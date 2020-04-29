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轟1968APP失真 黃偉哲：動物園半夜人多 是阿飄？

聯合報 / 本報記者／連線報導
台南市長黃偉哲昨天為了景點警示再度砲轟交通部。 記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲昨天為了景點警示再度砲轟交通部。 記者修瑞瑩／攝影

交通部推出1968APP警示景點，全台二百卅四處台南占廿七處，市長黃偉哲砲轟中央「與台南有仇嗎？」昨火力繼續，指APP顯示動物園半夜人潮略多，「難道是阿飄嗎？」交通部昨找業者開會，對資訊失真問題要求在五一連假前改善。

黃偉哲說，為了解1968APP內容到底正不正確，特別請市府同仁昨天凌晨上1968了解，結果發現包括新北三峽商圈、桃園大湳市場、新竹市立動物園等地，大半夜時間顯示的都是「人潮略多」。他想問，動物園到半夜人潮多，「是動物多？還是阿飄多？」連沒有營業的台南同安夜市、復華夜市也是人潮略多。

黃偉哲還拿出台北捷運資料說，北捷三月份每站進站人數都超過百萬，台南任何一個景點的整月人潮最多不超過八萬。如果依照這標準，台北每個捷運站都應被列入警示，「軟體對台南不公、取樣不公、景點不公」。

嘉義市彌陀夜市前晚沒營業，1968APP卻顯示人潮略多。 圖／嘉義市府提供
嘉義市彌陀夜市前晚沒營業，1968APP卻顯示人潮略多。 圖／嘉義市府提供

「可以體會黃偉哲的心情」，嘉義市長黃敏惠說，嘉市彌陀夜市前天根本沒營業，APP卻顯示晚間九點半到十一點半人潮略多，「難道是見鬼了？」彌陀夜市被列入熱點，所有嘉義人都很難想像，不知是用什麼標準衡量。

台東有九處被標示點，但縣府指出，猴子山山頭是軍事管制區的海軍雷達站，平時根本沒人會去；洪姓市民說，「軍事管制區誰會去？誰敢去？」不明白為何成為管控景點，「有種去闖吧！」

交通部：中華電信大數據缺失 拚五一前改善

有關人潮資訊不夠準確問題，交通部昨邀請中華電信大數據處、高速公路局召開會議討論，發現人潮資訊是中華電信公司利用去年十一月至今年一月期間的電信大數據訂定各景點人潮門檻值，由於門檻值未考量各熱點承載容量，導致資訊失真現象，交通部希望中華電信在五一連假前完成改善。

交通部長林佳龍表示，自己是台南女婿，他當過地方首長，理解地方上的擔憂。他了解細胞簡訊可能造成民眾恐慌，對業者衝擊非常大。他指出，指揮中心決定採用中華電信基地台推論各景點的人潮，希望公開資訊，作為警示與因應。對於有些不合理的警示，交通部樂意擔任各界的橋梁、找出原因，讓APP的服務更符合民眾需求。

1968 新冠肺炎

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