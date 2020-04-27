醫藥記者看指揮中心100天／阿中的淚 與如光的感謝信

2020年1月20日，再4天就是農曆新年，因為新冠肺炎來勢洶洶，這個年並不寧靜。衛福部疾管署在1月20日宣布成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，投入防疫戰場。過去將近100天採訪的日子裡，見證了疫情帶來前所未見的變化，也深刻感受到從醫護人員、民眾到疫情指揮中心齊心齊力抗疫的感動。

「沒有人想要生病」

「沒有任何一個人想要生病。」還記得2月6日台灣首例武漢肺炎病患出院、寫下親筆信感謝一事嗎？相信那時關注新冠肺炎疫情的全國民眾看了很高興，而在指揮中心記者會現場的我與醫藥同業們，振奮又不捨。

振奮的是，在新冠肺炎仍無藥物、疫苗可救治的情況下，我們有了康復者；不捨的是，首位確診患者所背負的壓力與關注，讓治療不只是治療，怕的更是民眾「獵巫」式的找尋。不過在信末「打破台灣的零，我很抱歉，謝謝所有防疫和醫護人員」，讓我相信不只該患者、所有的確診患者都能走過、挺過這一回。

新冠肺炎疫情最初在去年12月，於中國湖北省武漢市開始爆發，隨後在今年初迅速擴散至全球多國，演變成一場全球性、如「瘟疫」般的疫情。

曾被估疫情第二嚴重

在這場疫情中，台灣也無法避免的受到影響，隨疫情延燒，曾有美國醫療專家預估，離中國相近不遠的台灣將成為疫情第2嚴重的國家。「但我們沒有」，台灣目前確診案例遠少於南韓、日本、伊朗、義大利等國，到昨日僅429例確診，並保持連續14日本土零確診；外界多認為是防疫作為嚴謹、超前部署的「台灣經驗」而使疫情相對平穩。

台灣第一個確診者為55歲女台商，1月20日抵台後主動通報身體不適，因有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，由機場檢疫人員安排就醫，1月21日檢驗確認為新型冠狀病毒陽性，從此，台灣展開了fighting。

台灣與中國間的溝通聯繫，即便是人道救援，也不免染上政治色彩。在等了又等的情況下，第一批武漢台商在2月3日深夜包機抵台，不過其中1名發燒台商於4日確診，成為台灣第11例確診者。

為了包機一事近兩天、48小時未闔眼的陳時中，在記者會上宣布該台商確診個案時，一度哽咽落淚，不只是在現場的記者，相信連電視機、網路前收看的全台民眾心都揪了起來。但陳時中也說「大家第一個時間聽到都很沮喪，但也覺得帶他們回來是正確的，不要讓他們留在武漢不好的醫療環境，接回來或許可以救他一命。」他再度哽咽，並說很抱歉，沒做好情緒控管。

晚報記者要超前部署

身為晚報記者，面對每天下午才召開的疫情記者會，不能因此「無能為力」，除了對疫情發想出新面向採訪外，也得緊追前一天疫情的新進度，但追出新聞後，其角度「拿捏」也相當重要。

在此得特別感謝指揮中心發言人莊人祥，長久以來建立的默契，舉凡「北市首間高中停課」、「症狀輕微者改一採」「磐石艦多人有抗體」等事件或措施，多能讓晚報在第一時間掌握先機、確認疫情發展，讓讀者搶先得知最新訊息。