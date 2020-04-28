快訊

錢櫃北市4家店勒令停業 消防安檢違規多達11項

「新加坡式管理」下的大型移工宿舍，為何仍成防疫破口？

抗疫100天／口罩變搶手、天天等陳時中 十大關鍵字改變了你我

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為3月20日，為防疫自美返台的洪小姐(白衣者)，機上全程戴著N95口罩、護目鏡及防護衣情形。記者鄭超文/攝影
圖為3月20日，為防疫自美返台的洪小姐(白衣者)，機上全程戴著N95口罩、護目鏡及防護衣情形。記者鄭超文/攝影

造成全球流行的新冠肺炎疫情蔓延，至今全球已有兩百多萬人確診，台灣在1月20日起即成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，全面防範新型冠狀病毒肺炎疫情在國內爆發社區性的大感染，隨著每日召開例行的疫情記者會，台灣聯手抗疫至4月29日將屆滿百天，這一百天的國人生活裡，出現哪些新的關鍵字呢？《聯合新聞網》帶您來看看。

一、「口罩

新冠肺炎改變你我的生活，隨著疫情不斷擴大，搭乘捷運的民眾幾乎都戴上口罩自保。記者林澔一／攝影
新冠肺炎改變你我的生活，隨著疫情不斷擴大，搭乘捷運的民眾幾乎都戴上口罩自保。記者林澔一／攝影

防疫期間，沒帶錢沒帶手機出門沒關係；但沒帶口罩的話，您可能上不了捷運，上不了台鐵高鐵，進不了醫院、餐廳或自助餐的大門，或者直接在大街上就有人賞你一個白眼。

口罩，頓時成為每日出門的必需品。各式各樣的口罩顏色和款式、口罩實名制、口罩地圖、「口罩國家隊」、口罩販賣機，也成為民眾茶餘飯後的新鮮話題。

二、「社交距離

圖為泰國火車車廂嚴格執行社交距離，一組座位只坐一人，且均配戴口罩。圖／法新社
圖為泰國火車車廂嚴格執行社交距離，一組座位只坐一人，且均配戴口罩。圖／法新社

到底要保持多遠的社交距離才安全？也成為近日熱議的話題。陳時中一句話：「愛有多深，距離就有多遠」，成為我國明訂「社交距離注意事項」的開場白，分階段鼓勵大眾在公共場合的室內外區，都該保持適當的社交距離

三、「居家隔離14天」

美聯社
美聯社

自3月19日起，我指揮中心明訂，所有來自外國的入境民眾皆須配合居家檢疫14天；若為確診個案的接觸者，則須配合居家隔離14天。居家檢疫或隔離期間，須留在家中或住宿地點，隨時配戴口罩且不得外出，同住者還得一同採取適當防護措施。但也有不肖民眾在居家隔離檢疫期間，仍外出趴趴走，開罰情事所在多有。

包括居家隔離時各單位發送的防疫包、防疫三餐等，各項防疫暖心案例，證明台灣最美的風景仍是人；但也有來台外籍人士因抱怨花蓮隔離住所、飲食差，而衍生輿情爆出熱議。

四、確診案例足跡

新光三越台南新天地日前休館進行大規模消毒。新光三越／提供
新光三越台南新天地日前休館進行大規模消毒。新光三越／提供

去過這些地方的人要小心了！我國自疫情爆發後，迄今已有逾四百名確診案例，隨著指揮中心每日公布的確診個案足跡表，都讓國人捏一把冷汗，每日皆須關心一下確診人士曾到過的場所，及抵達、離開的時間，這些生活中的小細節，皆是國人擔心的隱憂話題。近期以「敦睦艦隊海軍確診案例」「北市酒店女公關確診」討論最為激烈。

五、「居家上班

在家上班最好有專屬工作空間，不受家事干擾。圖為東京一名新創公司員工受疫情影響，在家工作。圖／法新社
在家上班最好有專屬工作空間，不受家事干擾。圖為東京一名新創公司員工受疫情影響，在家工作。圖／法新社

中央流行疫情指揮中心在疫情爆發後，建議政府公家機關及各大小企業配合「彈性、異地、居家」辦公、工作與上課，以防範疫情進一步擴散。在家上班頓時變成最流行的工作型態，政府機關及各企業行號善用視訊會議，避免群聚感染。

於是乎，在家工作的防疫盛品一時也成熱門話題，包括如何升級WIFI、好用的筆電，宅在家上班如何調配休息時間，成為時髦的上班族最上心的事。

六、「陳時中」

圖為防疫指揮官陳時中2月9日親上寶瓶星號，透過廣播安撫旅客情緒，視察檢疫工作，下船時比出OK手勢情景。記者季相儒／攝影
圖為防疫指揮官陳時中2月9日親上寶瓶星號，透過廣播安撫旅客情緒，視察檢疫工作，下船時比出OK手勢情景。記者季相儒／攝影

台灣抗疫百日的成績有目共睹，負責這次防疫的總指揮官陳時中的一舉一動，近來也成為熱議的話題，隨著個人的爆紅，包括他的經歷背景再度受到大眾關注，國人及媒體也為陳時中取了幾個綽號，包括像耳熟能詳的「順時中」、「逆時中」。除了陳時中，也有其他政府官員也頓時爆紅，例如帶領團隊開發台灣口罩地圖、行政院政務委員唐鳳。

七、「譚德塞

圖為世衛秘書長譚德塞。美聯社
圖為世衛秘書長譚德塞。美聯社

世衛秘書長譚德塞一開始在中國疫情爆發時，言行似偏坦中國而遭國人非議；隨後再因於記者會公開宣布，認為台灣嚴重歧視他的國家及其膚色種族等言論，讓國人不滿的情緒甚囂塵上，我國政府並提出抗議，也有不少輿論討論台灣長期以來友非舉動不計其數，說歧視實在太不公平。

