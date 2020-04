疫區手記／為隱藏亞裔臉孔戴口罩 ABC處境有多難

ABC好友K跟我說:「實不相瞞,我戴口罩、戴棒球帽義務為老人家採購送貨,健康考慮還是其次,最主要是想隱藏自己的亞裔面孔,以免惹上不必要的麻煩。」

ABC志願送餐者行善時,還要承擔多一層心理壓力,他們擔心,要是接收食物的人,又剛好是認為病毒是「中國製造」的反中人士,面對亞裔志工辛苦採買到的一袋袋賑災糧食,會不會就算餓著肚子也吃不下去?

ABC志願送餐者怕被人看見華裔身分,匆匆在門口放下代購物品就迅速離去。(K提供)

這場疫情之初,美國ABC們莫名被狠狠地捶了一拳,又踢了一腳,之後意識到疫情仇恨怎麼回事,開始維權反抗,又時不時被人惡言攻擊,還要揣著已支離破碎的心,上前線衝鋒陷陣,為抗疫送暖奉獻一己之力。

好友K於3月中旬加入志願組織「無形之手」(Invisible Hands),為獨居老人提供超市購物和送貨上門,服務免費。曾是學校游泳隊佼佼者的K,雖然身材嬌小,體力卻超好,一天送餐能做好幾單,且每單採購量都驚人。

志願組織「無形之手」(Invisible Hands),為獨居老人提供超市購物和送貨上門免費服務。(取自Invisible Hands臉書)

憑藉著做任何事都「go big or go home」(要嘛把事情做大,否則就回家!)的精神,短短幾天,她就從採購員「晉升」為該組織的運作成員;但這幾天她決定減少在組織內的曝光率,回歸普通採購員身分。

約三周前我編譯一篇文章,前民主黨候選人楊安澤投書華盛頓郵報,號召美國亞裔到前線為疫情出力,證明自己「美國精神」(American-ness ),那篇文章引起軒然大波。我並不是要繼續討伐楊安澤(公眾號上把楊安澤罵成漢奸的文章已經夠多了),而是想檢討一下自己當時的「不敏感」。

當我閱讀和翻譯那篇文章時,雖然對其中一些細節感到「怪怪的」,卻完全沒有意識到楊安澤的論調會引發美國亞裔一邊倒的反對。

混跡於紐約中文媒體、報導了數百件亞裔種族問題的我,竟然這麼「種族不敏感」!為什麼?我覺得,或許是因為有一種「不管在美國做了什麼,遭遇什麼,只要想回頭,中國的家人永遠歡迎你。」那種踏實感吧。

回想一下,每每爆出美國亞裔又遭歧視,被罵「滾回你的國家」,受害者的論調基本都是:「我是美國人,為什麼要罵我、叫我回去祖輩移民出來的國家,我做的還不夠嗎?要怎樣才能把我當美國人?我祖上150多年前就來美國修建太平洋鐵路了,亞裔就是美國人!」

如果被罵「滾回你的國家」的人是我,雖然我也會很氣憤,但我會嗆回去:「那裡是我的家,我想回就回,滾著回我也樂意,你管不著!」這麼一看,身後有家的我們是何其幸運。

楊安澤卻在亞裔已因自己臉孔被歧視、貢獻很多卻被人無視的節骨眼上,不懂「沈默是金」,說他對自己身為亞裔「感到尷尬」,呼籲亞裔需要以前所未有的方式,證明自己的「美國精神」,去幫助鄰居,去捐獻醫護用品,去投票,穿紅白藍色衣服,去義務服務,支援援助組織,做所有能夠幫助提早結束此一危機的事情。

雖然我認為他這些話的出發點是好的,但他真的是美國亞裔的典範嗎?去年在採訪活動中拿著奶茶一邊喝一邊說:「珍珠奶茶真是好東西」,他當時是在作秀嗎?

K坦承說,在她公司出現確診,以及父母住的威徹斯特郡出現多個病例前,她從沒有關注過新冠在中國蔓延的消息。突然間,因為自己的華裔面孔,不得不應對隨之產生的仇恨與歧視,連做志願者都要顧慮重重。她不解的問,楊安澤說亞裔要成為解決方案的一部分,「但這不就是要我們承認是自己的錯誤嗎?」

K說疫情令她再次深陷身分危機中,「現在我出門會很在意別人的目光,我到底是『問題』的一部分,還是與大家一樣都是病毒面前的受害者呢?」

這不禁令我感到其實自己是幸運的,從1月20日搭地鐵去上熱瑜珈課讀到微信上有關新冠的傳聞,以及非典後遺症的文章,導致我胸悶氣短不得不下車轉而坐上回家的地鐵;到2月1日周六紐約出現首例疑似病例,市長晚間緊急在曼哈頓表維醫院(Bellevue)召開記者會上,我成為全場唯一戴口罩的惴惴不安者。以及之後兩個多月一直生活在緊張和巨大壓力下的經歷,其實都不算什麼,畢竟我一直在關注、在應變,從始至終把新冠在全世界各地的蔓延當作自己家門口的事,也在身邊其他人措手不及時保持鎮定。

但ABC終究是美國人,近20多年裡他們沒經歷過公共健康引起的災害,他們眼中真正危及生命的事,就是恐襲和槍枝暴力;對中國的作法,他們也多以民主國家的視角進行評判。

我問一位對在美華人歷史瞭如指掌的ABC前輩,怎麼看中美抗疫,他認為中國與美國都在抑制病毒傳播的行動上慢了半拍,中國情況就不再贅述了。

川普則是在1月9日至3月8日世界疫情爆發、美國疫情潛伏期,在全美舉行了近10場競選活動,還打了6、7次高爾夫,這些時間加起來有差不多兩周時間,他根本沒在意新冠可能會在美國大爆發;而中國的封城策略呢?他說那基本就是「不聽話,就滾蛋」(their way or the highway)的典型中國治理方式。

「華盛頓郵報」攝影記者Jabin Botsford3月23日在白宮疫情記者會上拍到川普的講稿。(取自推特)

那麼楊安澤呢?這位前輩說,第一代移民多會強調通過教育獲得平等、才能被美國社會接納,楊安澤的成長經歷同樣印證了這一點,但由於早期美國教科書漏掉了美國亞裔歷史這一重要部分,雖然楊之後成為一顆耀眼新星,但他仍然缺少這部分歷史教育。「亞裔家長之所以被成為『tiger moms』和『dragon dads』,其中一個原因是他們希望自己的子女盡可能美國化,楊安澤這次的失誤也與他接受的家庭教育經歷有關。」

那麼美國華人在這場無硝煙的戰役中,處境又怎麼樣呢?我們的朋友圈裡充斥著各行各業的華人為紐約各大醫院和前線人員籌款、購買和捐贈口罩、防護服等用品的照片和文章,除了華文媒體的力挺和報導外,又有幾家英文媒體曾試著將這些故事講出來呢?紐約市大大小小的醫院裡不乏在中國讀了大學後到美國讀醫學院成為醫生或護士的人,英文媒體又採訪過他們嗎?

絕大部分ABC和美國華人本就生活在兩個氣球內,雖然外表看上去相似,但彼此都認為對方的氣球有點「漏氣」。

在紐約這個追求平等、對新移民較為友善的城市裡,平日大家不分移民身分,都說自己是「Chinese」,兩只氣球靠在一起其樂融融;但真的牽扯到中國的事和中美間的事,兩只氣球就會被風吹散,各自飄向更遠的地方。