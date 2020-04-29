抗疫100天／疫情來得太快！輪流大爆發 各國崩潰轉折點

2020年1月21日，台灣宣布國內首起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，至4月29日已屆滿100天。這段期間內，疫情在全球肆虐，造成逾300萬人感染，更有超過20萬人死亡，成為21世紀最嚴重的傳染病。

在這100天內，疫情究竟出現了哪些關鍵轉折，導致世界原有的秩序遭破壞、全球民眾的生活變了調？聯合新聞網透過圖表整理，帶您回顧這場尚未停歇的新冠肺炎戰役。

新冠肺炎起源

【傳染病名】法定名稱「嚴重特殊傳染性肺炎」，疫情爆發初期WHO暫稱病毒「2019-nCoV」，2月中病毒國際命名委員會正名為「SARS-CoV-2」，「疾病」的國際正式名稱則為「COVID-19」。我國中央流行疫情指揮中心為使民眾好記，簡稱「武漢肺炎」。

【疫情起點】2019年12月底中國大陸湖北省武漢市傳出多起病例，2020年1月13日在泰國出現境外首例。

【疫情源頭】一般認定為武漢華南海鮮市場，但有專家指出可能早在其他地方就有疫情。

疫情第一波：來自武漢的不明病毒

中國大陸

疫情高峰：1月底～2月中

確診數

自2019年12月31日首度證實武漢有27人感染後，根據衛生健康委員會（簡稱衛健委）公布的官方資料顯示，1月18日累積病例破百，21日單日新增病例首度達三位數，24日累積破千，27日單日新增首度達千例，31日累計病例數破萬，到了2月4日已翻倍成長。

2月12日中國官方宣稱將「臨床診斷」病例納入確診數，因此感染人數一夕暴增1.5萬例，其中湖北就占了1.4萬，雙雙創下單日最高紀錄，隔天再新增5千例，累計確診人數突破6萬，來到疫情最高峰。不過14日確診數近乎折半，並開始一路降低，21日之後單日確診都維持三位數，3月6日起單日新增剩兩位數。累計確診數從3月1日達到8萬例之後，至今增加病例不到3千。

死亡數

1月9日出現死亡首例，27日累計破百，2月10日破千，18日突破2千例，3月4日破3千例。單日部分，最多的254例同樣是落在2月12日，到了24日之後單日死亡數就不再回到三位數，3月18日起更只剩個位數。不過到了4月16日因補上先前漏報部分，以致突然暴增1290死，累計死亡數也達到4632例，但之後一路掛零。

疫情第二波：歐洲大國連環爆

義大利

疫情高峰：3月中～4月初

歐洲的疫情由義大利率先引爆。3月5日之前僅有4例確診，6日突然暴增4636例，並迅速在10日破萬例，14日翻倍達2萬，19日破4萬，一周後的26日突破8萬例，並於隔天超越中國。死亡人數則是提前在19日就超過中國，28日成為全球第一個萬人染疫病逝的國家。義大利的疫情在3月21日單日確診6557例達到最高峰，到30日突破10萬例，不過疫情也逐漸趨緩，累積確診總數在4月3日被西班牙超越。

西班牙

疫情高峰：3月中～4月初

自3月13日單日新增逾3千例後開始邁向高峰，25日新增9630例創下單日最多紀錄，30日確診數超過中國，4月4日超越義大利，死亡人數也在2日破萬，成為歐洲疫情最嚴重的國家。4月上旬一度趨緩，但月中之後又在失控邊緣。

德國

疫情高峰：3月中～4月上旬

從3月13日單日破千例後一路攀升，確診總數在4月2日超越中國，原本一直處於歐洲第三多的位置，直到16日被法國超車。死亡數近6千人，是全球確診數前10名中，唯一未破萬的歐洲國家。

法國

疫情高峰：3月底～4月中

3月中到4月上旬單日確診數多半在5千以下，累積確診數在4月8日超越中國。到了4月12日突然暴增2.6萬例，16日再飆1.2萬例，同日並超越德國，成為歐洲第三多的國家。法國病死率逾14%，是歐洲次高國家，累計死亡人數在4月7日破萬。

英國

疫情高峰：3月底～至今

3月20日單日確診數首度破千例，首相強生於27日確診引發全球震撼，此後每日皆有數千人確診，4月10日超越伊朗，12日超越中國，16日突破10萬大關，死亡人數也在12日累計達萬例，而且疫情至今未見趨緩。

