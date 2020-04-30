錢櫃火警救援⋯消防隊員冒險供氣救出傷者 仍心有餘悸

「空氣瓶殘壓警報嗶嗶響，身邊有1人待救，仍把共生面罩提供給傷者」，台北市錢櫃林森店火警救援的小隊長高嘉懋回想心有餘悸，但是他今天說，下次值勤時還是會做同樣選擇。

台北市錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，因排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全面關閉，民眾逃生不及，造成5死、1命危、多人受傷慘劇。

當時到場救援的台北市消防局延平分隊小隊長高嘉懋今天受訪表示，獲報後隨即趕赴現場，並上9樓救援，發現包廂內有8人待救，因當時通報樓梯間疑有民眾待救，告知同隊消防員後，上樓查看。

高嘉懋上樓時發現樓梯轉角處有2人待救，隨即通報同僚，因其中1名女傷者狀況嚴重，由同僚把傷者先救下樓，他則陪同另一名男傷者在場。

他說，當時發現男傷者有意識但狀況不好，拿出身上裝備內的共生面罩給傷者，等待過程中，發現2人共用的空氣瓶殘壓警報出現聲響，心中不免緊張，也持續觀察傷者狀況。

「充滿煙霧梯間，加殘壓警報嗶嗶響，空氣頓時凝結」，高嘉懋表示，他告訴自己，同僚一定會及時上樓救援，就在警報聲響到最後階段時，聽見樓下撞擊聲，才鬆一口氣，因同僚已上樓。

高嘉懋現在回想起救援狀況，仍心有餘悸，他說當下選擇就是救人優先，且相信同僚會及時上樓。妻子事後詢問時，他擔心妻子情緒，曾停頓許久才緩緩說出整個救援過程。

他語氣堅定表示，若下次出勤時遇到類似狀況，還是會做同樣選擇，因這是消防員使命。

今年43歲高嘉懋在台北市消防局服務20年，專科班16期。