錢櫃大火／黃珊珊批 受信總機業者關機 心存僥倖天理不容

台北市錢櫃林森店大火釀5死，台北巿副市長黃珊珊上午說，發生火災，沒有人可以置身事外，市府相關檢查抽檢，都按規定來，業者與承包商便宜行事，忽略，規避，繼續營業，這不是政府能完全掌控的。受信總機業者心存僥倖關機，是天理不容的事情。

大火後，北市府擴大KTV、電影院安檢，昨晚稽查19家封閉性娛樂場所，1家KTV及2家電影院消防安全設備不合格，遭消防局公告停業。黃珊珊說，5月1日前，會把北市登記在案的70間KTV都查完。

黃珊珊表示，從錢櫃大火案開始檢討所有相關法規，外界質疑安檢不合格，第一時間沒處罰業者，消防法規有限期改善，不改善才開罰的規則，市府同仁找到可用行政執行法勒令停業約束業者，消防法還是有修法必要。

黃珊珊說，每棟大樓都有自己的消防管理人，並非都是政府責任，受信總機本來就是民間各自要要管理的項目，業者心存僥倖關機是天理不容的事情，若要連線到市府，市府沒有看到，又變市府的錯。北市有上百萬棟房子，全部都要市府管理不可能，應是民間自主檢查，政府抽查，不可能政府每天去看民眾的家有沒有裝修，該負責任的人就該負責，政府相關缺失也會檢討。

對於錢櫃董事長練台生多日不願公開露面，黃珊珊表示，下午召集法務局、保險公司了解理賠，成立義務律師團，協助受難者及家屬向業者談判，處理後續索賠，市府稽查作業在不違反檢察官偵查不公開原則，都是公開透明的，不需要包庇任何人。