歐洲疫情從3月中下旬爆發，義大利、法國、西班牙、德國、英國的確診數陸續超越中國。 圖擷自 GitHub

疫情第三波：美國一發不可收拾

美國

疫情高峰：3月下旬～至今

美國疫情較歐洲稍晚開始，但爬升相當迅速，3月23日單日確診數達10570例，成為自中國後第二個單日破萬的國家，隨後屢創新高，26日總確診數突破8萬，一舉超越中國與義大利，躍登為全球確診最多的國家，隔日超過10萬例，5天後的4月1日就翻倍來到20萬，並在1周後再度翻倍，遙遙領先各國，至4月28日已破100萬例。死亡數部分，也在4月11日突破2萬，超越義大利，成為全球病故最多的國家，19日來到4萬，24日累計逾5萬死。

美國疫情一發不可收拾，確診數超過百萬，占全球三分之一。 圖擷自 GitHub

東亞：日、星拉警報

南韓

疫情高峰：2月底～3月上旬

由於新天地教會的群聚感染及對外擴散，南韓在2月24日竄升到全球第2名，尤以大邱和慶尚北道最為嚴重，成為除中國外第一個爆發大規模疫情的國家，1個月內累積8千例確診。3月3日創下851例最高單日紀錄後，疫情逐漸收斂，12日之後單日確診皆不到200例，4月2日後新增的病例都維持雙位數，至3日累計破萬例。

日本

疫情高峰：4月初～至今

2月初英國籍郵輪「鑽石公主號」停靠橫濱港，在海上隔離到3月1日，導致船上共712人感染，帶來首波疫情。與此同時，北海道在2月下旬疫情升溫，一度為日本確診數最多的地區。日本原本單日確診數都維持在雙位數，到了3月25日首度突破百人，之後疫情開始拉警報，4月17日更破千例，18日累積病例破萬，19日超越南韓，成為東北亞疫情最嚴重的國家。

新加坡

疫情高峰：4月初～至今

新加坡原本防堵疫情有成，卻在4月失控，5日首度單日確診數破百，之後屢創新高，到了20日甚至連4天單日逾千人確診，先在23日追上南韓，接著26日又超越日本，成為東南亞疫情最嚴峻的國家。

中國爆發疫情之後，南韓是亞洲最先淪陷的國家，新加坡與日本則在近期邁入高峰。 圖擷自 GitHub

西亞：亞洲重災區

伊朗

疫情高峰：3月下旬～4月下旬

從2月底爆發疫情，伊朗的單日確診數就一路走高，到了3月下旬更達到高峰，3月22日後每天都破千例，一直到4月27日才降至三位數。雖然4月開始逐日下降，不過累積病例已在21日超越中國，至於死亡數則早在4月4日就超前。

土耳其

疫情高峰：3月底～4月下旬

土耳其一直到3月中才有確診病例，但到了下旬迅速飆升，4月18日即破8萬例，並超越伊朗，19日再追過中國，23日突破10萬例，成為歐美以外疫情最慘重的國家。

伊朗與土耳其疫情快速升溫，是西亞疫情最嚴重的國家。 圖擷自 GitHub

台灣：超前部署的防疫尖兵

台灣

疫情高峰：3月中～4月初

在2019年12月31日武漢傳出多起不明肺炎感染後，我國即在同一天起針對所有武漢來台班機登機檢疫，1月21日傳出國內首例確診後，1月下旬禁止旅行團赴中、來台，並要求自湖北返國者居家隔離，2月中暫停兩岸直航，成功守下第一波疫情。

由於疫情開始在全球擴散，我國宣布3月19日起所有來台旅客均須居家隔離14天，許多海外國人紛紛返國，因而開啟了境外移入為主的疫情高峰，3月17日首度單日確診達10例，20日27例為最高紀錄。4月中疫情趨緩，14至17日4天內3度零確診，雖然18日爆發海軍磐石艦上群聚感染，疫情一度緊張，27日再度無新增病例，讓疫情指揮中心及國人鬆了口氣。

截至4月28日，台灣累計429人確診，其中55例為本土案例，只占12.8%，主要集中在疫情初期發生的零星家戶群聚感染，未見社區傳播，因而被許多國家推崇為防疫模範生。回顧「抗疫百日」，官方各項「超前部署」，及全體民眾高度配合的防疫意識，都是缺一不可的守成關鍵。