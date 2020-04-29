快訊

520人事調整 我國將出現史上首位女性駐美代表？

香港風暴將至：瘟疫中被提前的「一國兩制終局」？

走過緊張防疫100天 我的生活改變了什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩實名制3.0上路，但因口罩配額增為十四天九片，各家健保藥局湧現排隊人潮。圖／聯合報系資料照片
口罩實名制3.0上路，但因口罩配額增為十四天九片，各家健保藥局湧現排隊人潮。圖／聯合報系資料照片

疫情肆虐也讓民眾心慌，紛紛搶購物資保心安。 聯合報系記者侯永全／攝影
疫情肆虐也讓民眾心慌，紛紛搶購物資保心安。 聯合報系記者侯永全／攝影

中國大陸武漢爆發新冠肺炎至今已造成全球超過300萬人確診，死亡人數逾20萬人，而台灣自從1月21日出現首起病例後，至4月29日屆滿百日，這段期間從口罩實名制、邊境管制、疫情細胞簡訊、隔離檢疫規定等，種種的超前部署讓台灣的疫情控制得當，整體防疫措施和應變能力也獲得國際間的讚賞和高度矚目。疫情百日，民眾的生活、工作等習慣也隨著防疫被迫改變，這期間究竟出現了什麼樣的變化，《聯合新聞網》為讀者做出了整理報導。

一、居家上班，WFH變成風潮？

省錢省時間VS.誘因太多 引兩派支持者

因應新冠肺炎疫情，企業為了降低群聚感染風險，陸續開始實施分流上班、在家上班等政策，為的就是防止辦公室成為防疫破口，根據人力銀行調查，有六成五上班族因此改變工作習慣，就連工作日常也被迫調整。

對此，有民眾認為，居家辦公不只省下車錢和通勤時間，在家也比較自在，莫名有種高端自由工作者的感覺；不過另一派則認為，家裡的誘因實在太多了，整體效率降低不少，工作時間變更長了，沒辦法跟平常一樣準時下班。

二、疫情擾亂生活 習慣被迫改變

民眾搶口罩 實名制上路

新冠肺炎疫情爆發，為解決口罩搶購問題，政府於2月6日開始實施實名制，希望能降低重複購買等囤貨亂象。從口罩實名制1.0，民眾憑健保卡到藥局排隊購買口罩，每人一周限買兩片；再到口罩實名制2.0，開放網路購買通路，成人一周限買3片；升級為口罩實名制3.0，持健保卡至四大超商，用事務機插卡進行預購，預購完拿小白單至櫃檯完成繳費，讓沒時間排隊的民眾也能購買口罩。

物資搶購潮 人人心惶惶

新冠肺炎肆虐全球，各國人心惶惶，間接引發囤貨潮，許多民眾頻跑大賣場搶購物資，之前傳出衛生紙原料被拿去做口罩的不實消息，造成民眾擔心買不到衛生紙而出現大搶購，經過政府澄清是謠言後，才平息這場「衛生紙之亂」。此外，除了口罩、酒精等防疫物資需求，泡麵、米和罐頭等日常生活用品，只要上架也都立刻被搶購一空，還有客人因為買不到東西，竟對賣場員工發脾氣，各種亂象層出不窮。

新冠肺炎防疫期間讓許多民眾減少外出消費，卻也拉升外送服務的宅經濟。 圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎防疫期間讓許多民眾減少外出消費，卻也拉升外送服務的宅經濟。 圖／聯合報系資料照片

民眾不出門 帶動宅經濟

受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少出門，家裡成為最佳的避風港，進而帶動宅經濟發燒，像是原本就是熱銷商品的任天堂遊戲主機Switch，在這波疫情催化下「一機難求」，網路上更有人以翻倍的價格賣出。此外，不少民眾也宅在家追劇、追電影，刺激影音平台流量猛增。

另外，為了避免群聚感染，不少民眾減少外出用餐，選擇外送服務，餐飲業者為了在疫情中求生存，紛紛加入提供外送或宅配服務的行列，根據經濟部發布的產業經濟統計報告指出，今年1至2月餐館業及飲料店業者，有外送或宅配者，營收仍然維持正成長，年增5.2%；反之，無外送或宅配服務業者，今年前二月營收年減幅度達8%。

而民眾不願到店面用餐的結果，就是造成營收大減出現營運危機，餐飲名店應聲倒閉。

為防範新冠肺炎疫情，乘坐大眾交通工具一律得配戴口罩，圖為搭乘台鐵區間車的通勤旅客。 聯合報系記者曾原信／攝影
為防範新冠肺炎疫情，乘坐大眾交通工具一律得配戴口罩，圖為搭乘台鐵區間車的通勤旅客。 聯合報系記者曾原信／攝影

