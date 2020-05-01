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錢櫃大火北市認了消防稽查須檢討 未來提高強度

中央社 / 台北1日電
錢櫃大火釀6死慘劇，台北市副市長黃珊珊（左）表示，未來聯合稽查標準，應該會提高到有如此次普查一般的強度。本報系資料照／記者杜建重攝影
錢櫃大火釀6死慘劇，台北市副市長黃珊珊（左）表示，未來聯合稽查標準，應該會提高到有如此次普查一般的強度。本報系資料照／記者杜建重攝影

錢櫃大火釀6死慘劇，台北市政府因而全面檢查68間封閉性娛樂場所，17間不合格。台北市副市長黃珊珊表示，未來聯合稽查標準，應該會提高到有如此次普查一般的強度。

台北市副市長黃珊珊主持台北市流行疫情指揮中心會議，會後接受媒體聯訪，被問及消防稽查相關問題，及北市府檢查68間封閉性娛樂場所、17間不合格等。

黃珊珊表示，平常的聯合稽查是一個晚上抽4家、平均一家檢查時間不到半小時，時間人力都需要檢討。此次檢查68家場所「幾乎算是普查」，一家家測試消防，只要不合格就是強制停業3天，改善完才復業，未來聯合稽查標準應該會提高到這樣的強度。

黃珊珊也表示，下午會檢討並列出檢查的必查與抽查項目。

此外，因應疫情，北市府紓困再擴大，國宅、社會住宅承租人也可適用減租延租，可申請3到5月租金減收20%，以及延後一年繳款。

北市 黃珊珊 疫情

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