北市消：錢櫃施工未送消防防護計畫就違法
台北市錢櫃KTV林森店火警釀多人死傷。台北市消防局今天說，業者若有施工卻未提送消防防護計畫，確實已違法；至於能否邊施工邊營業，法規並未規範。
台北市錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，因排煙、自動灑水、火警自動警報、緊急廣播系統等消防設備全面關閉，造成消費者逃生不及，釀多人死傷慘劇。檢警調查，案發前疑有工人持電子產品進5樓儲藏室充電後，現場就起火，肇因待釐清。
錢櫃KTV林森店大火釀多人死傷，消防局曾提及業者是先偷跑施工，引發外界關注公共安全消防稽查是否落實。火災前，台北市政府曾對錢櫃林森店稽查，分別是3月6日定期聯合稽查、3月30日定期消防安檢、4月22日府級公共安全檢查。
北市消防局副局長畢幼明今天說，3月30日定期消防安檢時，稽查消防員有發現大樓內部樓層設有木板，經訊問業者是否施工，得到回應是沒有，當時自動灑水等5大消防設備都是開啟，業者有通過安檢。
消防員3月30日定期消防安檢時，發現內部設有裝潢工程的木板，雖有詢問業者，但稽查消防員事後未持續要求業者提報消防防護計畫，可算是疏失。
畢幼明說，4月22日是府級聯合稽查，消防局是配合單位，消防員抽查滅火器、照明燈、出口標示，未檢查自動灑水等消防設備；業者從3月30日到發生火警前夕，遲未提報消防防護計畫。
他表示，消防法規定，消防防護計畫須由業者主動提報，若業者有施工未提報消防防護計畫就是違法。
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