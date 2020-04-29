太陽花占政院 魏揚等6人改判有罪

太陽花學運成員六年前占領行政院，學運領袖魏揚等十人一審被判無罪，台灣高等法院昨天宣判，魏揚等六人從無罪逆轉，改依煽惑他人犯罪判二月至四月不等徒刑，共十六人遭判有罪。高院指出，魏揚等人行為已逾越和平理性，非憲法保障言論自由的範疇，可上訴。

行政院前院長江宜樺表示，「正義經常遲來，但不會不來」；前總統馬英九對結果感到欣慰，也認同江的說法；台北市警局對判決結果表示尊重。

魏揚：汙辱當晚參與行動的人

被改判有罪的魏揚聽判後表示，判決結果是汙辱當天晚上所有參與行動的人。義務律師團召集人尤伯祥指出，對判決結果失望但不意外，法官思維仍停留在戒嚴時期，不了解憲法保障集會自由的意義，該判決是「台灣司法的恥辱」，他將對過時條文聲請釋憲。

行政院表示，尊重司法，但也支持當事人持續透過司法捍衛個人權益。

魏揚（右）批判決結果是汙辱當晚所有參與行動的人。 記者邱德祥／攝影

高院：民主法治沒必要占政院

高院指出，當時行政院政策要簽署服貿協議，縱使立法院審查通過協議的程序有重大瑕疵，應可循正常管道救濟，但魏揚等人以「癱瘓行政運作」、「拿下行政院」、「圍住警察」等口號和臉書文字，呼籲民眾仿效占領立法院的方式來侵入行政院、妨害公務，已超越和平理性的界線。

法官在判決理由寫道：我國是民主法治國家，自由民主制度是基本憲法秩序，案件發生時，立法院沒有全然喪失監督行政權的功能，反對方的立委仍可透過黨團協商解決爭議，或透過釋憲解決問題，或者藉由總統、立委選舉由人民決定是否支持服貿協議，沒有必要「占領行政院」。

依煽惑他人犯罪判刑 可上訴

高院改判有罪主要是針對煽惑他人犯罪部分，包括魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治都有罪，其中，許順治遭控拿油壓剪破壞拒馬，並侵入行政院吆喝「進來坐」，一審毀損公物部分判刑四月，煽惑罪部分無罪；高院昨駁回毀損公物部分上訴，但煽惑罪部分改判二月徒刑，應執行五月徒刑。

本案在一審時，有十一人因妨害公務、毀損公物等罪名被判有罪；其中一人未上訴外，其餘十人均上訴；檢方則針對魏揚等人上訴；在高院審理的十七名被告中，陳建斌、黃國陽、陳威丞、謝昇佑、吳崇道、劉建明、許哲榕和林唐聿八人因惡意阻攔衝撞、推擠員警，或出言辱警，甚至「蓋布袋」偷襲警察，被依妨害公務執行罪判刑三月至五月定讞；「沙漠野百合」發言人許立被控煽惑罪，因罪證不足，無罪確定。

李冠伶被控破壞拒馬，一、二審均依毀損公物罪判刑四月，與其他因煽惑他人犯罪被判刑者，均可上訴。