通勤新規定 防疫避破口

為降低傳染風險，中央流行疫情指揮中心規定，搭乘大眾運輸工具強制配戴口罩，若沒戴口罩會予以勸導，勸導不聽就會予以處分，開罰3000元至15000元；另外，台鐵和高鐵自4月5日起，停售列車上便當，並禁止旅客於車廂內飲食，落實防疫政策。

新冠肺炎疫情影響，讓許多民眾在家時間變多，夫妻相處時間也增加，反而讓彼此感情生變。 圖／ingimage
新冠肺炎疫情影響，讓許多民眾在家時間變多，夫妻相處時間也增加，反而讓彼此感情生變。 圖／ingimage

居家時間多 引爆離婚潮

新冠肺炎疫情造成全球淪陷，卻意外地引發一波離婚潮。許多人面臨失業在家，或者公司實施居家辦公，在家的時間變多了，和另一半相處的時間也增加，反而讓彼此感情生變。

日前在大陸就發現離婚登記人數激增，預約更是天天爆滿；美國也有許多伴侶被迫在家中朝夕相處，導致發生爭吵決定離婚。不過這波離婚潮反而沒有燒向台灣，依據內政部戶政司的統計處資料，2020年1至3月的離婚對數共12,563對，而2019年1至3月的離婚對數共12,736對，這表示2020年第一季的離婚對數，反而是較去年同期減少173對。

三、疫情肆虐全球 出國變得很危險

受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場之前出現第一航廈入境旅客人數掛零，入境證照查驗櫃台僅剩規劃旅客排隊的紅龍柱。 聯合報系記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場之前出現第一航廈入境旅客人數掛零，入境證照查驗櫃台僅剩規劃旅客排隊的紅龍柱。 聯合報系記者陳嘉寧／攝影

禁出入境 乖乖隔離還有錢領

為了阻絕疫情蔓延，行政院決議禁止高中以下師生出國，衛福部也要求醫護人員不要出國，若國人執意要前往第三級疫情警告國家，回國除了要接受隔離或檢疫，還會被取消1000元防疫補償金。中央流行疫情指揮中心陳時中還宣布，3月19日零時起，非本國籍人士一律限制入境，其他獲准入境者，需進行居家檢疫14天。

邊境限制措施也讓許多人受到影響，有新婚夫婦就為了取消出國蜜月或者照舊出發而傷腦筋，也有1500名台鐵司機響應暫不出國活動，不過也有里長竟然在疫情期間率團出國遊玩，引起社會譁然。

入境掛蛋 機場旅運量慘兮兮

受疫情衝擊，桃園機場4月單日旅運量跌破千人以下，14日更只有669人，第一航廈入境人數甚至「掛蛋」，創下啟用41年來的新低紀錄，交通部拍板從17日中午12時起關閉20個登機門，盼降低成本。

不只桃園機場頻頻刷新啟用41年來最低運量紀錄，國內4大機場在近一周內，國際線旅客數也出現「掛蛋」，台南航空站甚至已將國際線入境區域關閉。

墾丁大街夜市清明連假重現人潮，逛街和購物遊客摩肩擦踵。 聯合報系記者潘欣中／攝影
墾丁大街夜市清明連假重現人潮，逛街和購物遊客摩肩擦踵。 聯合報系記者潘欣中／攝影

在家悶壞 連假人潮一度擠爆景點

疫情越來越嚴重，台灣民眾擔心遭到感染，也都紛紛避免到人多的場所，導致遊樂園和一些景點少了許多人潮，像全國25個主題樂園就掉了8成遊客，但隨著台灣確診人數越來越少，民眾也開始敢走出戶外。

清明連假時，中央疫情流行指揮中心擔心一些知名景點會湧入大批人潮，因此針對11處景點發送細胞簡訊，提醒民眾保持社交距離並且戴口罩，但也引起當地商家業者的反彈。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

餐飲外送變主流...成疫情紛擾時代下的新寵兒

客買沒衛生紙狠酸全聯員工「很輕鬆」 她淚曝心聲

企業防疫數位化 6成5上班族改變工作習慣

宅在家引發「離婚潮」？疫情只是婚姻關係的照妖鏡

相關新聞

走過緊張防疫100天 我的生活改變了什麼？

中國大陸武漢爆發新冠肺炎至今已造成全球超過300萬人確診，死亡人數逾20萬人，而台灣自從1月21日出現首起病例後，至4月28日屆滿百日，這段期間從口罩實名制、邊境管制、疫情細胞簡訊、隔離檢疫規定等，種種的超前部署讓台灣的疫情控制得當，整體防疫措施和應變能力也獲得國際間的讚賞和高度矚目。疫情百日，民眾的生活、工作等習慣也隨著防疫被迫改變，這期間究竟出現了什麼樣的變化，《聯合新聞網》為讀者做出了整理報導。

