疫區手記／從遲來的口罩政策 看集體主義vs.個人主義

三周前，美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）接受CNN採訪時表示，口罩確為最有效的防疫措施之一，但我們（美國）還沒到那個程度上，等確認一線醫護物資充足的條件下，才考慮採納。

這個出生在紐約布魯克林的小老頭操著濃重的紐約口音，眼睜睜的看著老家在短短數周內一躍成為「疫情震央」。

15天之後，紐約州長葛謨頒布另一條行政令表示，在無法確保社交距離情況下，每個人必須配戴口罩或用圍巾遮面；消息一出炸出了不少人的冷嘲熱諷，「用幾萬人的生命換來了一條遲到的推特」。

戴不戴口罩— 代表不了你的立場，但能代表你的文化

防疫口罩其實源自中國，1910年鼠疫由中東鐵路經滿洲里傳入哈爾濱，隨後蔓延至整個東北；這場大瘟疫持續了六個多月，席捲半個中國，造成6萬多人死亡。

當時臨危受命的華人醫生伍連德，單槍匹馬來到東北，當所有人相信只有滅鼠才能控制疫情的時候，伍連德則發現這是一種可通過呼吸系統傳染的「肺鼠疫」，他利用簡陋的醫用紗布等改造加厚的防疫口罩用品，並堅持要求醫護人員配戴。

當時很多西方醫學家反對戴口罩，稱缺少科學、臨床依據，直到一位法國醫生堅持不戴口罩、僅戴手套接觸感染者後染疾暴斃，這種防疫方式才被採納。

1918年西班牙大流感，造成全世界5億人感染，1700萬至5000萬人死亡，被稱為人類歷史上最致命的流行病之一。

1918年西班牙大流感美國街頭的標語。 (美聯社)

歷史總是驚人的相似，據當時的「華盛頓郵報」報導，美國對這場流行病的早期反應，是宣布西班牙流感為「另一種叫法的普通流感」，並未指出流感的致命性。

而後隨著疫情逐步惡化，即使政府告訴民眾，配戴口罩對流感有99%的抵抗力，仍因其違背美國的自由以及個人主義信仰而迎來噓聲一片。

近幾十年中西方醫療體系發達，大規模瘟疫漸行漸遠，西方人對於健康的自信日趨明顯，加之極端主義等政治因素，口罩逐漸成為了人們心中 「遵醫囑才能配戴的東西」。

而反觀中國等亞洲國家則不然，在新冠疫情下，不戴口罩就像「裸奔」，能立馬讓你成為人群中最臭的一坨屎，這首先就違背了中國孩子從小接受的「集體主體」教育，「別人行怎麼就你事兒多，別一馬勺壞一鍋啊！」

從2003年的非典到2015年柴靜的「穹頂之下」，一年到頭沒見過三天藍天白雲的中國（北京）人民給自己或孩子戴上口罩成為了家常便飯；下到美甲師、理髮師，上到明星素顏街拍，口罩對亞洲人來說簡直司空見慣。

2014年我爸確診白血病，一家人戴著口罩生活了近三年，連台灣朋友來北京探望我送的禮物都是三大盒口罩；對於一個沒有抵抗力的人，醫生給你和家人的建議就三個字「戴口罩」。

前幾天在討論口罩文化時，美國朋友也給出了一個不錯的觀點，對於情緒內斂的亞洲人，戴口罩也是「隱藏」的一部分，只留眼睛，你就能看出我的情緒了。但對於「外放」的西方人，嘴及周圍肌肉才是表達情緒的利器。

口罩觀大不同：東方人給人安慰 西方人嚇壞別人

「The Daily Telegraph」報導，為什麼戴口罩不管用？因為口罩是防止飛沫飛出去而非防止其進來。

越來越多的紐約民眾戴上口罩。(記者張晨／攝影)

美國疾病防控中心給出的答案是，普通醫用口罩並不能貼合面部，雖然可以阻止配戴者口鼻滴液和飛沫的傳播，但是無法阻止環境中攜帶病毒的微小顆粒物透過口罩與面部的縫隙處進入口鼻，配戴不正確還會讓感染機率上升；此外，配戴口罩會讓人產生虛假的安全感，進而忽略其他防疫手段，導致感染。

這話你細品品，發現其實也不無道理。

那亞洲人為何都戴口罩？因為可以對別人起到安慰作用，但西方的觀點則是 「你會嚇壞別人的。」

白宮冠狀病毒工作小組協調員柏克斯（Deborah Birx）日前在白宮記者會上以模型說明美國疫情可能發展時警告，即使目前推動的社交距離準則持續進行，美國仍可能會有10萬到24萬人死於新冠肺炎；若是沒有執行緩解疫情擴散指南，死亡人數可能會擴大到150萬到220萬人。

耶魯大學全球健康政策與經濟學助理教授陳希接受「環球時報」採訪時說，口罩的確是病人戴更有用，因為病人會散播病毒，但前提是病人必須知道自己生病了，他也願意出於社會責任而配戴口罩。另一種情況是，所有擔心自己生病的人都戴，這是中國廣泛戴口罩的情況。

在陳希看來，美國等西方國家的「病人才戴口罩」觀念，不太容易打破。

但目前來看，中國的防疫經驗已經開始在某些程度上影響美國對於疫情防控的看法，當疫情嚴重程度不斷升高後，美國民眾也開始自發戴口罩了。