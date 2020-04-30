快訊

錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男未見好轉 家屬同意拔管

男子刺死鐵路警判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錢櫃火警救援⋯消防隊員冒險供氣救出傷者 仍心有餘悸

中央社 / 台北30日電
台北市林森北路錢櫃ＫＴＶ大火，鑑識人員重返現場調查。 本報系資料照／記者季相儒攝影
台北市林森北路錢櫃ＫＴＶ大火，鑑識人員重返現場調查。 本報系資料照／記者季相儒攝影

「空氣瓶殘壓警報嗶嗶響，身邊有1人待救，仍把共生面罩提供給傷者」，台北市錢櫃林森店火警救援的小隊長高嘉懋回想心有餘悸，但是他今天說，下次值勤時還是會做同樣選擇。

台北市錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，因排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全面關閉，民眾逃生不及，造成5死、1命危、多人受傷慘劇。

當時到場救援的台北市消防局延平分隊小隊長高嘉懋今天受訪表示，獲報後隨即趕赴現場，並上9樓救援，發現包廂內有8人待救，因當時通報樓梯間疑有民眾待救，告知同隊消防員後，上樓查看。

高嘉懋上樓時發現樓梯轉角處有2人待救，隨即通報同僚，因其中1名女傷者狀況嚴重，由同僚把傷者先救下樓，他則陪同另一名男傷者在場。

他說，當時發現男傷者有意識但狀況不好，拿出身上裝備內的共生面罩給傷者，等待過程中，發現2人共用的空氣瓶殘壓警報出現聲響，心中不免緊張，也持續觀察傷者狀況。

「充滿煙霧梯間，加殘壓警報嗶嗶響，空氣頓時凝結」，高嘉懋表示，他告訴自己，同僚一定會及時上樓救援，就在警報聲響到最後階段時，聽見樓下撞擊聲，才鬆一口氣，因同僚已上樓。

高嘉懋現在回想起救援狀況，仍心有餘悸，他說當下選擇就是救人優先，且相信同僚會及時上樓。妻子事後詢問時，他擔心妻子情緒，曾停頓許久才緩緩說出整個救援過程。

他語氣堅定表示，若下次出勤時遇到類似狀況，還是會做同樣選擇，因這是消防員使命。

今年43歲高嘉懋在台北市消防局服務20年，專科班16期。

北市 消防員

延伸閱讀

好樂迪2店停業衝擊小 投顧憂疫情干擾

錢櫃5大消防設備未稽查 議員批「20分鐘查完10層樓」

影／認了！安檢制度有漏洞 柯文哲鞠躬道歉：覺得慚愧

被柯文哲指和錢櫃董座練台生關係好 蔡英文：我沒有

相關新聞

林森錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男搶救未見好轉 家屬忍痛同意拔管

林森錢櫃火警釀5死，嚴重嗆傷的張姓男子至今仍被裝上葉克膜續命，不過家屬今早決定拔管，不忍張男痛苦活命。

錢櫃大火用盡氣瓶救人 北市消防小隊長生死一瞬間

台北市錢櫃KTV林森店火災傷亡慘重，因包廂太多延長救援時間，消防小隊長高嘉懋的空氣瓶氣量不足，仍提供共生面罩救出一名意識...

錢櫃起火 網友曝：這法條有但書讓非耐燃建材也過關

台北市林森北路錢櫃大火造成5死的慘劇，一名從事裝潢的統包商昨(29)日在PTT上揪出錢櫃似有「建材疑點」，按照專業判斷，凡甲種娛樂場所的建材及消防標準下，都不該輕易起火。未料此文一出，有同業點出分析疑點，指稱他忽略了這條法規，讓錢櫃KTV內部的裝修材料，在未達耐燃等級時，也可能合法過關。提出問題癥結的網友並點出，錢櫃大火的意外，重點根本不在選用的建材為何，包括消防系統被強制關閉，以及逃生梯間防火門沒有發揮該有的保護效果，才是釀成這場悲劇的主因。

錢櫃火警救援⋯消防隊員冒險供氣救出傷者 仍心有餘悸

「空氣瓶殘壓警報嗶嗶響，身邊有1人待救，仍把共生面罩提供給傷者」，台北市錢櫃林森店火警救援的小隊長高嘉懋回想心有餘悸，但...

錢櫃5大消防設備未稽查 議員批「20分鐘查完10層樓」

錢櫃ＫＴＶ台北林森店大火死傷慘重，北市消防局廿七日公布調查報告指錢櫃消防安全五大設備關閉，局長吳俊鴻形容「消防設備形同虛設」；市議會委員會昨天專案討論，發現四月廿二日的稽查未包含五大消防設備，且十層樓僅花廿分鐘稽查，質疑放水，吳俊鴻坦承「時間確實太快一點」，會檢討改進。

錢櫃惡火 柯文哲慚愧道歉：督導不周

奪去五條人命的錢櫃ＫＴＶ台北林森店火警案發生四天後，台北市長柯文哲昨天在議員要求下鞠躬道歉。他說，市府督導不周，制度上有漏洞，沒有辦法保障市民權益，應該要道歉。

北市安檢勒令停業 新增1家好樂迪、3家電影院

台北市錢櫃KTV林森店火災傷亡慘重，北市消防局全面檢查電影院、KTV、MTV，今天執行20家，其中1家KTV、3家電影院...

北市下重手！五電影院及好樂迪景美店遭勒令停業

台北市政府消防局表示，因109年4月26日本市中山區錢櫃KTV林森店火災，造成多名民眾傷亡，為確保消費者安全，消防局於全...

練台生大戰「雙蔡首富」 就因韓國瑜和有線電視

一場大火，讓向來低調的錢櫃董事長練台生，再次成為焦點。事實上，練台生除了KTV娛樂事業以外，同時也是手握年代與壹電視兩家新聞台的頻道大亨。而練台生近年在媒體事業上，最為人所知的事，就是他槓上兩個台灣首富。一個是富邦蔡明忠，因為有線電視的商業利益；一個是旺中蔡衍明，則因總統大選時，挺郭與挺韓的立場。

影／認了！安檢制度有漏洞 柯文哲鞠躬道歉：覺得慚愧

錢櫃林森店大火，不僅燒掉了5條寶貴生命，更燒出來台北市公安危機。台市長柯文哲今(29日)赴議會國民黨團針對錢櫃火災進行專...

錢櫃KTV災後求償 北市啟動一對一關懷

台北市長柯文哲下午拜會國民黨議會黨團，並針對 4月26日林森北路錢櫃KTV火災進行專案報告，柯文哲針對此事道歉，並承諾幫...

錢櫃大火／北市成立免費法律諮詢窗口

台北市錢櫃KTV林森店4月26日上午發生火警，造成多人死傷，北市法務局將舉行協商說明會議，組成律師團，建立單一諮詢窗口，洽請法律扶助基金會提供免費法律諮詢服務。

熱門新聞

台南青年路平交道事故 機車騎士命喪區間車下

搭火車逃票刺死鐵路警李承翰 兇嫌一審判無罪、強制就醫5年

269旅軍官輕生「手心緊握人名」 陸軍證實：3軍官停職調查

北市下重手！五電影院及好樂迪景美店遭勒令停業

台大校長管中閔懲戒案 審判長爆司法院長「打探」內情

影／中和宮廟暗夜惡火 出動68輛消防車趕往搶救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。