疫區手記／以曲抗疫 記一位不想出名的華府街頭音樂人

那天到華盛頓特區街頭採拍新聞照片，想觀察新冠疫情下的首都樣貌和民生百態，意外聽到鼓舞人心的街頭音樂，更意外的是，與那位「不想出名」的街頭藝人簡短交流後，內心深深被他打動。

寂靜街頭 長號聲填空

春光明媚，但周日下午的街頭空空蕩蕩，僅有少數行人在慢跑或遛狗，還有一些騎著單車在送外賣的年輕人，非裔的小伙子居多，路上的車也屈指可數，紅綠燈裡閃爍的小人看起來有些孤獨。

新冠疫情下的首都華盛頓，街道空蕩。（記者張筠 / 攝影）

華盛頓特區的街道空曠，戴著口罩的民眾橫穿馬路。（記者張筠 / 攝影）

我從中國城往白宮的方向走，途中聽見一陣響亮又有活力的音樂，未見其人先聞其聲，走了好幾條街才發現是一名非裔青年在街頭演奏長號。

我從未在街頭見過長號演奏，在我印象裡管樂的表演一般好像都在歌劇院、音樂廳等場合出現，不過這麼「露骨」而自由的街頭表演也讓我有些驚喜。

長號的聲音很響亮，再加上街頭空蕩，樂曲傳遞也少了些阻隔或噪音干擾，他的演奏也許能傳到「千呎之外」，擄獲人心。

他擺在腳邊用來伴奏的音響開得很大聲，但沒蓋過他的長號。他選了很多流行歌，吹奏的同時身體也隨之舞蹈，自由隨性，沉浸其中。

我站在街對面欣賞他的演奏，趁等紅燈的時間拿起相機，打算記錄這個特別的畫面。

他起舞，轉圈，時而仰面吹奏，時而彎腰陶醉。

很偶然的，他發現了我在拍攝，於是對著鏡頭揮手，本以為是向我打招呼，仔細一看才發現他示意不要拍照。過街後與他有了簡單的對話。

「我不想出名」，他對我說，演奏只是為了舒緩疫情之下的壓力，以往他都趁鄰居外出工作時在家練習，或到音樂工作室練習，現在大家都居家避疫，他為了不打擾鄰居，便到空曠的街道尋找空間。

路過的行人紛紛給他鼓勵，不少人與他聊天，也有人給他零錢，說要支持他的音樂。

「音樂對我來說就像生命，演奏和舞蹈也讓我感到自由」，他說曾經有人用異樣的眼光看他，「應該是覺得我吵吧」，他笑稱，「但我相信多數人還是會被打動」。

他對空曠的街道也不適應，「平時的車水馬龍一下子不見了，城市安靜下來，我就想用音樂來填補」。

戴著面罩的男子騎車經過國會。（記者張筠 / 攝影）

死寂城市 現另類生機

不想打擾他演奏，我們的交談沒有很長，但他說的話給我許多觸動，也讓我在後來為沒帶零錢感到有點懊惱。

在習慣的生活裡，汽車鳴笛、人們交談、飛機轟鳴、施工聲音、車軌震動、信息提示、電話鈴聲、鍵盤響聲、電視廣播等等的聲音越多，好像就意味著一座城市越發達，但當疫情將這一切中斷時，城市空蕩下來，反而容易感到「死寂」。

音樂人發現了，會想用音符來填補，而當樂聲響起，連休止符占據的時空，也顯得美麗。

我最後也沒問到那位非裔青年的姓名，「我不想出名」。音樂家和演奏者，我們在舞台上、電視裡看過太多，但這位不知姓名的青年讓我看到對待音樂的另一種純粹，他或許也會為生計憂慮，街頭演奏所得的零錢可能正好補貼生活，但他不追求名聲，一心想為身邊的人和整座城市填補一種空虛，所以費盡力氣大聲吹號，就算沒人經過，他也在用力舞蹈，彷彿整條街都是他的舞台。

華府健身房全部關閉，一名男子在層疊樓房之間的空地運動，用背包等個人物品做重量訓練，陽光映出他身上的汗水。（記者張筠 / 攝影）

有人感慨春天已至，但因疫情無緣享受，我那天結束外拍後突然領悟到，也許與春天對應的所謂「生機」，在疫情當下也能有另外的詮釋。