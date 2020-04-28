疫區手記／疫情風口下的老人 生與死交雜的況味

「你知道老人味嗎？」Eric 莊問我。

我說，我知道。

小時候去鄉下奶奶家，雖然家裡打掃得很乾淨，但卻有一種混合著藥水及陳年樟腦丸的獨特味道；後來去了獨居的叔公家，發現也有類似的味道。所以，打小我就聞得出「老人味」。

「我們的老人住戶大多已搬出去，剩下的多數是擔心自己可能攜帶病毒而感染家人，決定守在小小的公寓房間。」Eric跟我有一搭沒一搭地聊著。

他在多名住戶確診的一家華埠老人公寓工作，公寓出現首例新冠肺炎確診病患後，因擔心感染曾請假兩周，近日重回辦公室。

伊利諾州近日公布數字，平均每四名新冠肺炎死者就有一人來自養老院，如此高的比率，讓無數上年紀者心裡蒙上陰影；一位70多歲的婆婆已經快20天沒有出門，Eric隔天就會打電話問安。

芝加哥西郊夏都療養院(Chateau Nursing Home)至少有50起確診病例，死亡7人。(特派員黃惠玲/攝影)

「她的孩子都在比較遠的地方工作，以前每個月會來看看，現在至少快兩個月沒人過來。」Eric說，婆婆的孩子提過要接她出去住，但她不想讓孩子多忙而拒絕，婆婆也擔心自己有病毒，「萬一連累孩子，死都難以心安。」

老人家把「死」掛在嘴上，卻又說孩子都在忙，是互相折磨的貼心，也是互相折磨的壓力；無論是對自己，還是孩子。

「老人家真的不怕嗎？」Eric乾笑兩聲說，他們的心情多取決於子女的態度，「有辦法的、害怕的都搬走了，剩下的不是自己說不害怕的，就是怕也沒地方去的。」

一位老年失智的住戶爺爺，現在是大樓唯一不戴口罩，還到處逛、到處摸的「勇者」；「100多個住戶裡，只有他仍舊天天開心。」Eric意味深長的說，原來「遺忘也是一種幸福。」

遺忘的是生，亦是死。

老人公寓向來是選舉、年節慶祝、社會福利講座的熱門地點，不管是候選人拉票、社團義務服務，或各種可申請補助的社會福利說明，聚居老人的大廈都是主要活動場地。

這幾年移民耆老人口大增，環繞在芝加哥華埠四周的老人公寓大為熱門，入住排期幾乎都得等個八年、十年，住到這幾棟公寓的長輩們，一直受到還在等待遙遙無期候補的老人羨慕。

Eric說，以前大樓人們進進出出，加上總有各種探訪活動，多少沖淡了他形容的「老人味」；現在人少了一大半，且每個住戶都足不出戶，「整個公寓空空蕩蕩，入夜後靜得讓人發慌」，空氣中除了原來的老人味，又多了一股死亡的味道。

他試著用很多種說法，讓我了解這種「味道」的變化。

Eric一邊形容，我的腦中突然浮現日本經典電影「楢山節考」的畫面。這部由深澤七郎小說改編、今村昌平執導的電影，描述古時候日本一處貧困農村，只要老人到了70歲就要被送上「楢山」，名義上是說要讓靈魂回歸山神，實際上就是讓老人在山上等死。

金村昌平的電影「楢山節考」。(youtube預告片截圖)

影片中的主角老母親，為了子女不受非議，堅強且坦然地接受死亡的命運。

預告片中有這樣一段話：「當衰老變成一種原罪，犧牲成了唯一的宿命，年邁的老人如何自處？」

在瘟疫蔓延的今天，尤其讓人感到其中深沈的無奈與悲哀。

許多年前第一次看這部電影時，內心的恐懼與震撼於今記憶猶新；早已離家出國多年的我，當晚還打國際電話回去給爸媽，確定他們一切都好。

直到現在一想到電影中子女的狠心，還是覺得氣憤難平。

然而，由於這場疫情，我造訪的老人公寓，以及此次在新冠疫情中受創慘重的美國多處療養院的長輩們，彷彿正在默默的、慢慢的成為「楢山節考」的主角；老父親、老母親不想連累子女，必須被隔離在病毒已經擴散的居所；子女們因為病毒的高傳染性，只能有心無力地接受現實，甚至在父母染疫死亡時，都無法得見一面。

疫情爆發至今，疾病防治中心(CDC)統計，全美已有近7000死亡病例與養老院等老人機構有關，而明明知道很多養老院、安養院試圖隱瞞，新澤西州一處療養院還將十多位過世老人屍體故意隱藏，各界也束手無策。

東灣奧倫大市(Orinda)的奧倫大老人院，爆發感染潮，已有4人死亡。(Getty Images)

在病毒陰影下，護理人員自顧不暇，更別提好好照料療養院無助的老人；有的摔落床下、有的大小便滿身、更多的是無人聞問，一個人如果活得就像關在柵欄裡的動物，生活逐漸失去了尊嚴，其實與死亡又有何差異？

昨天打電話給住在芝城華埠旁「玉米大樓」公有住宅的80歲容老師，他安定自在地告訴我，「老年人本來就只有一條路，沒有什麼放不下的。」

容老師兩口子已經一個多月沒有出門，但兩個女兒會輪流送來食物補給，以往每天都會到華埠買菜、公園走走運動，現在卻難了。

他說，「既然不能讓世界適應自己，就要學會適應環境。」來美國20多年的他，女兒都已成家，還有三個可愛的孫子女，「我很滿足了。」

不擔心死亡嗎？

「生老病死，無人打破規律。」老人家說，想太多只是自尋煩惱，「我現在就是想著等到疫情過去的那一天，出門吸口新鮮空氣，跟一大家人吃頓團圓飯。」

電話裡的我為他的樂觀開心著；老人家對生死的豁達，在疫情依然難測的當下，讓為人子女的我，有那麼一瞬間，卸下了「不孝」的負擔。