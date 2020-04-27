錢櫃大火釀5死 3員工1工頭交保

錢櫃林森店昨天火警釀5死，錢櫃3名員工今天凌晨各以新台幣25萬元交保；檢警追查發現起火原因疑為王姓工頭將充電組拿去充電後所致，檢方訊後依過失致死等罪嫌諭令10萬元交保。

台北市錢櫃林森店昨天上午發生火警，因消防設備全面關閉，造成5死、1命危，檢警偵訊業者和包商等17人後，於今天凌晨複訊後，諭令錢櫃張姓女副理、陳姓男襄理及負責電梯整修工程的黃姓男員工等3人，分別以25萬元交保。

透過錢櫃監視器畫面內容，檢警初步判定，起火點為5樓西北角的儲藏室，且事發前疑有名工人持工程用雷射測距儀的充電組入內充電，約10秒後便離開現場，近2小時後儲藏室就隨之起火，經查充電者為維修工程的36歲王姓工頭。

消防局火調人員今天上午重回現場採證，台北地檢署主任檢察官張智堯、檢察官黃筵銘下午也會同轄區台北市中山警分局到現場勘驗。

警方隨後也帶王姓工頭返回案發現場，查扣遺留在火場的雷射測距儀證物，隨後約於下午4時30分許將他移送北檢複訊。

黃筵銘訊問後，認定王姓工頭涉嫌過失致死、過失傷害、公共危險罪嫌，諭令10萬元交保，限制出境、出海，限制住居。

台北市副市長黃珊珊指出，起火點在錢櫃5樓儲藏室，內部放置沙發等易燃物品，起火原因還要再調查，起火與施工的因果關係還不能確定，唯一能確定的是錢櫃關閉所有消防設備，導致重大傷亡。

台北市政府上午也公布錢櫃林森店災後照片，消防局長吳俊鴻指出，錢櫃室內消防栓設備、灑水與排煙設備、警報器都關閉，但查錢櫃自民國107年迄今的八大聯合設備稽查和自衛消防編組訓練等多項檢查都合格，僅今年1月17日向建管處申請變更使用執照後，未向消防局申請圖說審查及提報施工中消防防護計畫書。

黃珊珊說明，起火點的5樓儲藏室內部是放置沙發等易燃物品，認為是因錢櫃關閉所有消防設備才導致這起重大傷亡；台北市長柯文哲則表示，會要求建管處與消防局針對事證明確部分，加重處分。

由於柯文哲要求嚴查北市錢櫃各分店及其他封閉式場所，黃珊珊和吳俊鴻下午率隊前往錢櫃SOGO店稽查，經查錢櫃各分店皆無違規，預計本週將清查完全市KTV與電影院。

錢櫃則表示，全面配合官方政策，發生火災的林森店現已停業接受調查，其餘門市正常營運中；董事長練台生指示，「錢櫃要做好該做的事，並負起所有應負的責任。」

另，國民黨台北市議員鍾沛君在臉書貼文指出，練台生在意外發生後，狂打電話給北市府官員；對此，黃珊珊說，自己沒接到電話，對於練台生狂打電話給市府官員一事也不知情，但此案一定依法辦理。

黃珊珊表示，意外發生後，接獲許多市議員詢問「怎麼不讓錢櫃其他分店停業」，但停業要有依據，林森店因違規事證明確，已停業。

還有多名藍綠台北市議員也要求，北市府應立即檢討，並重新思考公安檢查和相關法規是否完備，台北市議會警政衛生委員會已排定29日進行「0426林森北路錢櫃KTV重大火災事故」專案報告。