疫區手記／改為醫護縫征衣 時裝夫婦終不悔

4月17日，我來到紐約市布魯克林(布碌崙)海軍園區，採訪疫情期間為紐約市一線醫護製作防護服的時裝公司「Lafayette 148」；這家時裝品牌本為製作高級定製時裝，新冠疫情肆虐紐約之下，受市政府征召，上陣成為防護服製作中心。

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影音來源：顏潔恩(訂閱世報YouTube看更多新聞影音)

當天，Lafayette 148副總裁駱存業帶著我上樓進了製衣廠，進門前還得使用體溫測量儀器；站在儀器面前脫下口罩，螢幕顯示「36.6攝氏度」，我通過體溫；駱存業說，在疫情爆發前夕，他們意識到情況並不妙，立刻從中國訂了體溫測量儀。

原本是做時裝，如何改做防護服？帶著好奇，我和駱存業一起來到工作間；十多名戴著口罩的華裔車工，多是中年以上婦女埋頭工作；除了縫紉機規則性的喀嚓喀嚓聲音，沒有其他聲響。

她們手中陸續產出的防護服，將穿在第一線與新冠病魔奮戰的醫護人員身上。車衣間的聲響此起彼落，卻令人無比心靜與感動。

整個環境不斷發出縫紉機規則性嘎嘎、喀嚓喀嚓的吵雜聲，每個人都在做著自己的工作。記者顏潔恩／攝影

接下這單市府合約，駱存業坦言「並不賺錢」；甚至因為要給疫情期間冒險上工的員工發雙倍工資，同時提供電召車接送上下班等，保護員工健康，總的算起來甚至是「賠本買賣」。但他表示，紐約市的疫情嚴重，公司要想為抗疫做點事，「雖然我們是虧了，但能做一點是一點，不計較了。」

我很驚訝駱存業已經70歲，他與66歲的妻子駱玉珍雖是老闆，為了趕工也親自下場，和工人們一起車衣。

66歲的駱玉珍也下場車衣，與丈夫這期間一直在公司加班。記者顏潔恩／攝影

駱玉珍說，夫婦兩人這期間一直都在加班，比員工早出晚歸。我問家裡的人不擔心嗎？她說，孩子每晚都會視頻通話，要聽聽他們的聲音，看看他們的形貌，確保兩老相安無事，也對父母奉獻的事業，表達支持。

當駱玉珍提到接下市府訂單後，原本擔憂疫情期間開工，居家避疫的員工「誰願意回來？」沒想到大部分跟隨自己十幾、甚至二十年的員工都義不容辭，且都得到家人的支持。

工作室裡十多名華裔車工馬不停蹄的在趕製防護衣。記者顏潔恩／攝影

在疫情面前誰都是害怕的，但仍然有認同你，讓你去做你想做的事的親人。作為疫情期間也要出門去採訪的記者，我很能明白駱玉珍提到感恩的那種心情。