錢櫃火警死傷慘重 柯文哲率三副市長向民眾道歉

台北市長柯文哲下午拜會國民黨議會黨團，並針對 4月26日林森北路錢櫃KTV火災進行專案報告，市議員羅智強指出出，希望柯文哲不要像練台生一樣不出來道歉，錢櫃兩年來檢查合格，卻鬧出這麼大的傷亡，檢查流於形式，市長道歉說不出口嗎？柯文哲表示，這的確是制度漏失，無法保障市民的權益，這應該要道歉。

不過柯文哲的回答，國民黨黨團仍不滿意，柯文哲說，做不好的地方，一定會改進，檢查制度會改進。議員王鴻薇和戴錫欽，進一步問柯文哲願意起立道歉嗎？是否可率副市長道歉，柯文哲，我一人道歉就好，最後柯和三副市長起立致歉。

羅智強說，從107年到現在，兩年時間，錢櫃10幾次的消防檢查全部合格，但3月30日的檢查，包括五大設備都合格，但火災後全部是關起來。羅智強指出，廠商無良，最可惡的是「偽合格」，就是檢查時合格，檢查完關起來，把民眾騙去唱歌，這和蓄意殺人有什麼差別，市府的責任在哪？就是背書「偽合格」。

羅智強說，枉死的民眾就是相信市府檢查合格。市府現在不道歉，和練台生有什麼差別 ？ 過去只要發生這種大事，哪一個老闆不站出來，市府對錢櫃的態度、做法是什麼？身為台北市大家長，要不要出來譴責練台生？消防設備可以說關就關？像是裝飾用品？兩年多來檢查都合格，卻鬧出這麼大事，檢查流於形式，市長一聲道歉說不出口嗎？

羅智強指出，這五年來，市府沒有可做為的地方？不要把責任全部推到外面去，廠商無良有責任，市府應該站出來道歉，並承諾幫助民眾求償。

柯文哲說，不僅是覺得慚愧，6家突擊檢查後關掉4家4家，這數字顯示對檢查制度來說，是沒有效的，這的確是目前制度造成的漏洞，要深刻去反省檢討，求償部分周會召開協調會。不過，羅智強仍要求柯不要像練台生一樣，至少應對制度疏漏，市府有責任。柯文哲說，這的確是制度漏失，無法保障市民的權益這應該要道歉。