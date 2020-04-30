抗疫100天／親友頻視訊 瘋搶遊戲機

拜新冠肺炎疫情之賜，宅經濟興起，網路視訊業者大發利市，宅在家時間多，有老人家因想念孫子而學會視訊，玩線上遊戲、電視遊樂器機會也大增，適合全家一起玩的電視遊樂器全台大缺貨，甚至全球都搶預約。

「這次疫情讓我學會遠端視訊。」新北市三重七十六歲的吳昭賜說，今年過年八個孫子因防疫沒回老家，他非常思念，本來用手機聯絡，但網路訊號有時很差，常卡住，後來孩子幫他買了視訊鏡頭，讓他和孫子們聊天，透過視訊稍解思念之苦。吳昭賜說，早年只有一般電話，聽得見聲音卻看不到人，電話費又貴，不敢多講，如今網路吃到飽，三個孩子、八個孫子輪流講，一個星期很快就過去，比以前充實很多，至少透過視訊看得到人，也比較沒那麼思念孩子、孫子。

最近他聽說直播網紅用的鏡頭更好，還可以下載程式和對方玩小遊戲、放音樂，已請孩子協助了解，計畫成為家族網紅，不時來個家族直播大放送，卻發現鏡頭已經賣到缺貨。

新莊四十四歲的陳慶溢則表示，防疫讓他在家無聊之餘試著接觸孩子玩的線上遊戲，發現真的很好玩，如今父子還要排隊輪流玩，「兒子有點抱怨，後悔教我怎麼玩」。

「遊戲真的會令人沉迷。」陳慶溢說，為了不再看到孩子哀怨等接手的眼神，他已規畫買新電腦和平板，反正如今下班無處去，在家陪孩子玩也不錯，只是孩子嫌他太笨拙，不太願意和他同場，「他們叫我先去練習場練練，強一點再來」，讓他有點小受傷。

許多民眾宅在家玩電視遊樂器，造成大缺貨，陳姓業者說，SWITCH的遊戲，約有七成適合全家大小一起玩，且可多人一起操作，最熱賣，但也造成全世界大缺貨，想買就要預約，且交貨日不知哪一天。四月份他只收到一次貨，且僅三台主機，但等著買的人太多，目前只有日本還正常供應，民眾想買到，恐怕還有得等。

因為是世界性的缺貨，業者大多要求須搭配其他不熱銷的配件才要賣主機，洪姓男子最近剛花兩萬多元買了一台主機外加多項配件的遊戲機，他說，主機只有九千多元，加上配件貴了許多，但太無聊了，還是買來和家人一起玩。