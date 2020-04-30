疫區手記／合租房客宅家心塞 外出購物、洗衣也不自由

受新冠肺炎疫情衝擊、紐約實施居家避疫令已超過一個月，很多紐約客待在家裡悶得發慌，但與他人合租房者更感心塞，宅家日子時刻與室友們「面面相覷」，大家長時間相處，累積下來的小矛盾、煩悶，可能一個小爭執就會引爆激烈口角，讓家中氣氛降到冰點。

在紐約3月新冠病例逐漸增加前，不少專家就曾警告，家庭暴力、夫妻口角，還有心理健康問題都會隨之提高；當時的我卻沒料到，居家避疫對以往相敬如賓的室友關係也會帶來衝擊。

與他人合租房屋者，疫情期間外出購物、散步可能會收到來自室友的過度關切，進而生成心理壓力。（記者賴蕙榆／攝影）

搬來紐約兩年多，起初為了節省開銷，選擇和另外三名室友合租一套房，彼此互敬、互助，家中氣氛雖不到和樂融融，但也互不干預、相對和平；但在疫情進入高峰的3月下旬，一名室友口氣焦急地對眾人說，「我有同事感染新冠肺炎了！雖然我知道不該去探究別人病情隱私，但這個人竟然就坐在我的旁邊，他還咳嗽好多周了！」說完立刻跑到鄰近商店買一堆薯片、零食等「安慰品」來舒壓。

這個室友豈不是該居家隔離？全屋人立馬繃緊神經，我也深受影響，開始疑神疑鬼，感覺喉嚨有點乾癢，一心想拿消毒噴霧朝共用的浴室、廚房等地方噴上一遍，但最後考量這個舉動可能會被認為是「歧視」，甚至破壞屋內氣氛而作罷。

外出工作 默默有罪惡感

數日後，紐約正式進入居家避疫期，規定所有非必要行業員工在家工作，但這並未讓屋內的緊張氣氛消散，甚至讓仍須外出工作的我，心中默默感到巨大壓力，其他室友也說，不知道為什麼，一出門就有種罪惡感。

與他人合租房屋者，疫情期間外出購物、散步可能會收到來自室友的過度關切，進而生成心理壓力。（記者賴蕙榆／攝影）

某次因為工作場地不便停車，我來回搭了電招車和地鐵，返家後室友即傳信息詢問，疫情間怎麼還出門上班，聽聞我搭了高危交通工具後，「關切」我是否有戴口罩等防護品。

起初，我把這類信息視為友善的關心，但沒想到日子一久，我連外出散步、到鄰近的便利商店或超市購物，一個小時沒返家，就會有人傳信息問我是否遇到什麼問題，反倒讓這種親切關心變質成壓力來源。

同樣狀況也發生在身邊與他人合租房的友人身上，說自己不得不冒著染疫風險外出工作，回家還得面對在家工作室友，甚至有種被別人當作「不速之客」的感覺。朋友無奈說，最慘的是，屋內如果有人出現喉嚨痛、咳嗽等不舒服症狀，矛頭就會立刻指向需要外出工作的她。

新冠肺炎疫情下，社區洗衣店紛紛拉下鐵門，暫時關閉營業。（記者賴蕙榆／攝影）

因為房東未提供居家洗衣和烘衣機，自己便得外山尋找自助投幣洗衣店。但是疫情下，除了餐館業接連關閉休息，不少洗衣店也短暫關閉，對合租客來說，洗衣也成為頭疼問題。

一名與「權威型」房東同住的友人曾和我抱怨，房東在疫情期間除了插手管教大家進屋的消毒流程外，就連洗衣習慣也不放過；房東認為，自助洗衣店的洗衣機多人共用，不但不乾淨，還可能反把病毒帶回家，要求屋內所有人開始手洗衣物。

當時我只能安慰朋友說，房東神經過度敏感，鼓勵他積極溝通，解釋專家早就聲明，華氏80度以上(相當於攝氏26多度)水溫就可殺死病毒，何況使用溫水洗衣、烘衣，病毒早就死光了，效率和乾淨度也遠比在家手洗要來方便。

無奈仍無法說服房東，他只好一件衣服盡可能多穿幾次，甚至盡可能不外出，來減少製造髒衣機會。

全副武裝 借洗衣房洗衣

就在我稍微慶幸自己沒被要求手洗衣服時，卻也驚覺房內角落的衣物籃早堆疊成小山，算算住家附近兩家洗衣店也該開門了，沒想到大門仍深鎖、遲遲未開業。為了解決累積近三周的衣物，我只好詢問住在公寓式大樓的同事，能否借他家的洗衣房使用。

所幸，朋友爽快地答應，但也開出一些到訪的必備條件，他在信息中寫：「我非常歡迎你來，但進我家你最好額外自備一套乾淨的衣服」，希望把病毒傳播可能性降到最低。

對此，我那天一次性把毛巾、被單、浴巾、衣服等裝袋上車後，也全副武裝地戴上兩層口罩、手套，還多帶了一套衣物更換；實在無法想像，一場疫情，除了讓平時相敬如賓的室友關係悄然變質，也讓好友間登門拜訪成了一場考驗交情的課題。