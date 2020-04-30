快訊

為逃票刺死鐵路警察 嫌因「精神疾病」獲判無罪

專訪銅鑼灣書店林榮基「我只是個來台開書店的人」

疫區手記／合租房客宅家心塞 外出購物、洗衣也不自由

世界日報 / 文／賴蕙榆
疫情下好不容易有同事肯收留洗衣，一次性將累積近三周衣物清洗乾淨。（記者賴蕙榆／攝影）
疫情下好不容易有同事肯收留洗衣，一次性將累積近三周衣物清洗乾淨。（記者賴蕙榆／攝影）

新冠肺炎疫情衝擊、紐約實施居家避疫令已超過一個月，很多紐約客待在家裡悶得發慌，但與他人合租房者更感心塞，宅家日子時刻與室友們「面面相覷」，大家長時間相處，累積下來的小矛盾、煩悶，可能一個小爭執就會引爆激烈口角，讓家中氣氛降到冰點。

在紐約3月新冠病例逐漸增加前，不少專家就曾警告，家庭暴力、夫妻口角，還有心理健康問題都會隨之提高；當時的我卻沒料到，居家避疫對以往相敬如賓的室友關係也會帶來衝擊。

與他人合租房屋者，疫情期間外出購物、散步可能會收到來自室友的過度關切，進而生成心理壓力。（記者賴蕙榆／攝影）
與他人合租房屋者，疫情期間外出購物、散步可能會收到來自室友的過度關切，進而生成心理壓力。（記者賴蕙榆／攝影）

搬來紐約兩年多，起初為了節省開銷，選擇和另外三名室友合租一套房，彼此互敬、互助，家中氣氛雖不到和樂融融，但也互不干預、相對和平；但在疫情進入高峰的3月下旬，一名室友口氣焦急地對眾人說，「我有同事感染新冠肺炎了！雖然我知道不該去探究別人病情隱私，但這個人竟然就坐在我的旁邊，他還咳嗽好多周了！」說完立刻跑到鄰近商店買一堆薯片、零食等「安慰品」來舒壓。

這個室友豈不是該居家隔離？全屋人立馬繃緊神經，我也深受影響，開始疑神疑鬼，感覺喉嚨有點乾癢，一心想拿消毒噴霧朝共用的浴室、廚房等地方噴上一遍，但最後考量這個舉動可能會被認為是「歧視」，甚至破壞屋內氣氛而作罷。

外出工作 默默有罪惡感

數日後，紐約正式進入居家避疫期，規定所有非必要行業員工在家工作，但這並未讓屋內的緊張氣氛消散，甚至讓仍須外出工作的我，心中默默感到巨大壓力，其他室友也說，不知道為什麼，一出門就有種罪惡感。

與他人合租房屋者，疫情期間外出購物、散步可能會收到來自室友的過度關切，進而生成心理壓力。（記者賴蕙榆／攝影）
與他人合租房屋者，疫情期間外出購物、散步可能會收到來自室友的過度關切，進而生成心理壓力。（記者賴蕙榆／攝影）

某次因為工作場地不便停車，我來回搭了電招車和地鐵，返家後室友即傳信息詢問，疫情間怎麼還出門上班，聽聞我搭了高危交通工具後，「關切」我是否有戴口罩等防護品。

起初，我把這類信息視為友善的關心，但沒想到日子一久，我連外出散步、到鄰近的便利商店或超市購物，一個小時沒返家，就會有人傳信息問我是否遇到什麼問題，反倒讓這種親切關心變質成壓力來源。

同樣狀況也發生在身邊與他人合租房的友人身上，說自己不得不冒著染疫風險外出工作，回家還得面對在家工作室友，甚至有種被別人當作「不速之客」的感覺。朋友無奈說，最慘的是，屋內如果有人出現喉嚨痛、咳嗽等不舒服症狀，矛頭就會立刻指向需要外出工作的她。

