疫區手記／居家避疫漫漫長日 感官知覺悄悄放大

人們在經歷痛苦的時候，與自我的溝通會比平時多；而在等待痛苦過去的時候，對時間的感知會被放大。

隔壁的夫妻／情侶又吵架了。

男人拉開紗門到陽台上抽菸，屋裡沒了動靜。

月初看到男人剃了光頭，現在他的頭髮又長回原來的一半。疫情之下，理髮店都不能營業。

這對夫妻／情侶今年初才搬來，沒有迎面打過招呼，平時除了他們大聲說話之外，因為牆面構造和屋內設計，我只偶爾聽到他們洗手間的淋浴聲音，連剛搬進來時都沒有任何的敲敲打打。

公寓裡只要有人搬進搬出，附近住戶就算沒有碰過新鄰居，也會從生活的各種細節上有所察覺，其中之一就是「蟲子來訪」。

初春已至，白晝慢慢變長。(記者張筠／攝影)

分秒如年 「小強」讓人坐立難安

最近在家裡的不同位置遇見過最讓我害怕的「小強」，驚嚇之餘，趕緊上網訂購各種各樣的殺蟲劑，還好這類產品沒有標註「醫護人員優先」，也沒有限購，所以我選購了足以免掉運費的數量，一鍵下單。

不過因為疫情影響，所有商品的運送都會延遲，畢竟物流的人手也很短缺，我訂購的商品要將近一個月才能送到。

一個無法與「小強」共存的我，在這件事上一定不會「坐以待斃」，匆匆下樓打算要求物業來滅蟑，著急到差點忘記戴口罩。

不乘電梯，三步併作兩步跑下樓，我在大廳櫃檯前三米多停步，為了保持足夠的社交距離，眼神迫切地等待管理員掛下電話聽我「訴苦」。

那天的管理員是一位年輕女性，長頭髮大眼睛，五官整體有些粗獷，和她說話的溫柔語氣有些不匹配。她聽完我的情況後，皺著眉頭，好像也和我一樣有些害怕。

「不過最近一次滅蟑要等到下周二」。

生活裡的事情多少都受疫情影響，無論我們是主動思考還是被動接受，無論生活方便還是不便，這段特殊的時間都被我們記錄在各自的生活篇章裡。

疫情在美國爆發已快兩個月，儘管我自己的生活沒有遭受太大衝擊，但從身邊的朋友那裡發現，每個人的生活都或多或少有些變化。

一個月前，健身房還開著，餐廳、超市也都正常營業，多數人還在外面活動，穿著厚厚的夾克，路上的車也還多，那時候還有很多人在等待華盛頓特區一年一度的櫻花季。

一個月後，花慢慢開了，蒲公英也鋪滿草地，我們在室內也換上了春裝，春天的腳步沒有怠慢，但她今年的美麗比以往冷清。

蒲公英鋪滿草地，春天的腳步沒有怠慢。(記者張筠／攝影)

閒來靜觀夕陽 網購分秒必爭

身邊的朋友有人戴著口罩搬了家，雖然住得與我近了一些，但我們仍不能常見面；有人從老家回到美國，在家隔離14天，結束後仍是過著無盡的居家生活；有人農曆新年回到老家，直到現在仍在那裡等候，歸途遙遙無期，身在中國卻依照美國時間工作，除了正常的工作壓力外還要忍受時差的疲憊。

這一個月來，有人在社交媒體上應景的換了「口罩頭像」，但溫暖的核心仍沒改變；有人雖然暫時失業，但有了更多時間來策畫自己的婚禮；有人雖然工作很忙，但每天換著花樣的做飯吃飯，規律運動，努力踐行健康生活；有人「被迫」換了髮型，但也想得很開，說可以省錢。

當然還有人在前線抗疫了一個月，生物鐘被打亂，每天提心吊膽仍不知何時是個盡頭；有人因為擔心父母、孩子的健康，所以自己不敢出門；還有很多人為了採購物資，想盡辦法上網搶配送時間，柴米油鹽的辛苦因此被放大。

好在多數的我們仍然擁有安全和健康，而且也都收到來自四面八方的關心和問候，祝福也沒有被病毒切斷，每個人都心有寄託。

華盛頓紀念碑在夜色中矗立。(記者張筠／攝影)

春天已至，白晝慢慢變長，每天傍晚大約相同的時刻抬頭看看天，就算時辰相似，天空的樣貌也會不同。

在廣袤的天地間，快樂能落為穩定的欣喜，而悲傷也會趨於可消化的平靜。

未來的每一天我們都不知道會發生什麼，所以仍要帶著極具生命力的盼望來過。