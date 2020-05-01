五一連假人潮在哪兒？《聯合新聞網》徵求神隊友現場回報

現在的你/妳，身處在何方呢？五一連假今(1)日開跑，有鑑於1968App人潮示警功能遭外界批評失真，引來地方首長連日砲轟。《聯合新聞網》歡迎各地網友在五一連假期間，回報最新國內景點人潮情形，除回報時間及地點外，若有現場照片亦歡迎提供，一起還原真相，看看人潮示警系統究竟有無失真。

高速公路局1968App人潮示警功能，目前已進行改善，包括人流計算門檻值，擬由原本平均值改為尖峰最大值。升級版的1968APP，則提供195個熱區、220個熱點的即時人潮燈號資訊，包括風景區、夜市、商圈、大賣場、市場、公園等，由中華電信每10分鐘更新一次資訊。其中，以紅、黃、綠3種顏色燈號，分別代表人潮「擁擠」、「略多」及「正常」等資訊，供民眾作為防疫參考，門檻值則由中華電信訂定。

1968App定案！人潮分紅黃綠燈號，門檻值由中華電信訂定。

連假期間若你出門散心，歡迎到《聯合新聞網》粉絲專頁分享現場情況，除了所在景點的時間及地點，哪些地方人潮爆增，哪些地方雖是熱門景點但人潮不多，都歡迎提供訊息，若有現場照片也歡迎註明清楚的時間地點，供讀者判別。

目前被列入人潮示警景點最多的台南，共有25大景點及風景區，包括：「文賢商圈、花園夜市周邊」、「赤崁樓、永樂市場、水仙宮市場周邊」、「台南中正海安商圈、公有零售市場」、「國宅夜市周邊」、「安平老街(延平老街)周邊」、「安平漁港周邊」、「花園夜市周邊」、「小北觀光夜市周邊」、「安平劍獅假日夜市周邊」、「樺谷夜市周邊」、「武聖夜市周邊」、「復華夜市周邊」、「同安夜市周邊」、「小北成功夜市周邊」、「十鼓仁糖文創園區、奇美博物館周邊」、「大東夜市周邊」、「虎頭埤周邊」、「善化夜市周邊」、「安西夜市周邊」、「頑皮世界野生動物園周邊」、「 學甲慈濟宮中正商圈周邊」、「德元埤荷蘭村周邊」、「尖山埤江南渡假村周邊」、「烏山頭水庫」、「烏山頭水庫周邊」。