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疫區手記／疫情下的「添柴人」 那家堅守華埠魂的小店

聯合新聞網 / 文／張晨
店外的標語。(記者張晨／攝影)
店外的標語。(記者張晨／攝影)

曼哈頓勿街(Mott St.) 46號是這間小館的地址，也是它的名字——「46號美食店」；和紅遍社交媒體的甜品店、奶茶店以及幾家大名赫赫的老牌茶餐廳比起來，兩年中我從沒聽過它的名字，就連緊鄰的禮品店和筷子店都比它火爆；而就是這麼一家無名小店，在新冠肺炎席捲紐約市的時候，守住了華埠的魂。

這個詞，是我自己給他冠上去的，總因這樣一批「添柴人」的存在，災難降臨時才不至於讓人「唇亡齒寒」。

當我踏進這家搬來紐約近兩年都未曾側目看過的小餐館，老闆戴著眼鏡，幾縷白髮從帽子下擠出；他站在櫃台裡，格子布口罩、格子襯衫，他下意識的把手往圍裙上蹭了一蹭，才發現自己戴著膠皮手套；抬眼問我要不要喝點什麼，「你稍等等」，他說，然後小跑步進廚房忙活了。

「免費餐盒每天供應，不論膚色、種族、年齡；咖啡、熱水任意取，紐約加油、唐人街加油。」這是他貼在店外的內容，白紙黑字的「大字報」。

46號美食店老闆陳慶文。(記者張晨／攝影)
46號美食店老闆陳慶文。(記者張晨／攝影)

不敢關店 房租太貴賠不起

當談起為何要提供免費餐盒並給周圍的耆老送餐時陳慶文笑了，「市府下令堂食關閉後，我不敢關店，房租太貴了，賠不起，食物也沒有高大上到可以外賣，我的顧客幾乎都是這周圍的老人。」

他最初的想法是，能撐一天是一天，能賺一毛是一毛，當一天和尚撞一天鐘。

於是，陳慶文在疫情下也和往常一樣忙活起來，甜糕、粽子、豆漿餅乾，各類頂飽的麵食製品他還是持續供應。

他說，華埠生意太不好做了，這幾年是眼見的衰落，自己又沒有營銷的技能，自千禧年開店就只有限的幾人在店裡張羅，他是老闆也是夥計。

今年過年時，茂比利街(Mulberry St.)70號的人力中心和華人博物館倉庫被大火燒毀，整條街隔斷，從那起客流又少了許多。

十塊小費 感動到裱框起來

陳慶文說，華埠原本是最有「人味兒」的地方。我猜他想說的是我們華人與生俱來的那種「煙火氣」、「市井氣」；別誤會，這裡的意義並非貶義，像北京的胡同兒，上海的弄堂，都有這麼一股子讓人留戀的「人氣兒」。

疫情爆發期中，46號美食店開始給一線人員免費提供咖啡和小食，店外同樣大而樸素的招牌告訴過路者，雖不是什麼山珍但卻足讓人心頭一暖；許多郵局的工作人員沒有口罩還堅持工作，陳慶文看到就會給他們幾個口罩，並告訴他們注意安全。

裝裱起來的十元小費。(記者張晨／攝影)
裝裱起來的十元小費。(記者張晨／攝影)

一天一位客人走進店裡，買了九塊錢的食物，遞給陳慶文一張20元，並說，「不用找了。」 陳慶文推說不行，小本經營，顧客一、兩元的小費可以，但十塊錢實在太多，但那人只說「謝謝你，你們都很辛苦。」事後，陳慶文很是感動，他笑著跟我說，後來那張十塊錢我都沒敢放進收款機，而是找了個畫框裱了起來。

我們聊到這，一名老者走進來便問「有無咖啡？」陳慶文忙答，「有，有的。」 但咖啡壺裡剛好空了；他抱歉道，等等馬上就好。

客人走後他便說，平時這裡作為旅遊熱門地看似風光，但一場瘟疫從頭至尾澆了個底兒掉，剩下的就只有這些老街坊。

說著就拿起了身邊一塊錢的方便杯麵，「就這樣一小盒麵條，是很多老人一天的餐食。」我不敢置信，20幾歲的年輕人做零食都不夠，如何能當一天的飯？

陳慶文瞇了瞇眼，我覺得他可能是在笑話我的無知；他說，這些老人，買了杯麵後會把調料包先拿出，泡麵條吃，再管我們要熱水灌進保溫杯，因為晚上會再把調料包用水兌成湯，就又是一餐。

「我們原本沒有咖啡機的，就是因為要熱水的太多了，索性又加了咖啡機，供需要的人取用。」他說。

葷素搭配的午餐完成。(記者張晨／攝影)
葷素搭配的午餐完成。(記者張晨／攝影)

漸漸的，46號美食店成了華埠唯一在中心地帶還營業的餐館，陳慶文也開始做針對耆老的餐盒，一份僅售三元，有菜有飯。

州眾議員牛毓琳得知此時後便找到了陳慶文，因為轄區內很多老人腿腳不便不能外出，超市限流排隊等待更是不可，所以詢問他有無需要幫助的地方。

牛毓琳通過自己的私人關係找到了幾家願意捐贈食材的廠商，但陳慶文需力挑大梁和員工們一起製作百份餐盒並且提供送餐，他想也沒想就答應了。

大聲說出 病毒非華人製造

「不僅華裔耆老，無家可歸者我們也提供。」 陳慶文說這話的時候正在為餐盒做準備，當天的菜式是肉丁炒時蔬配米飯，飲料是自製涼茶。

身後的蒸籠時不時往外冒著帶著米麵香氣的白煙，我突然覺得這就是華人的魂，素樸的、不假修飾的。

我當天也接通了州眾議員牛毓琳的電話，她說，陳慶文是個好人，就算在平常日子也總是幫助那些吃不起飯的人，做了好事也從不會作秀。

陳慶文說，太可悲了，來美國21年了，來了就在華埠打拚，2001年九一一發生，我也在這裡，但至少街上還有人，不像現在，連隻老鼠都沒了！但我至少要告訴他們：這個病毒並非「華人製造」。

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