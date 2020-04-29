走過緊張防疫100天 我的生活改變了什麼？

疫情肆虐也讓民眾心慌，紛紛搶購物資保心安。 聯合報系記者侯永全／攝影

中國大陸武漢爆發新冠肺炎至今已造成全球超過300萬人確診，死亡人數逾20萬人，而台灣自從1月21日出現首起病例後，至4月29日屆滿百日，這段期間從口罩實名制、邊境管制、疫情細胞簡訊、隔離檢疫規定等，種種的超前部署讓台灣的疫情控制得當，整體防疫措施和應變能力也獲得國際間的讚賞和高度矚目。疫情百日，民眾的生活、工作等習慣也隨著防疫被迫改變，這期間究竟出現了什麼樣的變化，《聯合新聞網》為讀者做出了整理報導。

一、居家上班，WFH變成風潮？

省錢省時間VS.誘因太多 引兩派支持者

因應新冠肺炎疫情，企業為了降低群聚感染風險，陸續開始實施分流上班、在家上班等政策，為的就是防止辦公室成為防疫破口，根據人力銀行調查，有六成五上班族因此改變工作習慣，就連工作日常也被迫調整。

對此，有民眾認為，居家辦公不只省下車錢和通勤時間，在家也比較自在，莫名有種高端自由工作者的感覺；不過另一派則認為，家裡的誘因實在太多了，整體效率降低不少，工作時間變更長了，沒辦法跟平常一樣準時下班。

二、疫情擾亂生活 習慣被迫改變

民眾搶口罩 實名制上路

新冠肺炎疫情爆發，為解決口罩搶購問題，政府於2月6日開始實施實名制，希望能降低重複購買等囤貨亂象。從口罩實名制1.0，民眾憑健保卡到藥局排隊購買口罩，每人一周限買兩片；再到口罩實名制2.0，開放網路購買通路，成人一周限買3片；升級為口罩實名制3.0，持健保卡至四大超商，用事務機插卡進行預購，預購完拿小白單至櫃檯完成繳費，讓沒時間排隊的民眾也能購買口罩。

物資搶購潮 人人心惶惶

新冠肺炎肆虐全球，各國人心惶惶，間接引發囤貨潮，許多民眾頻跑大賣場搶購物資，之前傳出衛生紙原料被拿去做口罩的不實消息，造成民眾擔心買不到衛生紙而出現大搶購，經過政府澄清是謠言後，才平息這場「衛生紙之亂」。此外，除了口罩、酒精等防疫物資需求，泡麵、米和罐頭等日常生活用品，只要上架也都立刻被搶購一空，還有客人因為買不到東西，竟對賣場員工發脾氣，各種亂象層出不窮。

新冠肺炎防疫期間讓許多民眾減少外出消費，卻也拉升外送服務的宅經濟。 圖／聯合報系資料照片

民眾不出門 帶動宅經濟

受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少出門，家裡成為最佳的避風港，進而帶動宅經濟發燒，像是原本就是熱銷商品的任天堂遊戲主機Switch，在這波疫情催化下「一機難求」，網路上更有人以翻倍的價格賣出。此外，不少民眾也宅在家追劇、追電影，刺激影音平台流量猛增。

另外，為了避免群聚感染，不少民眾減少外出用餐，選擇外送服務，餐飲業者為了在疫情中求生存，紛紛加入提供外送或宅配服務的行列，根據經濟部發布的產業經濟統計報告指出，今年1至2月餐館業及飲料店業者，有外送或宅配者，營收仍然維持正成長，年增5.2%；反之，無外送或宅配服務業者，今年前二月營收年減幅度達8%。

而民眾不願到店面用餐的結果，就是造成營收大減出現營運危機，餐飲名店應聲倒閉。

為防範新冠肺炎疫情，乘坐大眾交通工具一律得配戴口罩，圖為搭乘台鐵區間車的通勤旅客。 聯合報系記者曾原信／攝影

通勤新規定 防疫避破口

為降低傳染風險，中央流行疫情指揮中心規定，搭乘大眾運輸工具強制配戴口罩，若沒戴口罩會予以勸導，勸導不聽就會予以處分，開罰3000元至15000元；另外，台鐵和高鐵自4月5日起，停售列車上便當，並禁止旅客於車廂內飲食，落實防疫政策。

新冠肺炎疫情影響，讓許多民眾在家時間變多，夫妻相處時間也增加，反而讓彼此感情生變。 圖／ingimage

居家時間多 引爆離婚潮

新冠肺炎疫情造成全球淪陷，卻意外地引發一波離婚潮。許多人面臨失業在家，或者公司實施居家辦公，在家的時間變多了，和另一半相處的時間也增加，反而讓彼此感情生變。

日前在大陸就發現離婚登記人數激增，預約更是天天爆滿；美國也有許多伴侶被迫在家中朝夕相處，導致發生爭吵決定離婚。不過這波離婚潮反而沒有燒向台灣，依據內政部戶政司的統計處資料，2020年1至3月的離婚對數共12,563對，而2019年1至3月的離婚對數共12,736對，這表示2020年第一季的離婚對數，反而是較去年同期減少173對。

三、疫情肆虐全球 出國變得很危險

受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場之前出現第一航廈入境旅客人數掛零，入境證照查驗櫃台僅剩規劃旅客排隊的紅龍柱。 聯合報系記者陳嘉寧／攝影

禁出入境 乖乖隔離還有錢領

為了阻絕疫情蔓延，行政院決議禁止高中以下師生出國，衛福部也要求醫護人員不要出國，若國人執意要前往第三級疫情警告國家，回國除了要接受隔離或檢疫，還會被取消1000元防疫補償金。中央流行疫情指揮中心陳時中還宣布，3月19日零時起，非本國籍人士一律限制入境，其他獲准入境者，需進行居家檢疫14天。

邊境限制措施也讓許多人受到影響，有新婚夫婦就為了取消出國蜜月或者照舊出發而傷腦筋，也有1500名台鐵司機響應暫不出國活動，不過也有里長竟然在疫情期間率團出國遊玩，引起社會譁然。

入境掛蛋 機場旅運量慘兮兮

受疫情衝擊，桃園機場4月單日旅運量跌破千人以下，14日更只有669人，第一航廈入境人數甚至「掛蛋」，創下啟用41年來的新低紀錄，交通部拍板從17日中午12時起關閉20個登機門，盼降低成本。

不只桃園機場頻頻刷新啟用41年來最低運量紀錄，國內4大機場在近一周內，國際線旅客數也出現「掛蛋」，台南航空站甚至已將國際線入境區域關閉。

墾丁大街夜市清明連假重現人潮，逛街和購物遊客摩肩擦踵。 聯合報系記者潘欣中／攝影

在家悶壞 連假人潮一度擠爆景點

疫情越來越嚴重，台灣民眾擔心遭到感染，也都紛紛避免到人多的場所，導致遊樂園和一些景點少了許多人潮，像全國25個主題樂園就掉了8成遊客，但隨著台灣確診人數越來越少，民眾也開始敢走出戶外。

清明連假時，中央疫情流行指揮中心擔心一些知名景點會湧入大批人潮，因此針對11處景點發送細胞簡訊，提醒民眾保持社交距離並且戴口罩，但也引起當地商家業者的反彈。