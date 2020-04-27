錢櫃林森店大火 董事長練台生：負起所有應負責任

錢櫃KTV林森店昨天大火，燒出公安問題，台北市長柯文哲今天說，要檢查錢櫃其他分店，合格才能營業。錢櫃表示配合官方政策，並轉述董事長練台生說「要負起所有應負的責任」。

台北市錢櫃KTV林森店昨天上午火警，造成多人死傷，台北市長柯文哲今天表示，特別針對錢櫃其他分店檢查，合格才能營業。

錢櫃表示，全面配合官方政策，發生火災的林森店，目前停業接受調查；其餘門市正常營運中，為確保營業安全，門市消防設備及逃生設施進行全面檢查，財務上尚未有重大影響。

錢櫃成立於1986年，現任董事長為練台生，和好樂迪為國內KTV兩大龍頭業者，市場也關注練台生是否會站上第一線處理危機事件，但錢櫃表示，目前沒有相關消息，也沒有對外記者會的規劃。

錢櫃執行長連福財對中央社記者轉述，董事長練台生表示「錢櫃要做好該做的事，並負起所有應負的責任」，昨天錢櫃發出的聲明稿，也是遵循董事長指示。

連福財說，目前團隊正在召開緊急會議中，討論相關事宜，賠償仍須看保險判定，提供給家屬的新台幣10萬元撫恤金會陸續發出，但因為疫情期間，醫院有特別管制，未必能第一時間找到家屬，錢櫃都會針對傷亡家屬提供慰問金。

錢櫃26日發出的聲明表示「深表歉意」，目前第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸。錢櫃並已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。