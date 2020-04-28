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稽查錢櫃林森店二度有異 北市府：現場未見施工

中央社 / 台北28日電

北市錢櫃林森店火警釀多人死傷，藍綠議員要求究責。台北市副市長黃珊珊今天說，3月30日在地下1樓看到隔間木板、4月22日聯合稽查時有看到2面裝飾牆，建管處覺得有異而勾選「涉及室內裝修」。

不過，黃珊珊強調，2次稽查都沒有看到現場有施工，也沒有看到工地。

台北市長柯文哲表示，老百姓有遵守法律的義務，業者沒有申請消防防護計畫就偷施工，政府不會知道，「不是變成說政府沒去抓到，他犯法好像沒責任」。

錢櫃一把火燒出種種問題，柯文哲今天原本沒有公開行程，下午率副市長黃珊珊、消防局長吳俊鴻、建管處長張明森、商業處長高振源臨時召開0426火災專案記者會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

錢櫃KTV林森店26日發生火警，因排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全面關閉，民眾逃生不及，造成5死1命危數十傷慘劇。

民進黨市議員吳沛憶指出，市府3月30日、4月22日皆前往錢櫃林森店稽查，其中，22日發現有施工偷跑狀況，卻未要求立即停工，，導致憾事發生，指責市府沒有作為。

黃珊珊說明，3月30日的稽查是消防設備稽查，屬於定期檢查，需時整天，當時消防人員在地下1樓看到隔間木板，有詢問業者「是不是要施工」，但業者不置可否，消防人員同時提醒若施工要提消防防護計畫。

她說，4月22日屬於局處聯合稽查，為了防弊，抽查地點、局處都是臨時決定，建管處人員當時在店內看到公安申報書上沒有註記的2面裝飾牆，當下覺得有異，才註記「涉及室內裝修」，要回局處查詢。

黃珊珊表示，全程採紙本作業，所以電腦系統內的資料只有3月30日的稽查紀錄，「唯一缺失是沒有做即時登錄，所有稽查資料都在」。

面對媒體詢問發現異樣市府卻未直接向業者進行了解，黃珊珊反問，「我們是聯合稽查，問業者的話，是不是讓業者欺騙我們？業者說沒有的話，就相信沒有嗎？」表示當時建管處人員是看到問題後，要回市府進行查核。

黃珊珊 錢櫃 北市

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