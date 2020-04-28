疫區手記／性在瘟疫蔓延時 她消失在街頭 …誰管華裔賣春女死活

法拉盛的街頭空了，除了行人與商家，還有那些站在街上攬客的賣春女。

八年前，我第一次在法拉盛的街頭看到攬客穿著暴露的女性，年紀約在40歲到50歲左右，她們多隱身在街角暗處，拉客也比較含蓄，會自動屏蔽那些路過的女客。

我的本能反應是和她們劃清界線，但仍會用餘光偷瞄她們暴露的穿著。

後來我知道，在許多城市、不同的角落，來自各地的賣春女，以另一種形式在海外謀生；華裔賣春女年齡一般在40歲到50歲左右，沒有其他工作技能，又不懂英文，一旦「下海」了，面對「高薪」的誘惑，很難收手。

疫情期間，法拉盛的街頭日益冷清，難以看見曾經攬客的賣春女。 (記者牟蘭／攝影)

「這是紐約BK的賣春女」，我一直記得大四攝影老師提到這張照片的神情，雖然時間流逝，他的長相，我幾乎記不清了，但他自豪的神態和教我們的採訪技巧依然歷歷在目，「首先你要和她們做朋友」。

作為記者，訪到賣春女，是非常困難的事情，尤其你的採訪對象願露臉、寫真名，那真是了不得了；因為她們神秘，也成了媒體喜歡探討的對象，尤其是這些亞裔「按摩女」，她們不會英文，沒有合法移民身分，再加上亞裔的臉，是一個難得的好題材。

比利時導演三年前曾拍過一部「下海」，由喜歡拍文藝片的齊溪，講述華裔女性海外賣春，貼補家用的故事。

如果我不做記者，不認識這些賣春女，我會和其他觀眾一樣覺得這部電影寫實；但事實上，藝術創作早已粉飾了故事的陰暗。導演沒見過紐約華裔賣春女居住的家庭旅館，那是一個一間擺滿架子床，五、六人住一間，洗衣吃飯睡覺都在一個屋子的地方，你還沒進門，就能聞到一股味道；她們的隔壁可能住著三、四個外州打工的男人，總之，不溫馨，也難想像年夜飯包餃子的場景。

40路曾被稱為法拉盛「紅燈區」，賣春女宋揚曾在該區墜樓殞命。(記者牟蘭／攝影)

所以這些背井離鄉的賣春女慘嗎？很慘，一方面被同胞鄙夷，另一方面她們還要躲避警察的逮捕，因為她們從事一個非法且不光彩的職業。

但從另一方面說，她們是「高薪」的服務行業，以法拉盛為例，一個受歡迎的賣春女，每個月的房租可達9000元，可即使這樣，她們仍沒有停過，其中利益可想而知。

2017年因躲避警察追捕墜樓的賣春女宋揚，死後留下一個保險箱，家人說裡面有100萬元，最後由她70多歲的丈夫與家人平分收場，而身葬異鄉的她，最終被母親和弟弟帶回故鄉。

宋揚的死，沒能讓她的同行停手，2019年，這些賣春女迎來了「春天」，熱愛自由的紐約，颳起「左派」風潮，「賣淫去罪化」一時間成為全城熱議的話題。

即使警察「放蛇」逮捕，檢方最多僅控一項違規，法官甚至不判罪成，最終大家都「睜一眼，閉一眼」，法拉盛街頭巷尾幾乎隨處可見賣春女，最熱鬧的時候，一條街站了五、六人，她們愈來愈年輕，妝容姣好，甚至還有外族裔「搶生意」。

蓬勃發展的賣春業，直到疫情在紐約爆發，才最終偃旗息鼓，州長的居家避疫法規頒布後，這些掛羊頭賣狗肉的按摩店被迫關門，一時間賣春女們生計無著，流離失所。

其中包括張西，認識她很偶然，那天我剛跑完月嫂刺嬰案，中途回法拉盛吃飯，在美食城裡遇見了吃涼皮的她，熟悉的鄉音立即拉近了兩人的距離。

疫情期間，法拉盛的街頭日益冷清，難以看見曾經攬客的賣春女。 (記者牟蘭／攝影)

後來我知道她在外州按摩院工作，立即會意她的真實職業；疫情發生，她工作的按摩店關門，住在店裡的她只能返回紐約投奔同鄉。

張西已經40多歲，當初也是為了還債和盡快改善家計，才從事性工作；為了拿到合法身分，她也試著申請政庇和假結婚，但都未果，期間還被捕兩次，留有一個違規的案底。

因為「現金交易」，張西從未報稅，並不在享受紓困金的名單中，她對未來無望，但更怕回國，面對親友對她職業與收入的質疑；多年來家人每月都能收到一大筆匯款，早已把美國當成「遍地是黃金」的天堂。

也有冒險在疫情中做生意的，她們的廣告寫明要戴安全套；有人說，這些「不要命」的需要提前預約，出門時還戴著體溫計，客人溫度正常才肯服務，價格也翻了一倍。

紐時稱，一些性工作者為了保持社交距離，改行進行線上與電話色情服務，但華裔賣春女不會英文，且不會語言上的色情技巧，更沒有視訊需要的電腦、空間、網絡與燈光，更怕自己的隱私被曝光、盜錄。

雖然福利與宗教向她們伸出橄欖枝，但賣春女知道她們的行業不被認可，接受救助意味著放棄自己的職業，一旦疫情結束，她們又該以何為生。

疫情改變了人們的生活軌跡，要求保持六呎的社交距離將持續一段時間，而賣春女的行業性質，將對防疫造成阻礙，尤其是華裔賣春女無證且不繳稅，更不會在政府的援助行列。

這些弱勢的賣春者已經被邊緣化，誰管她們的死活。