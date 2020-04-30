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錢櫃5大消防設備未稽查 議員批「20分鐘查完10層樓」

聯合報 / 記者張世杰趙宥寧／台北報導
台北市議員應曉薇（右）昨邀受害者家屬代表（中）、律師及市府代表出席錢櫃大火受災民眾權益自救會議，業者受邀但並未派代表出席。 記者林俊良／攝影
台北市議員應曉薇（右）昨邀受害者家屬代表（中）、律師及市府代表出席錢櫃大火受災民眾權益自救會議，業者受邀但並未派代表出席。 記者林俊良／攝影

錢櫃ＫＴＶ台北林森店大火死傷慘重，北市消防局廿七日公布調查報告指錢櫃消防安全五大設備關閉，局長吳俊鴻形容「消防設備形同虛設」；市議會委員會昨天專案討論，發現四月廿二日的稽查未包含五大消防設備，且十層樓僅花廿分鐘稽查，質疑放水，吳俊鴻坦承「時間確實太快一點」，會檢討改進。

北市府持續大動作針對封閉性娛樂場所進行消防安全檢查，昨一口氣清查廿家後，晚間宣布有真善美劇院、百老匯影城、今日大戲院、金馬大戲院、鳳凰大戲院及好樂迪ＫＴＶ景美店的消防安全設備或防火管理不符合規定，已命其停業，若三日內未改善，將連續處罰。

台北市議會警衛委員會昨要求消防局、建管處針對錢櫃火災案專案報告，議員們關注廿二日稽查時是否有查出錢櫃關閉消防五大設備？消防局表示，廿二日聯合稽查只有廿分鐘，稽查人員在一樓看一下滅火器、照明燈，未抽查室內消防等五大消防設備，但三月卅日稽查時，五大消防設備有開啟。議員們譁然，市議員李柏毅痛批，只花廿分鐘就查完十層樓「合理嗎？」市議員陳炳甫批，一晚稽查太多地方，難怪一個地方只廿分鐘。

市議員應曉薇昨協助受害者成立權益自救會，召開首場會議，擬向錢櫃提告。市府法務局表示，將組律師團、建立單一諮詢窗口，全力協助受害者及其家屬。

錢櫃 北市 自救會 應曉薇 陳炳甫

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