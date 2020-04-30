錢櫃起火 網友曝：這法條有但書讓非耐燃建材也過關

台北市林森北路錢櫃大火造成5死的慘劇，一名從事裝潢的統包商昨(29)日在PTT上揪出錢櫃似有「建材疑點」，按照專業判斷，凡甲種娛樂場所的建材及消防標準下，都不該輕易起火。未料此文一出，有同業點出分析疑點，指稱他忽略了這條法規，讓錢櫃KTV內部的裝修材料，在未達耐燃等級時，也可能合法過關。提出問題癥結的網友並點出，錢櫃大火的意外，重點根本不在選用的建材為何，包括消防系統被強制關閉，以及逃生梯間防火門沒有發揮該有的保護效果，才是釀成這場悲劇的主因。

北市檢警調查結果發現，事發的錢櫃店內的區域廣播系統，及灑水設施當時是關閉狀態，現己要求業者停業，並徹底檢討消防安檢措施。一名裝潢統包商在PTT提出疑問，認為錢櫃屬甲種娛樂場所，按照標準，消防及建材要求應該非常高，因此不該輕易起火。即便沒有防火耐燃，至少也需防焰，「也就是閃燃情況下幾秒鐘，只能表面有點變形變色，不能燒起來」，「拿火去烤去燒都不應該輕易起火，頂多局部燒毀。」

此外，原PO判斷，若真是電池爆炸引燃沙發導致火災，只要將一樣的沙發拿去測試燃燒，若沙發沒被點燃，就代表儲藏室內還堆放了其他的易燃物。況且當時的電池也只有一顆，原PO納悶「為何會蔓延開來？」讓他直呼，「又不是民國70幾年。」原PO文中還提及同業朋友在閒聊，室內可能的其他易燃物，「有可能是大容量塑膠桶裝酒精，但閃燃應該不至於瞬間融串桶子，雖然火焰蠻像酒精，去漬油燒起來。」

此文一出，有網友在文中回應，因為原PO弄錯室內裝修管理辦法中，有關建築物材質的規定，一般來說，「KTV 屬於建築物類別的B1類，依規定裝修材質須達到耐燃三級以上，走廊及樓梯則必須達到耐燃二級以上，但該條有但書的規定，即若設有自動灑水及排煙設備者，材質則可以不受限。」因此，錢櫃內部的裝修材料即使未達耐燃等級，也很有可能是符合規定的。

讓人氣恨的是，這項但書的規定，剛好不適用於本次錢櫃大火，因為在事發時消防設施沒有啟動，導致可能原有的灑水系統未能及時撲滅火勢，排煙系統原本可以發揮重要功能，將燃燒時產生的大量濃煙迅速排出，但這些防火系統在這次大火下，未能發揮原有的功能，讓受困民眾有足夠的逃生時間，才是這場意外傷亡慘重的主因。