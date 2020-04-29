質疑1968APP不準 黃偉哲：善意政策討論

台南市長黃偉哲多次公開質疑交通部的1968APP人潮警示功能不準，他今天下午指出，這是善意提出政策上的討論，若中央願接受而改好一點，確實反映人潮，也能方便地方政府管理。

黃偉哲下午前往位於歸仁區的全久榮企業，了解民營酒廠投入防疫酒精生產情況，並在廠內接受媒體聯訪。媒體詢問，黃偉哲連日質疑1968APP人潮警示功能後對於中央相關單位的回應有何看法。

黃偉哲表示，從中央到地方的所有官員，沒有人想看到台灣不好；大家都希望台灣每天都是零確診，持續吃「龜苓膏」。他公開質疑1968的人潮示警功能不準，是希望讓民間有一息尚存的空間。雖然現在以新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作優先，但也不能錯殺。

黃偉哲說，他的質疑本來就不是針對交通部，只是善意提出來做政策上的討論。1968目前看起來還不是很準，如果中央願從善如流去精進一下，能準確測出人潮多寡，對防疫及拚觀光都有幫助。如同交通部長林佳龍今天說將會增加近100個人潮示警熱點。若能讓大家了解人潮狀況，也方便地方政府管理。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為這些點的紅燈不代表危險，只是提醒民眾分流。黃偉哲對此表示，民眾的解讀就是警示，被列入的景點就會「剉咧等」（台語，意指等著遭殃）。清明連假的國家級警示，大家就已經吃到苦頭了，很多訂房、訂餐紛紛被取消。

黃偉哲指出，既然林佳龍已說要增加列入的景點，他予以尊重，但最好能多納入一些，全台平均，尤其是人潮比較密集的北部地區。要監測就公平監測，如果這真是值得高興的事，也應該讓其他縣市也高興一下。例如台北市原本只列入了4個點，不妨多增加幾個，不要只把台南往死裡打。