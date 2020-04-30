北市府清查68間封閉娛樂場所 7間KTV電影院停業
台北市政府全面安全檢查電影院、KTV與MTV等封閉性娛樂場所，台北市府消防局今天說，全市68間場所，不合格共17間，其中7間停業，含錢櫃KTV南京東路店、松江店與西門中華店。
消防局發布新聞稿表示，錢櫃KTV林森店26日火災造成多人傷亡，專案檢查全市電影院、KTV與MTV等封閉性娛樂場所，不符規定就加重處分並勒令停業。
消防局說，今天消防安檢15間場所，包含1間KTV、3間電影院消防安全設備或防火管理不符規定，已勒令停業，限期3天內改善缺失，否則可連續處罰；違規名單包括懷寧街漫京精品行KTV、樂聲大戲院、西寧南路新光影城與大直皇家影城。
消防局表示，不合格17間中，複查合格10間，經公告後可繼續營業，包含朝代大戲院、百老匯影城、真善美影城、今日大戲院、金馬大戲院、鳳凰大戲院、梅花戲院、錢櫃KTV敦南店、好樂迪景美店與KTV星聚點復興店。
消防局表示，7間停業有漫京精品行KTV、樂聲大戲院、新光影城、大直皇家影城及3間錢櫃分店。
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