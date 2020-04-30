北市府清查68間封閉娛樂場所 7間KTV電影院停業

中央社 / 台北30日電

台北市政府全面安全檢查電影院、KTV與MTV等封閉性娛樂場所，台北市府消防局今天說，全市68間場所，不合格共17間，其中7間停業，含錢櫃KTV南京東路店、松江店與西門中華店。

消防局發布新聞稿表示，錢櫃KTV林森店26日火災造成多人傷亡，專案檢查全市電影院、KTV與MTV等封閉性娛樂場所，不符規定就加重處分並勒令停業。

消防局說，今天消防安檢15間場所，包含1間KTV、3間電影院消防安全設備或防火管理不符規定，已勒令停業，限期3天內改善缺失，否則可連續處罰；違規名單包括懷寧街漫京精品行KTV、樂聲大戲院、西寧南路新光影城與大直皇家影城。

消防局表示，不合格17間中，複查合格10間，經公告後可繼續營業，包含朝代大戲院、百老匯影城、真善美影城、今日大戲院、金馬大戲院、鳳凰大戲院、梅花戲院、錢櫃KTV敦南店、好樂迪景美店與KTV星聚點復興店。

消防局表示，7間停業有漫京精品行KTV、樂聲大戲院、新光影城、大直皇家影城及3間錢櫃分店。

KTV 錢櫃

延伸閱讀

KTV、電影院消防安檢完畢 北市連砍17家勒令停業

樂聲戲院、新光影城、大直皇家影城 公安未過勒令停業

錢櫃5大消防設備未稽查 議員批「20分鐘查完10層樓」

北市下重手！五電影院及好樂迪景美店遭勒令停業

相關新聞

為防北市錢櫃大火慘案 中市消防辦自衛觀摩演練

台中市消防局為防範台北市錢櫃KTV林森店大火慘案發生，今天邀集20餘家相關業者前往好樂迪美村店觀摩，辦理自衛消防編組示範...

20分鐘檢查10層樓？北市消防局坦言只看1樓

錢櫃台北林森店發生死亡火災，北市府火災前4天的聯合稽查被發現20分鐘檢查10層樓；北市議員許淑華今天於議會質詢追問消防局...

北市20分查10樓稽查表曝光 吳沛憶：沒全檢查恐放水

錢櫃台北林森店大火已釀6死，北市府22日聯合檢查僅花20分鐘就檢查完10層樓，引起外界譁然，台北市長柯文哲昨也道歉；北市...

影／生死一瞬間！衝錢櫃救人 消防小隊長氣瓶險耗盡

台北市中山區林森北路的錢櫃KTV在26日發生大火，當時被救出的29歲張姓男子家屬不忍他繼續受苦，今(30)日決定拔管，整...

錢櫃火警增1死 超商店員疑幫壽星慶生雙雙罹難

林森錢櫃火警今增1死。任職超商店員的29歲男子張瑋宏，當天疑為幫死者周雨喬慶生，與周在同一包廂吸入過多濃煙，搶救5天至今，...

影／基隆好樂迪KTV安檢 消防局長：潛規則害安全

台北市錢櫃KTV發生火警嚴重傷亡，基隆市消防局長陳龍輝今天帶隊到好樂迪KTV檢查消防設備，保障消費者安全。陳龍輝說，K...

錢櫃疏失害5命 國民黨立委提修法加重罰則

因消防管理人為疏失，錢櫃KTV林森店火災釀五死，現行消防法對消防疏失有限期改善，業者存僥倖心理。國民黨立委提案修改消防法，加重罰則與立即開罰機制。

林森錢櫃火警今增1死 死者家屬不忍決定拔管

林森錢櫃火警釀5死，今天再添1死，29歲男子張瑋宏因嚴重嗆傷裝葉克膜續命，他的家屬不忍他忍痛活命，今天決定拔管，下午1點...

錢櫃消防疏失釀5死火警 藍委提修消防法納立即開罰制

因消防管理疏失，錢櫃KTV林森店火災釀5死意外，但現行消防法對業者消防疏失，都須先限期改善，恐讓業者有僥倖心理。國民黨籍...

錢櫃火警究責 柯文哲：成立專案小組

台北市林森北路錢櫃KTV火警造成多人死傷，北市府的公安檢查受到質疑，對此，台北市長柯文哲上午參加防疫兵推後受訪指出，市府...

影／錢櫃大火用盡氣瓶救人 北市消防小隊長生死一瞬間

台北市錢櫃KTV林森店火災傷亡慘重，因包廂太多延長救援時間，消防小隊長高嘉懋的空氣瓶氣量不足，仍提供共生面罩救出一名意識...

林森錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男搶救未見好轉 家屬忍痛同意拔管

林森錢櫃火警釀5死，嚴重嗆傷的張姓男子至今仍被裝上葉克膜續命，不過家屬今早決定拔管，不忍張男痛苦活命。

熱門新聞

搭火車逃票刺死鐵路警李承翰 兇嫌一審判無罪、強制就醫5年

男子刺死鐵警李承翰判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

林森錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男搶救未見好轉 家屬忍痛同意拔管

影／殺鐵路警案判無罪 李承翰父：差1萬8千里丶太離譜

桃園市平鎮文化公園地下停車場工程塌陷 2受傷1失聯

疑充電器爆炸 竹南2棟民宅連通2樓付之一炬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。