抗疫100天／口罩人生 戴好戴滿 咳嗽都不敢

高雄王小姐走進一家口罩地圖上標示還有三百個存量藥局，但才拿出健保卡，藥師就說「沒了，下午再來！」已跑了幾家藥局的王小姐近似哀求的請店家把口罩賣給她，但店家沒點頭；店家要她看電腦螢幕 「這個才準，地圖不準！」其他顧客也要她不要為難藥局，「天啊，不就買幾片口罩？怎麼我像個壞人一樣？」王小姐覺得很委屈。

疫區手記／改為醫護縫征衣 時裝夫婦終不悔

4月17日，我來到紐約市布魯克林(布碌崙)海軍園區，採訪疫情期間為紐約市一線醫護製作防護服的時裝公司「Lafayette 148」；這家時裝品牌本為製作高級定製時裝，新冠疫情肆虐紐約之下，受市政府征召，上陣成為防護服製作中心。

疫區手記／那些數以千萬計的亮光…疫情反映的品格和信仰

紐約人在疫情初期，除亞裔以外，很少人想過要戴口罩，我還記得當時一則新聞說一位地鐵司機戴口罩，還被上司勒令摘掉，怕他會嚇到乘客。按照紐約人的脾性，那時候大多數人更不會未雨綢繆購買口罩；然而兩周前，當市長、州長建議全員戴口罩後，你發現，大街上每個人幾乎都戴起了口罩，這些早已一副難求的口罩，怎麽出現在紐約人臉上呢？

抗疫100天／「疫」外的收穫 酒攤變少 體檢紅字消失了

突如其來的疫情風暴，改變許多人生活腳步。原本整天嗡嗡嗡趕場的民代不再跑攤，「酒國英雄」酒攤變少，初時悵然若失，後來發現體檢數字由紅翻黑，不禁暗自竊喜「賺到了！」

抗疫100天／在家上班更忙 孤單又全天候

為避免疫情癱瘓工作場所，公家機關或民間企業，紛紛建立異地辦公備援系統，開設第二辦公場所或要求員工在家辦公。對上班族來說是很新奇經驗，改變上班族「通勤」和「辦公室社交」的習慣。

抗疫100天／宅出第二專長 主婦變園藝師

新冠肺炎疫情造成百業蕭條，也意外造就出不少達人。逛市場的主婦變網路達人，醫師娘成了烘焙師傅，也有人變園藝專家，還有一家人增加了相聚時間。

抗疫100天／人與人距離遠了 銀髮族最感傷

疫情疏遠了人際關係，銀髮族是重災區；各地長照關懷據點、松年大學、樂齡學習中心均暫停開課，面臨倒閉危機，讓長者失去生活重心。

抗疫100天／在家悶壞了！看各國「超狂」防疫奇招

新冠肺炎疫情在全球延燒，各國紛紛下達禁足令，但上有政策、下有對策，延伸出不少有趣狀況，加上百變口罩、多種紓壓妙招，讓我們一起待在家就能防疫放輕鬆！

抗疫100天／防疫被迫關在家！解悶、找樂子有方法

新冠肺炎延燒全球，相關單位呼籲民眾盡量待在家防疫。原本的社交和實體活動沒了，來看看疫情期間宅在家的人們，發揮了怎樣的創意度過這段難熬的非常時期吧！

抗疫100天／世界全變了樣… 屬於我的疫情故事

新冠肺炎疫情衝擊，改變了世界、改變了你我，當原有的美好不再那麼的理所當然時，能學習的唯有珍惜！

抗疫100天／一端台北、一端紐約…她的淚水，與遲到了一個月的口罩

晴姐是阿力的老長官，後來轉往紐約工作，但家人都在台灣，兒女擔心媽媽，無奈口罩寄不出去，三月底剛好友人要去紐約，就託她轉交，但此時的紐約已是全球最嚴重疫區之一...

熱門新聞

圖表看疫情／美國確診數超過100萬 義大利逾20萬人染疫

12萬人捐百萬口罩！名單驚見「捐0片」 內行人曝真相

牛津疫苗領先全球！猴子實驗成功 首批9月可備妥

敦睦海軍下船找女友、奔摩鐵「0人感染」 網問：都戴口罩純聊天？

柯文哲愛將小董傳與副市長祕書不倫 女方：單身才交往

部長署長互槓犯天條 蘇貞昌520後會換掉蔡英文愛將嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。