新冠肺炎疫情下，社區洗衣店紛紛拉下鐵門，暫時關閉營業。（記者賴蕙榆／攝影）
新冠肺炎疫情下，社區洗衣店紛紛拉下鐵門，暫時關閉營業。（記者賴蕙榆／攝影）

因為房東未提供居家洗衣和烘衣機，自己便得外山尋找自助投幣洗衣店。但是疫情下，除了餐館業接連關閉休息，不少洗衣店也短暫關閉，對合租客來說，洗衣也成為頭疼問題。

一名與「權威型」房東同住的友人曾和我抱怨，房東在疫情期間除了插手管教大家進屋的消毒流程外，就連洗衣習慣也不放過；房東認為，自助洗衣店的洗衣機多人共用，不但不乾淨，還可能反把病毒帶回家，要求屋內所有人開始手洗衣物。

當時我只能安慰朋友說，房東神經過度敏感，鼓勵他積極溝通，解釋專家早就聲明，華氏80度以上(相當於攝氏26多度)水溫就可殺死病毒，何況使用溫水洗衣、烘衣，病毒早就死光了，效率和乾淨度也遠比在家手洗要來方便。

無奈仍無法說服房東，他只好一件衣服盡可能多穿幾次，甚至盡可能不外出，來減少製造髒衣機會。

全副武裝 借洗衣房洗衣

就在我稍微慶幸自己沒被要求手洗衣服時，卻也驚覺房內角落的衣物籃早堆疊成小山，算算住家附近兩家洗衣店也該開門了，沒想到大門仍深鎖、遲遲未開業。為了解決累積近三周的衣物，我只好詢問住在公寓式大樓的同事，能否借他家的洗衣房使用。

所幸，朋友爽快地答應，但也開出一些到訪的必備條件，他在信息中寫：「我非常歡迎你來，但進我家你最好額外自備一套乾淨的衣服」，希望把病毒傳播可能性降到最低。

對此，我那天一次性把毛巾、被單、浴巾、衣服等裝袋上車後，也全副武裝地戴上兩層口罩、手套，還多帶了一套衣物更換；實在無法想像，一場疫情，除了讓平時相敬如賓的室友關係悄然變質，也讓好友間登門拜訪成了一場考驗交情的課題。

部分洗衣店公告暫時休息兩周，但停業近一個月仍沒有重新開門，讓鄰近倚賴自助洗衣民眾苦惱。（記者賴蕙榆／攝影）
部分洗衣店公告暫時休息兩周，但停業近一個月仍沒有重新開門，讓鄰近倚賴自助洗衣民眾苦惱。（記者賴蕙榆／攝影）

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

疫區手記／合租房客宅家心塞 外出購物、洗衣也不自由

受新冠肺炎疫情衝擊、紐約實施居家避疫令已超過一個月，很多紐約客待在家裡悶得發慌，但與他人合租房者更感心塞，宅家日子時刻與室友們「面面相覷」，大家長時間相處，累積下來的小矛盾、煩悶，可能一個小爭執就會引爆激烈口角，讓家中氣氛降到冰點。

抗疫100天／躲疫災 地下經濟更難掌控

新冠肺炎疫情爆發後，許多原本日常生活中習以為常的事，都被重新檢視：逃逸外勞染疫釀成醫院交叉感染，酒店公關確診，八大行業受...

抗疫100天／親友頻視訊 瘋搶遊戲機

拜新冠肺炎疫情之賜，宅經濟興起，網路視訊業者大發利市，宅在家時間多，有老人家因想念孫子而學會視訊，玩線上遊戲、電視遊樂器機會也大增，適合全家一起玩的電視遊樂器全台大缺貨，甚至全球都搶預約。

抗疫100天／台灣米「疫」外暴紅 海外急下單

新冠肺炎疫情延燒全球，各地不時有搶購、囤糧潮，加上民眾在家煮食機會增加，「稻米」銷量逆勢上揚，花蓮、台東生產的優質米，更受國內、外青睞，花蓮富里米宅配訂單成長三倍，台東縱谷各地農會訂單不只比去年成長三成以上，在地青農甚至搶進穆斯林及美國亞馬遜網購市場。