八、「細胞簡訊

中央流行疫情指揮中心昨天首度透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，針對部分景點發送細胞簡訊，提醒民眾保持社交距離。圖╱陳柏亨翻攝
中央流行疫情指揮中心昨天首度透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，針對部分景點發送細胞簡訊，提醒民眾保持社交距離。圖╱陳柏亨翻攝

你有收過細胞簡訊嗎？政府在清明連假時發送細胞簡訊，請國人勿再前往人潮湧擠的熱門景點。 引起國人討論，到底什麼是細胞簡訊。細胞簡訊，其實與一般簡訊相同。民眾會收到簡訊，是因為手機開機時連上須示警的基地台登錄資料，電信業者才以這些名單為基礎，發出警示訊息。

九、「確診地圖」

擷自霍普金斯大學新冠肺炎疫情統計網站
擷自霍普金斯大學新冠肺炎疫情統計網站

新冠肺炎疫情在全球爆發後，有不少單位和政府製作疫情確診地圖，供民眾查閱；最為國人普遍熟知且所用的，當屬英國霍普金斯大學研發的全球確診地圖，即時更新每日全球確診及死亡人數，此外還包括其他確診地圖，也成為大家熱議的網路話題。

十、「防疫酒精」

買酒精大排長龍...圖為花蓮酒廠2月開賣酒精，現場出現約200公尺長排隊人潮。記者王思慧／攝影
買酒精大排長龍...圖為花蓮酒廠2月開賣酒精，現場出現約200公尺長排隊人潮。記者王思慧／攝影

排口罩，也排酒精，台酒酒精大排長龍，還有民眾因為買不到險些引發衝突，讓「乙醇」一度登上網路熱搜排行榜。「消毒」成為民眾最新的生活習慣，舉凡搭乘大眾運輸工具、到餐廳用餐或純粹想「乾洗手」，使用酒精的頻率和機會都增加了不少。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 譚德塞 口罩 社交距離 居家上班 居家檢疫 細胞簡訊

延伸閱讀

持續更新／敦睦艦隊27人染疫！下船後活動足跡逾10縣市

英人控隔離所如監獄? 花縣府錯愕：未收到抱怨

社交指引明出爐 大原則室外保持1公尺、室內1.5公尺

新冠肺炎確診酒店女公關接觸者達71人 採檢5人3人陰性

相關新聞

抗疫100天／口罩變搶手、天天等陳時中 十大關鍵字改變了你我

造成全球流行的新冠肺炎疫情蔓延，至今全球已有兩百多萬人確診，台灣在1月20日起即成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，全面防範新型冠狀病毒肺炎疫情在國內爆發社區性的大感染，隨著每日召開例行的疫情記者會，台灣聯手抗疫至4月29日將屆滿百天，這一百天的國人生活裡，出現哪些新的關鍵字呢？《聯合新聞網》帶您來看看。

疫區手記／性在瘟疫蔓延時 她消失在街頭 …誰管華裔賣春女死活

法拉盛的街頭空了，除了行人與商家，還有那些站在街上攬客的賣春女。

疫區手記／為隱藏亞裔臉孔戴口罩 ABC處境有多難

ABC好友K跟我說：「實不相瞞，我戴口罩、戴棒球帽義務為老人家採購送貨，健康考慮還是其次，最主要是想隱藏自己的亞裔面孔，以免惹上不必要的麻煩。」

疫區手記／疫情風口下的老人 生與死交雜的況味

「你知道老人味嗎？」Eric 莊問我。 我說，我知道。 小時候去鄉下奶奶家，雖然家裡打掃得很乾淨，但卻有一種混合著藥水及陳年樟腦丸的獨特味道；後來去了獨居的叔公家，發現也有類似的味道。所以，打小我就聞得出「老人味」。

疫區手記／從遲來的口罩政策 看集體主義vs.個人主義

三周前，美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）接受CNN採訪時表示，口罩確為最有效的防疫措施之一，但我們（美國）還沒到那個程度上，等確認一線醫護物資充足的條件下，才考慮採納。

疫區手記／居家避疫漫漫長日 感官知覺悄悄放大

人們在經歷痛苦的時候，與自我的溝通會比平時多；而在等待痛苦過去的時候，對時間的感知會被放大。

疫區手記／糊口人生 那個蜷縮在後行李廂的無照搬家工

紐約州實施「暫停」防疫命令下，多數行業歇業，但有些人即便疫情再緊張，生活還是要過，隨著搬家季的到來，有一群人在安靜的紐約市依然忙碌著，他們是無照搬家工人。

醫藥記者看指揮中心100天／阿中的淚 與如光的感謝信

2020年1月20日，再4天就是農曆新年，因為新冠肺炎來勢洶洶，這個年並不寧靜。衛福部疾管署在1月20日宣布成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，投入防疫戰場。過去將近100天採訪的日子裡，見證了疫情帶來前所未見的變化，也深刻感受到從醫護人員、民眾到疫情指揮中心齊心齊力抗疫的感動。

熱門新聞

圖表看疫情／全球病例數突破300萬 義、法、西5月將逐步解封

張上淳證實有一人「三採陰出院又復陽」 估傳染力弱

「護台灣助世界」台灣將推口罩捐贈活動 只需簡單4步驟

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

直播／我今又零確診！ 目前維持429例確診

國內疫情6月底前告一段落？ 陳時中：有這可能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。