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「不能創造法律」依法審判 煽惑有責

聯合報 / 記者林孟潔／台北報導
台灣高等法院認為「公民不服從」並非成熟法律概念，糾眾占領政院是煽惑犯罪。圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院認為「公民不服從」並非成熟法律概念，糾眾占領政院是煽惑犯罪。圖／聯合報系資料照片

魏揚等人被控六年前吆喝群眾攻占行政院，一審判無罪；魏揚等一直主張「公民不服從」論述，二審合議庭不採信，昨逆轉判有罪。高院指出，憲法、法律沒有賦予人民抵抗權、公民不服從權，法院只能依法審判，不能創造法律，「人民犯罪不該被鼓勵」，並指煽惑罪是對言論自由的合理限制。

一審台北地院認為，魏揚等人雖在臉書媒介散布不滿言詞，或在群眾抗議運動中帶領群眾呼喊口號提振士氣，但沒有煽惑他人犯罪的犯意，判決無罪；但高院採不同見解，認為煽惑罪不以「他人是否受到煽惑而犯罪」為要件，魏揚等人呼籲群眾占領行政院，主觀上有煽惑的犯意，客觀上也有煽惑他人的行為。

高院：憲法未賦予公民不服從權

高院指出，法律沒有禁止以和平理性方式宣揚反對服貿協議，但強行侵入、占領行政院已超出和平、理性的界線，不屬於言論自由保障的範疇。

合議庭認為，公民不服從是一種公民抗爭型態，僅止於學理上討論，不是成熟的法律概念，若貿然適用有害刑事司法制度；再者，我國憲法、法律沒有賦予人民抵抗權、公民不服從權，司法是法律執行者，並非創造者，「必須依法審判，不能無中生有創造法律」。

高院指出，魏揚等人的行為不是「非如此不可」，仍有其他理性途徑可供選擇，認定逾越言論自由的界線，應負起刑責，「人民的犯罪行為不能被鼓勵，煽惑罪是對言論自由的合理限制」，法院不能憑個人好惡、對弱者同情，否則沒有公平正義，也不能為維護一部分人的政治理念而犧牲國家整體的法律安定性。

魏揚 行政院 司法 太陽花學運

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