抗疫100天／宅經濟夯 饕客頓減 名店紛熄燈

疫情如深邃幽暗的長隧道，看不見盡頭，許多老字號餐廳紛紛熄燈。連續兩年摘下米其林一星的台北大三元酒樓四月起停業兩個月；高雄市知名的江浙菜餐廳「祥鈺樓」今年三月初更直接宣布停業，廿多名員工資遣，八十二歲業者朱金鴻說，就算疫情過去，大環境經濟短期仍難復甦，餐飲同業對市場前景普遍悲觀。

抗疫100天／疫情來得太快！輪流大爆發 各國崩潰轉折點

2020年1月21日，台灣宣布國內首起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，至4月29日已屆滿100天。這段期間內，疫情在全球肆虐，造成300萬人感染，更有超過20萬人死亡，成為21世紀最嚴重的傳染病

走過緊張防疫100天 我的生活改變了什麼？

中國大陸武漢爆發新冠肺炎至今已造成全球超過300萬人確診，死亡人數逾20萬人，而台灣自從1月21日出現首起病例後，至4月28日屆滿百日，這段期間從口罩實名制、邊境管制、疫情細胞簡訊、隔離檢疫規定等，種種的超前部署讓台灣的疫情控制得當，整體防疫措施和應變能力也獲得國際間的讚賞和高度矚目。疫情百日，民眾的生活、工作等習慣也隨著防疫被迫改變，這期間究竟出現了什麼樣的變化，《聯合新聞網》為讀者做出了整理報導。

疫區手記／改為醫護縫征衣 時裝夫婦終不悔

4月17日，我來到紐約市布魯克林(布碌崙)海軍園區，採訪疫情期間為紐約市一線醫護製作防護服的時裝公司「Lafayette 148」；這家時裝品牌本為製作高級定製時裝，新冠疫情肆虐紐約之下，受市政府徵召，上陣成為防護服製作中心。

疫區手記／那些數以千萬計的亮光…疫情反映的品格和信仰

紐約人在疫情初期，除亞裔以外，很少人想過要戴口罩，我還記得當時一則新聞說一位地鐵司機戴口罩，還被上司勒令摘掉，怕他會嚇到乘客。按照紐約人的脾性，那時候大多數人更不會未雨綢繆購買口罩；然而兩周前，當市長、州長建議全員戴口罩後，你發現，大街上每個人幾乎都戴起了口罩，這些早已一副難求的口罩，怎麽出現在紐約人臉上呢？

抗疫100天／「疫」外的收穫 酒攤變少 體檢紅字消失了

突如其來的疫情風暴，改變許多人生活腳步。原本整天嗡嗡嗡趕場的民代不再跑攤，「酒國英雄」酒攤變少，初時悵然若失，後來發現體檢數字由紅翻黑，不禁暗自竊喜「賺到了！」

抗疫100天／在家上班更忙 孤單又全天候

為避免疫情癱瘓工作場所，公家機關或民間企業，紛紛建立異地辦公備援系統，開設第二辦公場所或要求員工在家辦公。對上班族來說是很新奇經驗，改變上班族「通勤」和「辦公室社交」的習慣。

抗疫100天／宅出第二專長 主婦變園藝師

新冠肺炎疫情造成百業蕭條，也意外造就出不少達人。逛市場的主婦變網路達人，醫師娘成了烘焙師傅，也有人變園藝專家，還有一家人增加了相聚時間。

熱門新聞

沒本土確診遭隱瞞？急診醫指「不可能的2件事發生」台灣真的強

圖表看疫情／美國死亡人數破6萬 幾內亞比索總理中鏢

影／磐石艦31染疫官兵女友零確診 陳時中：與這兩件事有關

影／五一連假當無症狀者試金石？ 陳時中：我看法很類似

中研院最新發現：新冠病毒已演化6大病毒株 致死率恐越高

台大醫施景中「今希望Audi」成真 網友神創意接龍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。