檔給信保基金，信保基金通常在當天或隔天便核保。記者追問，行政院是否考慮統計民眾實際拿到貸款的比率？龔明鑫表示不需要，信保基金剔除的案件非常少，約99%都予以核保。

有記者提問，台灣已連續5天零確診、18天無本土案例，何時可進入「振興階段」？龔明鑫說，這必須仰賴指揮中心的專業判斷，而行政院已做好準備。

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