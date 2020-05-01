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抗疫100天／醫療戰疫 對戰病毒 也對抗人性

聯合報 / 記者王昭月唐秀麗戴永華陳夢茹鄭國樑趙容萱／連線報導
陽明大學附設醫院護理部副主任張丞淯（中），深夜從機場接回武漢包機的台商，進駐蘭陽檢疫所。 圖／張丞淯提供
陽明大學附設醫院護理部副主任張丞淯（中），深夜從機場接回武漢包機的台商，進駐蘭陽檢疫所。 圖／張丞淯提供

一月廿一日，從台灣爆發新冠肺炎確診首例，醫界就陷入一場未知戰役。不少醫護人員自願進入負壓隔離病房照顧病患，但也有大型醫院一度找不到專科護理師；歷經一百天的「醫療戰」，不僅跟病毒作戰，也要對抗人性。

二篩陰性發燒醫 找空病床睡覺

面對疫情，每天都可能是生死關頭。一名住院醫師奉命照顧確診個案，但過程中他發燒，立即遭隔離治療，雖然二篩陰性，但他不敢回家，也不能睡醫師宿舍；他只好白天上班，晚上找病房空床睡覺，「我們是醫師，知道哪裡有空床」，道盡醫護辛酸。

高醫整型外科住院醫師林耕宇說，新冠肺炎傳染率高，也無法預知發展，天天與病患近距離接觸，「說不害怕是騙人的」。負壓隔離病房護理師鍾佩婷擔心把病毒帶回家，防疫期間都住醫院防疫宿舍，有家歸不得。

「病人隔離期間的情緒完全是陰天」。林耕宇說，一名廿多歲確診女留學生，前一天還好好的，隔天就失控痛哭。鍾佩婷說，有病人嚷著放棄治療，想砸壞儀器；她曾問病患：「我可以幫你做什麼」，對方回，「妳可以帶我出去嗎？」無奈的狀況，令人不捨。

原為胸腔科專科護理師的胡慧君，這次自願到負壓隔離病房服務。她說，一開始不少從國外返台的民眾疑似確診，面對未知狀況，許多人焦慮痛哭、敲桌、搥牆；醫護人員要協助安撫，建立互信，多數病患都能理解，出院後還會寫小卡片感謝，令她相當欣慰。

部立基隆醫院醫師穿著全套防護設備，透過壓克力防護罩採檢喉嚨的檢體。 記者鄭超文／攝影
部立基隆醫院醫師穿著全套防護設備，透過壓克力防護罩採檢喉嚨的檢體。 記者鄭超文／攝影

避提照顧染疫者 怕父母要她辭

護理師小新曾照顧臥床確診患者，忙到全身冒汗、憋尿過久，雙手僵直。她擔心染疫，刻意和親友保持距離，有時她感覺被排斥、很受傷；她更不敢跟家人提自己在照顧確診患者，就怕父母要她辭職。

陽明大學附設醫院護理部副主任張丞淯十七年前是對抗ＳＡＲＳ護理人員，如今對抗新冠肺炎。她說，當年資訊不透明，連送便當到醫院的人都隔著塑膠袋收錢，「覺得連錢都是髒的」，受歧視的醫護人員甚至含淚寫下遺書，但這次社會提供暖暖的愛，讓前線醫護人員有堅強後盾。

張丞淯負責第二波武漢返台包機，上午接獲通知勤務，中午告訴家人「要出任務，凌晨才會回來」，父母看了電視才知道她去機場接送台商入駐檢疫所，雖然飛機因層層檢疫延誤四個多小時，但防疫作業有條不紊。

「穿起白色制服，護士魂就上來了。」陽大附醫院長楊純豪說，第一線護理人員被分配到任務，沒有人拒絕、抱怨，甚至以抗疫為榮。防疫醫療也有人性關懷，檢疫所裡有人生日，醫護人員畫卡片慶生，病患痊癒「出關」會寫下感謝卡片，「這次我們相信國家，也相信社會是團結的」。

新冠肺炎 COVID-19

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